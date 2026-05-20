Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đầu tư xây dựng mới dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức – cơ sở 2 gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên còn có bị cáo Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Trần Văn Sinh (phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).

Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ".

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị bắt tạm giam từ đầu tháng 7/2025 đến tháng 2/2026 thì được thay đổi từ biện pháp tạm giam sang biện pháp bảo lĩnh không bị tạm giam.

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử triệu tập đại diện Bộ Tài chính, Bộ Y tế đến tham dự phiên tòa. Các thành phần được triệu tập đều có mặt. Hội đồng xét xử xác định, Bộ Tài chính và Bộ Y tế là nguyên đơn dân sự.

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử còn triệu tập một số đơn vị và cá nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị, việc vắng mặt của một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục triệu tập đến phiên tòa.

Chủ tọa cho biết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong quá trình điều tra. Do phiên tòa diễn ra dài ngày nên Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập họ nếu thấy cần thiết.

Theo thông báo của thư ký phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có bốn luật sư bào chữa. Tuy nhiên quá trình làm thủ tục, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa. Như vậy, bị cáo Tiến chỉ còn hai luật sư bào chữa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được Hội đồng xét xử xác định vừa là bị cáo, vừa là bị hại. Do đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của cả bị cáo lẫn bị hại.

Vụ án này xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khiến nhà nước thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, các bị cáo chỉ định thầu trái quy định; thực hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư vấn nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê; không xác định dự toán gói thầu… Các sai phạm trên khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu gây lãng phí tài sản Nhà nước với tổng số tiền hơn 733 tỷ đồng.

Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.