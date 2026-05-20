Cục Đường bộ đề xuất mức thu phí giao thông trên cao tốc Bắc - Nam từ 900 - 1.300 đồng/km

20/05/2026, 11:28

Mức thu phí được đề xuất dao động từ 900 - 1.300 đồng/km đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, tính theo quãng đường phương tiện thực tế lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC)...

Có 13 tuyến cao tốc dự kiến được triển khai thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề xuất, có 13 tuyến cao tốc dự kiến được triển khai thu phí, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Mức thu phí được đề xuất dao động từ 900 - 1.300 đồng/km đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, tính theo quãng đường phương tiện thực tế lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Cụ thể, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492 km có mức phí tối đa 13.774 đồng đối với xe nhóm 1 và 55.094 đồng đối với xe nhóm 5. Tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415 km, mức phí tối đa lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng. Tuyến Vũng Áng - Bùng dài 57,339 km, mức phí tối đa áp dụng là 27.063 đồng cho xe nhóm 1 và 108.252 đồng cho xe nhóm 5.

Tuyến Bùng - Vạn Ninh dài 46,428 km có mức phí tối đa 17.454 đồng đối với xe nhóm 1 và 69.815 đồng đối với xe nhóm 5. Tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707 km dự kiến thu tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng. Tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472 km có mức phí tối đa 9.750 đồng đối với xe nhóm 1 và 39.000 đồng đối với xe nhóm 5.

Đối với khu vực miền Trung, tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km dự kiến thu tối đa 26.262 đồng với xe nhóm 1 và 105.048 đồng với xe nhóm 5. Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km có mức phí tối đa lần lượt là 23.265 đồng và 93.060 đồng.

Tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177 km dự kiến thu tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng; Tuyến Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823 km có mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng.

Trong số các tuyến được đề xuất thu phí, tuyến Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km có mức thu cao nhất, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km dự kiến có mức phí tối đa 13.950 đồng đối với xe nhóm 1 và 55.800 đồng đối với xe nhóm 5. Trong khi đó, tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233 km có mức phí tối đa lần lượt là 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Trí tuệ nhân tạo và bài toán giao thông tương lai tại Việt Nam

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

Khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng

Nghệ An tăng tốc dự án Cảng nước sâu Cửa Lò quy mô hơn 240 ha

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

