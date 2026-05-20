Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế
bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất
thoát, lãng phí.
Cùng tội danh trên còn có bị cáo Nguyễn Kim Trung (nguyên
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Trần Văn Sinh (phó Giám đốc
Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng
phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ
trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện
trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng
phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).
Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban
Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý
dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều
hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định
về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ".
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị bắt tạm giam
từ đầu tháng 7/2025 đến tháng 2/2026 thì được thay đổi từ biện pháp tạm giam
sang biện pháp bảo lĩnh không bị tạm giam.
Tại phiên xử, Hội đồng xét xử triệu tập đại diện Bộ Tài
chính, Bộ Y tế đến tham dự phiên tòa. Các thành phần được triệu tập đều có mặt.
Hội đồng xét xử xác định, Bộ Tài chính và Bộ Y tế là nguyên đơn dân sự.
Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử còn triệu tập một số
đơn vị và cá nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng
mặt.
Một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị, việc vắng mặt của một số
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề
nghị Hội đồng xét xử tiếp tục triệu tập đến phiên tòa.
Chủ tọa cho biết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đã có lời khai trong quá trình điều tra. Do phiên tòa diễn ra dài ngày nên Hội
đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập họ nếu thấy cần thiết.
Theo thông báo của thư ký phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim
Tiến có bốn luật sư bào chữa. Tuy nhiên quá trình làm thủ tục, bị cáo Nguyễn Thị
Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa. Như vậy, bị cáo Tiến chỉ còn hai
luật sư bào chữa.
Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được Hội đồng xét xử
xác định vừa là bị cáo, vừa là bị hại. Do đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải thực
hiện quyền và nghĩa vụ của cả bị cáo lẫn bị hại.
Vụ án này xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh
viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khiến nhà nước thất thoát, lãng
phí hơn 803 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện
Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm
và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình
trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.
Hai dự án dừng thi công từ
tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn
cho ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, các bị cáo chỉ định thầu trái quy định; thực
hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư vấn
nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê; không xác định dự
toán gói thầu… Các sai phạm trên khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.
Ngoài ra, các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong việc
lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời
thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu gây lãng phí tài sản Nhà
nước với tổng số tiền hơn 733 tỷ đồng.
Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng
và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu
phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.