DBJ "bắt tay" SSI thành lập quỹ đầu tư Japan Vietnam Capital Fund

Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Chứng khoán SSI công bố thành lập Japan Vietnam Capital Fund, do DBJ và Công ty Quản lý Quỹ SSI đồng quản lý, đánh dấu 20 năm hợp tác giữa hai bên và mở rộng dòng vốn Nhật Bản vào thị trường vốn Việt Nam…

Ngày 3/2, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (Development Bank of Japan - DBJ) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã công bố thành lập quỹ đầu tư Japan Vietnam Capital Fund do DBJ và Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đồng quản lý, đồng thời đánh dấu 20 năm hợp tác giữa hai bên.

Việc ra mắt quỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một số diễn biến mang tính bước ngoặt khi FTSE Russell gần đây thông báo nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý nhân dịp 30 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời, việc thành lập quỹ mới cũng diễn ra trong bối cảnh các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam đang mở rộng quy mô tài sản và tìm kiếm thêm nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Theo SSIAM, tổng tài sản quản lý (AUM) của công ty đã đạt mốc 1 tỷ USD, phản ánh xu hướng gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường vốn Việt Nam, dù mức độ phân bổ vẫn còn thận trọng.

Theo thông tin công bố, Japan Vietnam Capital Fund sẽ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, ưu tiên những công ty có nền tảng tài chính ổn định và chiến lược kinh doanh dài hạn. Mô hình đồng quản lý của quỹ kết hợp kinh nghiệm của một định chế tài chính phát triển Nhật Bản với sự hiểu biết thị trường nội địa của đơn vị quản lý quỹ trong nước.

Ông Nguyễn Đức Thông, Tổng giám đốc SSI, cho biết: “Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được phát triển chặt chẽ qua nhiều thập kỷ. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp mối quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2023 đã mở ra không gian hợp tác sâu rộng và chất lượng hơn trên nhiều lĩnh vực”.

Trong bức tranh lớn ấy, sự hợp tác giữa SSI và DBJ là một điểm nhấn rất cụ thể: kết nối năng lực tài chính, kinh nghiệm quốc tế và các nguồn lực dồi dào của đôi bên để phục vụ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Theo ông Thông, trong giai đoạn tiếp theo, việc hợp tác sẽ được tập trung vào phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực trung - dài hạn qua thị trường vốn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững, phù hợp với những định hướng lớn của chính phủ Việt Nam đã đưa ra trong kỷ nguyên vươn mình.

Thông tin thêm, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc SSIAM, cho biết việc SSIAM cán mốc 1 tỷ USD AUM không phải là đích đến, mà là kết quả tích lũy của một quá trình theo đuổi kỷ luật đầu tư, chuẩn mực quản trị và định hướng tạo giá trị dài hạn. Trên nền tảng đó, Japan Vietnam Capital Fund được hình thành như một bước tiếp nối mang tính chiến lược, mở rộng không gian hợp tác giữa các định chế tài chính Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới của thị trường vốn.

Ông Kobayashi, Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành Ngân Hàng Phát Triển Nhật Bản (DBJ), nhận định: “Khuôn khổ hợp tác đầu tư chung lần này, với sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và mạng lưới của SSI và Ngân hàng chúng tôi, có tiềm năng lớn để trở thành một nền tảng đầu tư chiến lược, cung cấp nguồn vốn cần thiết cho sự tăng trưởng mới của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam”.

Japan Vietnam Capital Fund là quỹ private equity có quy mô 90 triệu USD, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt, tiêu chuẩn quản trị cao và định hướng tăng trưởng bền vững. Quỹ kế thừa kinh nghiệm hợp tác đầu tư trước đó giữa DBJ và SSIAM, tiêu biểu là Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VGIF) được thành lập năm 2020, hiện đã hoàn tất giai đoạn đầu tư.

Về phía Công ty mẹ, SSI bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng tài chính vững chắc. Tại ngày 31/12/2025, SSI ghi nhận tổng tài sản 92.975 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 31.054 tỷ đồng, tạo dư địa cho việc mở rộng các hoạt động kinh doanh cốt lõi và nâng cao năng lực phục vụ thị trường.