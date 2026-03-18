Trang chủ Đầu tư

Đẩy nhanh hạ tầng chiến lược, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trong năm 2026

Minh Kiệt

18/03/2026, 07:34

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, qua đó tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 17/3/2026, kết luận của Thủ tướng tại Phiên họp lần thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo thông báo, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều công trường vẫn duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, hàng nghìn kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết để bảo đảm tiến độ dự án. Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương và lực lượng lao động đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Dù vậy, một số nhiệm vụ về lập, phê duyệt chủ trương đầu tư và giải phóng mặt bằng vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược với tinh thần “5 hóa”, gồm số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa, thông minh hóa quản trị và hài hòa lợi ích. Việc triển khai phải bảo đảm nhanh nhưng đúng quy định, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch gắn với hệ thống cao tốc, bổ sung các điểm kết nối để phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời đẩy mạnh công tác bồi thường, tái định cư, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Về nhiệm vụ cụ thể, Hà Nội và Bắc Ninh phải hoàn thành phê duyệt dự án đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô trong tháng 3/2026. TP.HCM và một số địa phương đẩy nhanh thủ tục để khởi công các dự án như Vành đai 4 TP.HCM, Vinh – Thanh Thủy trong dịp 19/5.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều địa phương như Đồng Nai, Lâm Đồng, Bắc Ninh được yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc tại các dự án lớn như Vành đai 4 vùng Thủ đô, Dầu Giây – Tân Phú, Tân Phú – Bảo Lộc.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng còn lại của hàng loạt dự án cao tốc trước thời hạn, đồng thời ưu tiên cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm.

Về thi công, các chủ đầu tư, nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để hoàn thành các tuyến cao tốc như Tuyên Quang – Hà Giang, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Vành đai 3 TP.HCM.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông trong tháng 3/2026, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các tồn tại, không để xảy ra sai phạm.

Bộ Tài chính hướng dẫn bố trí vốn, ưu tiên các địa phương khó khăn và các dự án kết nối vùng, liên vùng. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Bến Lức – Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai dự án với tinh thần “không để lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần”, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tiêu cực.

