SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

Trong báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành chứng khoán mới đây, SSI Research kỳ vọng tâm lý thị trường sẽ duy trì tích cực trong năm 2026, được hỗ trợ bởi yếu tố nâng hạng thị trường và đà phục hồi kinh tế dần rõ nét.

Trong ngắn hạn, dòng vốn thụ động sau khi FTSE chính thức nâng hạng vào ngày 8/10/2025 (có hiệu lực từ 21/9/2026) có thể vượt 1,6 tỷ USD, qua đó tăng cường thanh khoản và củng cố định giá cho các doanh nghiệp niêm yết.

Theo đó, dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).

Nhìn xa hơn, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết hướng đến mục tiêu được MSCI nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi trong vòng 3–5 năm tới. Một cột mốc quan trọng trong lộ trình này là việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), giúp Việt Nam tiệm cận chuẩn mực MSCI và thu hút thêm dòng vốn tổ chức, củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường vốn.

Về việc đánh giá bổ sung trong đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026 của FTSE Russell, tiêu chí quan trọng nhất là xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh cho phép các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch thông qua đối tác là các công ty chứng khoán toàn cầu. Mô hình này dự kiến sẽ giúp đưa thông lệ giao dịch trong nước tiệm cận chuẩn quốc tế, giảm rủi ro đối tác, và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư thông qua thiết lập các mối quan hệ với tổ trung gian uy tín.

Trọng tâm của quá trình đánh giá nằm ở vai trò của các công ty chứng khoán toàn cầu trong hoạt động giao dịch – yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng mô phỏng chỉ số hiệu quả và đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà quản lý tài sản quốc tế.

Các bên tham gia thị trường hiện đang thảo luận về một dự thảo mô hình nhằm đơn giản hóa việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường cổ phiếu Việt Nam. Phản hồi ban đầu từ các công ty môi giới toàn cầu cho thấy rằng dù khung đề xuất về mặt khái niệm đã phù hợp với thông lệ quốc tế, quá trình triển khai thực tế vẫn cần được tinh chỉnh thêm để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Việc sửa đổi thông tư liên quan có thể hoàn tất sớm trước đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026, tạo điều kiện cho việc xem xét và triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, hoạt động IPO và tăng vốn sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ ngành chứng khoán trong năm 2026. Làn sóng IPO sẽ mở rộng ra ngoài lĩnh vực tài chính, lan sang cả các ngành thực phẩm & đồ uống (F&B), sản xuất và hạ tầng, qua đó hỗ trợ doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư và duy trì sự sôi động chung của thị trường trong năm 2026.

Với việc ban hành Nghị quyết 05 về tài sản số, Việt Nam đã chính thức đặt nền móng cho khung pháp lý quản lý lĩnh vực mới này. Nghị quyết cũng quy định giới hạn tối đa 5 giấy phép dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (Digital Asset Service Provider – DASP), thể hiện cách tiếp cận thận trọng và có kiểm soát trong giai đoạn đầu hình thành thị trường. Dù vậy, sự quan tâm của thị trường đang ở mức rất cao.

Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán lớn đã thành lập pháp nhân riêng để tham gia lĩnh vực này, bao gồm: SSI Digital (SSID) của SSI, VIXEX của VIX, TCEX của TCX, DNEX thuộc HVA Group, CAEX của VPBS, Công ty Cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa HD của HDBS, Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange của HBS.

Mảng tài sản số sẽ trở thành một trong những động lực đáng chú ý nhất trong năm 2026, khi Việt Nam chuyển sang giai đoạn thử nghiệm và tham gia có kiểm soát vào tài sản số.

SSI Research giữ quan điểm tích cực đối với ngành chứng khoán trong năm 2026 với kỳ vọng thị trường sẽ duy trì đà tăng trưởng sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi và có lộ trình rõ ràng để tiến tới nâng hạng theo MSCI.

Dù một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá trong quý 3/2025 khi thanh khoản trung bình hàng ngày (ADTV) đạt đỉnh gần 45 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch được kỳ vọng sẽ hồi phục từ đợt hạ nhiệt tạm thời trong tháng 9 và duy trì ở mức cao so với giai đoạn trước 2025.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục được duy trì, nhờ khối lượng giao dịch lớn, dư nợ ký quỹ mở rộng, và các kế hoạch IPO. Những công ty chứng khoán có vốn lớn sẽ có lợi thế vượt trội trong chu kỳ tăng trưởng lần này, khi hoạt động tăng vốn giúp mở rộng thêm năng lực cho vay ký quỹ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng diễn biến giá cổ phiếu ngành chứng khoán thường biến động đồng pha với thanh khoản thị trường. Vì thế, lựa chọn thời điểm tham gia sẽ là yếu tố then chốt để tối ưu hóa lợi nhuận trong một ngành có tính chu kỳ cao như thời điểm hiện tại.