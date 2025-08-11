Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027

Lãnh đạo tỉnh An Giang đang tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027, nhằm bảo đảm tiến độ thi công các công trình hoàn thành sớm từ 3 - 6 tháng trước khi diễn ra hội nghị...

Theo Quyết định 948/QĐ-TTg, Đặc khu Phú Quốc có 21 dự án đang được triển khai, gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh.

Với nhóm dự án đầu tư công, ngân sách địa phương đã được bố trí hơn 1.465 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh An Giang đề nghị Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách trung ương thực hiện các dự án khoảng 9.172,3 tỷ đồng; trong đó, dự kiến năm 2025 bố trí 2.751,71 tỷ đồng, năm 2026 bố trí 4.577,083 tỷ đồng, năm 2027 bố trí 1.843,573 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1566/QĐ-TTg, tỉnh An Giang được giao 2.751 tỷ đồng thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Như vậy, đối với nguồn vốn thực hiện kế hoạch năm 2025 đã đảm bảo theo dự kiến nhu cầu tiến độ của các chủ đầu tư đề xuất.

UBND tỉnh An Giang đã ban hành lệnh khẩn cấp 9/10 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Cụ thể gồm: Xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng, đường tỉnh ĐT.975, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, đại lộ APEC, đầu tư hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Đặc khu Phú Quốc, khu tái định cư An Thới, khu tái định cư Hồ Suối Lớn, khu tái định cư Hàm Ninh.

Riêng dự án tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 chưa thực hiện, do tỉnh đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét cho thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án này.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư, các sở, ban ngành tỉnh đang khẩn trương cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch, lựa chọn nhà thầu thực hiện các công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách, UBND tỉnh đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 3/11 dự án, gồm: Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ, khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, với tổng vốn đầu tư 3 dự án đó khoảng 92.000 tỷ đồng.

Đối với 8/11 dự án còn lại, tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc triển khai lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt 7/8 dự án, gồm: 5 dự án xử lý nước thải, rác thải và 2 dự án cấp nước; Sở Xây dựng dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất bổ sung thêm 2 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, với tổng mức đầu tư dự kiến 16.750 tỷ đồng. Cụ thể gồm dự án đường bộ ven biển phía Đông đảo Phú Quốc, chiều dài khoảng 44 km, chiều rộng 60m, vốn đầu tư 14.100 tỷ đồng; đường bộ ven biển kết nối cảng An Thới, chiều dài 2,7 km, chiều rộng từ 30 - 60m, vốn đầu tư 2.650 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị triển khai dự án theo nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm tuân thủ pháp luật, nhanh và chặt chẽ, đặc biệt trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án kinh doanh phải đấu thầu minh bạch, chọn nhà đầu tư có năng lực; Sở Khoa học và Công nghệ sớm cung cấp phần mềm báo cáo tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027.

Việc triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 được kỳ vọng giúp Phú Quốc nâng cấp hạ tầng, mở rộng sân bay quốc tế, phát triển các tuyến giao thông, khu đô thị và trung tâm hội nghị, qua đó tạo nền tảng cho đô thị thông minh, du lịch cao cấp và tăng cường vị thế quốc tế của đảo ngọc.