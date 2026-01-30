Thủ tướng: Triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Minh Kiệt
30/01/2026, 15:28
Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 27 địa phương, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương....
Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai ngay các nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần “làm việc nào dứt việc đó”, lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương. Các nhiệm vụ phải được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, giá cả, phòng chống lãng phí, tiêu cực, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn.
Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị tham gia; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận.
Trong công tác lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh chia nhỏ gói thầu, bán thầu, thông thầu; ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, có kinh nghiệm triển khai thành công các dự án cao tốc. Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ rút kinh nghiệm trong triển khai dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.
Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án ngay từ đầu; xử lý nghiêm các sai phạm nhưng không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Về định hướng đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xác định rõ các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 5.000 km đường bộ cao tốc. Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đến hết năm 2026 phải hoàn thành 600 km cao tốc và tiếp tục hoàn thành thêm 600 km đến năm 2030. Các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La được ưu tiên đầu tư các tuyến kết nối từ đồng bằng; khẩn trương hoàn thành cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và các tuyến kết nối với Lào, Tây Nguyên.
Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh đầu tư, mở rộng các sân bay như Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo; nghiên cứu khôi phục sân bay Nà Sản (Sơn La). Với các cảng biển lớn như Cái Mép – Thị Vải, Lạch Huyện, Liên Chiểu, Hòn Khoai, yêu cầu sớm triển khai đầu tư, đồng thời tăng tốc các tuyến giao thông kết nối, nhất là kết nối sân bay Long Thành và sân bay Gia Bình với Hà Nội.
Liên quan nguồn vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp linh hoạt, không để ách tắc. Các địa phương có mỏ vật liệu thông thường chủ động cung ứng cho các dự án trọng điểm; Bộ Xây dựng điều chỉnh giá phù hợp và đẩy nhanh việc sử dụng cát biển đúng quy trình; Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát thực tế để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.
Theo báo cáo tại phiên họp, đến nay cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km; cơ bản thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Tuy nhiên, một số đoạn còn chưa khai thác đồng bộ do vướng giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ trong năm 2025. Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm người dân lưu thông an toàn dịp Tết Bính Ngọ
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên 6 làn xe và mở rộng tuyến nối Trung Lương – Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A, nhằm đồng bộ năng lực khai thác trục cao tốc TP HCM – Đồng bằng sông Cửu Long...
UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, chấp thuận việc thay đổi nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ...
Bức tranh hạ tầng Việt Nam mang những gam màu sáng với hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, bài toán về nguồn vốn đầu tư sẽ tiếp tục được đặt ra trong giai đoạn mới...
Quý 4/2025, bất động sản công nghiệp phía Nam ghi nhận đà phục hồi rõ nét khi tổng nguồn cung hiện hữu tích lũy của toàn vùng kinh tế trọng điểm đạt khoảng 36.400 ha, tăng gần 28% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030…
Trong bối cảnh GDP Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao giai đoạn 2022 - 2025, làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, trải dài từ cao tốc, sân bay đến cảng biển, đang được xem là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững và tái cấu trúc không gian kinh tế...
