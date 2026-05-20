Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: Cơ hội tái gia nhập thị trường lao động
Thu Hằng
20/05/2026, 11:10
Không chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tài chính, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng thể hiện rõ chức năng kết nối và điều tiết thị trường lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, qua đó có điều kiện chuyển đổi công việc hoặc nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường…
Tại Tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ
năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất
nghiệp”, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức ngày 20/5, các
chuyên gia cho rằng Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2026 đãcó nhiều điểm mới nhằm tăng
cường vai trò của bảo hiểm thất nghiệp.
TỪ HỖ TRỢ THỤ ĐỘNG SANG CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG
Ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng phòng
nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc
làm – Bộ Nội vụ), nhấn mạnh
chính sách được định hướng theo hướng chủ động hơn, chú trọng hỗ trợ học
nghề, đào tạo lại và duy trì việc làm. Đây là bước chuyển quan trọng từ hỗ trợ
thụ động sang hỗ trợ chủ động, giúp
người lao động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.
Theo quy
định, người lao động tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề dưới
3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo. Đối với người lao động tham gia khóa
đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ đủ 3 tháng trở lên, tối đa không quá
1,5 triệu đồng/người/tháng.
Ngoài
học phí, người lao động học nghề còn được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày
thực học. Thời gian hỗ trợ đào
tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tính theo thời gian đào tạo của cơ sở đào
tạo nghề nghiệp,
nhưng không quá 6 tháng.
Theo ông Vinh, một trong những điểm đột phá của
chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật là hỗ trợ sớm cho người lao động ngay cả trước khi thất nghiệp. Ví
dụ, người lao động được tiếp cận đào tạo ngay trong thời gian họ đang chờ để hưởng
trợ cấp thất nghiệp, giúp rút ngắn thời gian thất nghiệp, và tăng cơ hội sớm quay lại thị trường lao động.
Điểm đặc biệt là chính
sách coi người thất nghiệp là nguồn lực cần tái đầu tư. “Việc đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ học nghề,
bồi dưỡng các kỹ năng cho người lao động chính là muốn bổ sung năng lực cho
nguồn nhân lực của đất nước. Đây là
một tư duy mới, người
thất nghiệp không hề
chỉ là đối tượng trợ giúp xã hội mà họ chính là lực
lượng lao động cần được bồi dưỡng kỹ năng
để quay trở lại thị trường lao động tốt hơn, cũng là việc
nâng cấp nguồn lực lao động của quốc gia”, ông Vinh nhấn mạnh.
Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ
việc làm Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội), cho biết người lao động hiện nay được hưởng
nhiều quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được tư vấn, giới
thiệu việc làm,
đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí.
Chính sách
hỗ trợ học nghề giúp người lao động có cơ hội nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi
nghề nghiệp khi thị trường lao động thay đổi. Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các nghề thường
được đào
tạo là kỹ thuật pha chế đồ uống, nấu ăn, tin học văn phòng, may công nghiệp, sửa chữa xe máy…
Sau mỗi khóa học, đơn vị thường tổ chức mời các doanh nghiệp có nhu
cầu tuyển dụng đến tham dự những buổi bế giảng, trên cơ sở các ngành nghề đang đào tạo để người lao
động và doanh nghiệp có cơ hội kết nối trực tiếp.
ĐÀO TẠO NGHỀ THEO NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG
Thực tế cho thấy, nhiều lao động sau khi
tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn đã có thể tìm được công việc mới với mức
thu nhập ổn định hơn. “Nhiều người
đã tự tìm được việc làm ở các nhà hàng, khách sạn đối với nghề pha chế đồ uống, nấu ăn, hoặc những nghề khác. Đặc biệt, có người đã tự mở được cơ sở kinh doanh, giúp tạo
việc làm cho chính mình và cho nhiều người khác”, bà Vũ Thị
Thanh Liễu dẫn chứng.
Theo số liệu củaTrung
tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm – Bộ Nội vụ, giai đoạn 2023 – 2025, số lao động
được hỗ trợ học nghề chỉ chiếm
khoảng 2,7 - 2,9% mỗi năm. Từ
khi chính sách mới được ban hành,
4 tháng đầu năm nay, số lao động được hỗ trợ học nghề đã có cải thiện,
tăng lên khoảng 4,6%.
Tuy
nhiên, số người lao động tham gia hỗ trợ học nghề nhìn chung vẫn
còn khiêm tốn so với số hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi năm. Đây cũng là thực tế diễn
ra tại nhiều địa phương, và là nỗi trăn trở của các cơ quan quản lý.
Tại Hà Nội, bà Vũ Thị Thanh Liễu thông tin, theo thống
kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, năm 2025, có trên 71.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng số người lao động đăng ký học nghề rất thấp. Trong 4 tháng đầu năm nay, có 16.133 người lao động nộp hồ sơ đề
nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, songcũng chỉ có 334 người xin hỗ trợ học nghề.
“Tâm
lý người lao động khi bị mất việc thường muốn
quay trở lại thị trường lao động, có
việc làm ngay. Bởi đa
số những người thất nghiệp là lao động trụ cột trong nhà. Họ muốn nhanh
chóng quay trở lại đi làm
để có thu nhập nuôi sống gia đình. Nếu học nghề sẽ lại mất thời gian và số tiền
hỗ trợ thất nghiệp chỉ 60% bình quân tiền lương”, bà
Liễu lý giải.
Bên cạnh đó, nhiều người lao động cũng băn khoăn, học nghề xong có tìm được việc làm mới hay không. Bởi các doanh nghiệp hiện nay cũng chưa chú
trọng ưu tiên tuyển lao động có
trình độ sơ cấp nghề,trong khi chính sách hỗ trợ học
nghề chỉ hỗ trợ tối đa 6 tháng. Nếu người
lao động học dài hạn hơn thì họ
phải tự bỏ tiền túi. Do đó,đây cũng là rào
cản khiến chính sách chưa thực sự hấp dẫn đối với người lao động khi bị
thất nghiệp.
Để đẩy mạnh công tác hỗ trợ học nghề, ông Phạm Xuân
Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm cho rằng, cần chú trọng đến nhu cầu của doanh nghiệp, coi đây là đầu vào của các cơ sở đào
tạo nghề.
Công tác phân
tích, dự báo thị trường lao động cũng cần được đẩy mạnh,
tập trung dự báo các ngành nghề
mới, thông tin định lượng về số lượng, nhu cầu của doanh nghiệp cụ thể đến chỉ
tiêu cần bao nhiêu,
cần vị trí việc làm nào. Từ đó, định hướng cho người lao động lựa chọn những
ngành nghề có nhu cầu.
Từ góc độ đơn vị kết nối, bà Vũ Thị Thanh Liễu nhấn
mạnh thêm, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng. Hiện Trung tâm Dịch
vụ việc làm Hà Nội tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin để tuyên
truyền chính sách hỗ trợ học
nghề miễn phí thông qua: Zalo
OA: “Bộ phận Một cửa”, trang fanpage bảo hiểm thất nghiệp
online, cổng thông tin điện tử…để thông tin về những quyền lợi
sát sườn nhất của bảo hiểm thất nghiệp đến người lao
động.
“Những hỗ
trợ kịp thời và chủ
động sẽ giúp cho người lao động
không bị thất nghiệp mà có thể chuyển đổi ngay được công việc”, đại diện
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay.
