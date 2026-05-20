Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng

Đỗ Mến

20/05/2026, 11:10

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đầu tư xây dựng mới dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức – cơ sở 2 gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến tòa sáng 20/5.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên còn có bị cáo Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Trần Văn Sinh (phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).

Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ".

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị bắt tạm giam từ đầu tháng 7/2025 đến tháng 2/2026 thì được thay đổi từ biện pháp tạm giam sang biện pháp bảo lĩnh không bị tạm giam. 

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử triệu tập đại diện Bộ Tài chính, Bộ Y tế đến tham dự phiên tòa. Các thành phần được triệu tập đều có mặt. Hội đồng xét xử xác định, Bộ Tài chính và Bộ Y tế là nguyên đơn dân sự.

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử còn triệu tập một số đơn vị và cá nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị, việc vắng mặt của một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục triệu tập đến phiên tòa.

Chủ tọa cho biết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong quá trình điều tra. Do phiên tòa diễn ra dài ngày nên Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập họ nếu thấy cần thiết.

Theo thông báo của thư ký phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có bốn luật sư bào chữa. Tuy nhiên quá trình làm thủ tục, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa. Như vậy, bị cáo Tiến chỉ còn hai luật sư bào chữa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được Hội đồng xét xử xác định vừa là bị cáo, vừa là bị hại. Do đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của cả bị cáo lẫn bị hại.

Vụ án này xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khiến nhà nước thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, các bị cáo chỉ định thầu trái quy định; thực hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư vấn nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê; không xác định dự toán gói thầu… Các sai phạm trên khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu gây lãng phí tài sản Nhà nước với tổng số tiền hơn 733 tỷ đồng.

Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

16:11, 13/05/2026

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

16:30, 25/03/2026

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

13:29, 03/03/2026

Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Ngày 20/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan nhiều đơn vị, tổ chức.

Không chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tài chính, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng thể hiện rõ chức năng kết nối và điều tiết thị trường lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, qua đó có điều kiện chuyển đổi công việc hoặc nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường…

Từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp khi giao kết và quản lý hợp đồng lao động điện tử sẽ thực hiện đăng ký, truy cập và khai thác Nền tảng hợp đồng lao động điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID…

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm "Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp"…

Các đối tượng nhập lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

