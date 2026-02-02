Quỹ ngoại: Chứng khoán Việt Nam hấp dẫn so với thị trường châu Á và cả toàn cầu

So với nhiều thị trường châu Á khác và các quốc gia cùng nhóm trên toàn cầu, Việt Nam sở hữu tiềm năng tăng trưởng cao hơn, được hậu thuẫn bởi dòng vốn FDI mạnh nhất khu vực và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh hàng đầu, trong khi vẫn duy trì nợ công thấp và lạm phát trong tầm kiểm soát.

Lumen Vietnam Fund vừa có báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 1/2026 trong đó cho thấy hiệu suất quỹ cao vượt trội đạt 8,04% trong tháng đầu tiên của năm nay. Các cổ phiếu top đầu trong danh mục quỹ hiện tại gồm: MSN, HPG, MWG, BVH, VNM, PLX, CTG, GMD, FPT, VPB.

Nhìn về thị trường chứng khoán năm 2026, Lumen Vietnam Fund đánh giá có 3 động lực chính hỗ trợ thị trường.

Động lực thứ nhất: Nền tảng vĩ mô vững chắc và định giá hấp dẫn so với các thị trường châu Á.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ cùng mặt bằng định giá thị trường chứng khoán ở mức hợp lý. So với nhiều thị trường châu Á khác và các quốc gia cùng nhóm trên toàn cầu, Việt Nam sở hữu tiềm năng tăng trưởng cao hơn, được hậu thuẫn bởi dòng vốn FDI mạnh nhất khu vực và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh hàng đầu, trong khi vẫn duy trì nợ công thấp và lạm phát trong tầm kiểm soát.

Quỹ kỳ vọng khoảng cách định giá này sẽ dần được thu hẹp theo thời gian, qua đó tạo động lực giúp thị trường chứng khoán Việt Nam vượt trội hơn so với các thị trường khác.

Động lực thứ hai: Định hình tăng trưởng Việt Nam – từ hạ tầng đến hội nhập.

Từ năm 2025 trở đi, Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng cao mới, được dẫn dắt bởi sự gia tăng mạnh mẽ của đầu tư công, các dự án nâng cấp hạ tầng quy mô lớn, tiêu dùng nội địa ngày càng mở rộng và sự phát triển nhanh của khối doanh nghiệp trong nước. Theo đó, Việt Nam không chỉ bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, mà còn tiến tới một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng – tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, nâng cao chất lượng sống và từng bước định vị mình không chỉ là trung tâm sản xuất khu vực mà còn là một trung tâm tài chính mới nổi.

Với khung khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, bộ máy quản lý nhà nước hiệu quả hơn và nguồn lực vốn dồi dào, Việt Nam đang sẵn sàng trở thành “đại công trường” của các dự án hạ tầng chiến lược, hiện đại và quy mô lớn. Đầu tư công không chỉ đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng trong 5 năm tới mà còn là trụ cột quan trọng đặt nền móng cho tăng trưởng dài hạn và bền vững. Khi hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại đi vào vận hành, Việt Nam sẽ từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn cấu trúc trong giao thông, giảm chi phí logistics và mở rộng các trung tâm sản xuất – đô thị chất lượng cao.

Động lực thứ ba: Nâng hạng thị trường mới nổi. Ngày 8/10/2025, Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thị trường vốn và mở ra con đường hướng tới việc được đưa vào rổ chỉ số MSCI Emerging Markets trong tương lai. Việc nâng hạng phản ánh những cải thiện đáng kể của Việt Nam về khả năng tiếp cận thị trường, hạ tầng giao dịch và cơ chế thanh toán – bù trừ. Dù động thái này phần nào đã được nhà đầu tư nước ngoài dự đoán trước, sự xác nhận chính thức vẫn được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin thị trường và thu hút sự quan tâm trở lại của các dòng vốn toàn cầu.

Trước đó, ngày 8/10/2025, FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market – EM), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình cải cách thị trường vốn của Việt Nam. Việc đưa vào rổ chỉ số chính thức sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Nâng hạng theo chuẩn MSCI vẫn là cột mốc tiếp theo (dự kiến giai đoạn 2027–2028). Khi được MSCI phân loại lại, tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Asia có thể đạt khoảng 4–6%, qua đó thu hút lượng vốn thụ động rất lớn.

Ngày 5/5/2025, Việt Nam đã triển khai thành công hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX), giúp nâng cao tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và tăng hiệu quả trong thanh toán – bù trừ.

Thanh khoản giao dịch bình quân ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã cao hơn nhiều thị trường mới nổi khác. Mức thanh khoản cao này – trước đây chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước – được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng khi các quỹ thụ động theo chỉ số thị trường mới nổi tái cơ cấu danh mục trước thời điểm chính thức được đưa vào rổ năm 2026. Thanh khoản bình quân ngày được dự báo có thể tăng lên khoảng 2 tỷ USD trong vòng 24 tháng tới.

"Khi Saudi Arabia và Kuwait được nâng hạng, thị trường chứng khoán đã ghi nhận những đợt tăng mạnh với mức sinh lời vốn khoảng 20–30%, đây có thể là ví dụ cho thị trường chứng khoán Việt Nam", đại diện quỹ nhấn mạnh.