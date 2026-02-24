Quảng Trị đặt mục tiêu trồng 22.800 ha rừng và 3,5 triệu cây xanh trong năm 2026
Không chỉ là hoạt động đầu xuân, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Quảng Trị đang góp phần quan trọng trong giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, với hàng triệu cây xanh được trồng mới mỗi năm...
Ngày 23/2/2026 (mồng 7 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tại vùng
ven biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động “Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Cùng thời điểm với điểm cầu
chính tại phường Đồng Hới, tại phường Nam Đông Hà và các xã, phường, đặc khu
trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động và ra quân trồng cây đầu
xuân.
Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” từ lâu đã
trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu xuân, góp phần nâng cao nhận thức của
các cấp, ngành và người dân về vai trò của rừng và cây xanh đối với phát triển
kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, năm 2025 toàn tỉnh
đã trồng mới 24.350ha rừng và trồng hơn 4,9 triệu cây xanh trong khuôn khổ Đề
án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ.
Không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế lâm nghiệp, phong
trào trồng cây, trồng rừng còn góp phần quan trọng trong việc giảm nhẹ thiên
tai, hạn chế xói mòn, sạt lở, giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện môi trường
sống.
Đặc biệt, diện tích rừng được trồng trong dịp “Tết trồng cây” hằng năm đã
đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực ven biển và
đầu nguồn, những nơi thường xuyên chịu tác động của bão, lũ và biến đổi khí hậu.
Tại phường Đồng Hới nơi diễn ra hoạt động trồng cây đầu
xuân, những năm qua đã có hàng vạn cây xanh được trồng trên các tuyến
phố, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và khu vực ven biển, đầu nguồn Phú Vinh.
Từ những cây non được trồng trong các mùa xuân trước, nhiều hàng cây nay đã
khép tán, tỏa bóng mát, góp phần cải thiện vi khí hậu và làm thay đổi diện mạo
đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp.
Sự đồng loạt triển khai ở các địa phương trong cùng một thời
điểm không chỉ tạo khí thế thi đua mà còn khẳng định quyết tâm của toàn tỉnh
trong việc hoàn thành các chỉ tiêu trồng rừng, trồng cây xanh đã đề ra.
Ông Đinh Thanh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng
phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị, cho biết cây xanh được trồng
thông qua phong trào “Tết trồng cây” hàng năm đến nay đều phát triển tốt, nhiều
cây sinh trưởng mạnh và đã khép tán.
Theo ông Quang, năm nay đơn vị phối hợp với các địa phương tổ
chức trồng cây chu đáo, trang trọng và hiệu quả. Ngay từ khâu chọn cây giống,
xác định vị trí trồng đến phân công cụ thể trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ đều được
chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm cây sinh trưởng tốt sau khi trồng.
Thực tế cho thấy, việc trồng cây chỉ thực sự mang lại hiệu
quả khi gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ lâu dài. Chính vì vậy, cùng với lễ
phát động, các đơn vị đã chú trọng xây dựng kế hoạch quản lý, theo dõi quá
trình sinh trưởng của cây, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của
gió biển và thời tiết khắc nghiệt.
