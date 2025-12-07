Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chỉ thị điều hành của Thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tổ chức ngày 5/12, bốn chuyên đề trọng tâm đã được 4 đơn vị chia sẻ...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn nhấn mạnh đây là những nội dung Hà Nội mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm, đẩy mạnh truyền thông trong thời gian tới.

Đầu tiên là công tác đảm bảo cung cấp hàng hóa cho thị trường dịp Tết 2025 đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2026. Căn cứ vào báo cáo của Sở Công Thương về tình hình cung cầu và phương án bình ổn thị trường cuối năm, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2026, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, nhấn mạnh các chủ trương và chỉ thị điều hành của Thành phố về việc chủ động bảo đảm các nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, giá cả ổn định, chất lượng đảm bảo và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp cao điểm cuối năm và đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Thông tin đầy đủ, chính xác về năng lực cung ứng hàng hóa Tết, phản ánh rõ các phương án mà Sở Công Thương đã chuẩn bị cho các doanh nghiệp bình ổn và dự trữ lớn hàng Tết và hàng thiết yếu. Tuyên truyền công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng vào cái dịp Tết để tăng giá.

Hướng dẫn người dân tiêu dùng an toàn, văn minh, đúng nguồn gốc, khuyến khích mua sắm tại các hệ thống điểm bán để bình ổn và lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, thực phẩm an toàn, và tăng cường thanh toán không tiền mặt.

“Báo chí chủ động phối hợp với Sở Công Thương để cập nhật các số liệu mới, danh sách các điểm bán bình ổn, các sự kiện thương mại, kết quả kiểm tra của thị trường, đảm bảo thông tin thống nhất và chính xác, kịp thời, góp phần ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân Thủ đô”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về Vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/12/2025, để thay thế Nghị quyết 47/2024/NQ-HĐND. Đây là chủ trương quan trọng nhằm cải thiện chất lượng không khí, đảm bảo sức khỏe của nhân dân, và thúc đẩy phát triển Thủ đô bền vững.

Nghị quyết cũng xác định rõ các tiêu chí, phạm vi, lộ trình để thực hiện từ năm nay đến năm 2026, đến năm 2030. Trước hết, thí điểm trong vành đai 1 từ ngày 01/7/2026.

Thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng các đề án, rà soát hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện về tổ chức giao thông, trạm sạc điện, trạm quan trắc, biển báo, cùng các chính sách hỗ trợ đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn đánh giá: đây là một chính sách lớn và tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì vậy, báo chí có vai trò then chốt trong việc định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận, hỗ trợ quá trình triển khai của Thành phố.

Căn cứ báo cáo của Thuế Hà Nội và kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và kế hoạch thực hiện chuyển đổi thuế khoán sang kê khai từ ngày 01/01/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền rõ chủ trương của Trung ương và Thành phố về việc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai đối với các hộ kinh doanh cá nhân từ ngày 01/01/2026.

Đồng thời, phản ánh đầy đủ kết quả chuyển đổi số của cơ quan quản lý thuế Hà Nội đã đạt được và nhấn mạnh giai đoạn 60 ngày cao điểm triển khai chuyển đổi mô hình, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hỗ trợ trực tiếp dành cho các cá nhân.

Báo chí thông tin rõ ràng, dễ hiểu về chính sách thuế mới cho các hộ kinh doanh cá nhân theo thu nhập thực tế và dự kiến nâng ngưỡng thu nhập mà không phải nộp thuế lên đến 500 triệu đồng một năm, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và giảm chi phí tuân thủ.

Tập trung tuyên truyền về lợi ích mang lại của các hộ kinh doanh, lan tỏa các mô hình thực hiện tốt, đồng thời cũng phản ánh kịp thời các vụ việc vi phạm, tăng cường tính răn đe và nâng cao ý thức.

Đặc biệt, cơ quan báo chí cần thông tin đầy đủ, chính xác, nhất quán, khách quan về chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế, không để lan truyền các thông tin sai lệch, tạo hiểu đúng, tin tưởng, đồng thuận và tự nguyện thực hiện trong cộng đồng hộ kinh doanh và chủ động phối hợp với Thuế Hà Nội để cập nhật kịp thời các thông tin, số liệu hướng dẫn.

Ban Tuyên giáo, Dân vận Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của sự kiện “Lễ Tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2025”.

Góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng doanh nhân Thủ đô, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, đóng góp của đội ngũ doanh nhân Thủ đô, nhấn mạnh tinh thần "Hào khí Thăng Long" được thể hiện qua bản lĩnh, trí tuệ và sự vượt khó, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030 và giới thiệu các gương doanh nhân tiêu biểu, mô hình sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phản ánh sự lan tỏa của chương trình Tôn vinh qua các năm và đóng góp vào hình ảnh môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại của Hà Nội.