Trang chủ Đầu tư

Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM

Thiên Di

04/09/2025, 11:30

TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 3/9, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã phối hợp Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 tổ chức tọa đàm khoa học góp ý dự thảo “Đề án xây dựng trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15”.

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, ngoài Nghị quyết 98 TP.HCM hiện còn có hai cơ chế đặc thù quan trọng là Nghị quyết 188 về đường sắt đô thị và Nghị quyết 222 về Trung tâm tài chính quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 lần này nhằm tận dụng cơ hội và nguồn lực, đưa TP.HCM phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.

ĐỀ ÁN TẬP TRUNG VÀO 2 NỘI DUNG: “1 SỬA - 1 BỔ SUNG”

Phát biểu tại tọa đàm, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98, cho biết sau 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 98/2023/QH15 đã góp phần quan trọng vào việc phục hồi kinh tế Thành phố và từng bước phát triển ổn định trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật chung.

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương; tạo ra một thực thể kinh tế có quy mô và tiềm năng lớn nhưng cũng nhiều thách thức.

Trong bối cảnh kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2025, Đề án "Xây dựng trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15" được khẩn trương thực hiện, để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm phục vụ điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố sau sáp nhập.

Thành phố đã triển khai áp dụng 36/44 cơ chế đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15, 6 cơ chế đang xây dựng văn bản triển khai và 2 cơ chế dừng thực hiện do đã có quy định mới thay thế.

Toàn cảnh tọa đàm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.
Toàn cảnh tọa đàm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Đồng thời, qua rà soát, đối chiếu cơ chế đặc thù giữa Thành phố và 5 địa phương khác cho thấy các chính sách áp dụng đối với TP.HCM cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách mới mang tính đột phá cho Thành phố, ngoài những nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, nhằm tiếp tục tạo điều kiện để Thành phố phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đổi mới sáng tạo và là động lực tăng trưởng của cả nước.

Do yêu cầu thời gian cấp bách về chuẩn bị nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10, dự thảo Đề án sẽ tập trung vào 2 trọng tâm "1 sửa - 1 bổ sung".

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến dự thảo "Đề án xây dựng trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15" nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, thảo luận hoàn thiện dự thảo Đề án.

TẠO CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ, HÚT NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế, đóng góp 1/4 GDP cả nước và 1/3 ngân sách quốc gia. Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, GDP năm nay ước đạt 123 tỷ USD. Do đó, Thành phố cần có cơ chế đặc thù tương xứng để giải quyết bài toán hạ tầng kết nối, quản lý siêu đô thị và thu hút nguồn lực.

TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98, phát biểu đề dẫn Tọa đàm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.
TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98, phát biểu đề dẫn Tọa đàm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, để kịp trình Quốc hội xem xét ban hành vào kỳ họp tháng 10 tới đây, việc sửa đổi, bổ sung lần này tập trung liên quan đến cơ chế nhà đầu tư chiến lược tại Điều 7 Nghị quyết 98/2023/QH15 (có bổ sung Đề án nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ). Các nội dung khác (ngoài Điều 7) tiếp tục nghiên cứu đề xuất tại thời điểm phù hợp.

Đồng thời, TP.HCM đề xuất bổ sung các ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể: dự án công nghệ chiến lược có vốn từ 1.000 tỷ đồng; đường sắt đô thị ven sông Sài Gòn từ 6.000 tỷ đồng; khu đô thị hỗn hợp từ 50.000 tỷ đồng; khu liên hợp thể thao, công viên văn hóa từ 15.000 tỷ đồng; dự án khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và khu vui chơi giải trí có sân gôn, casino từ 35.000 tỷ đồng; các dự án xây dựng hạ tầng khu thương mại tự do, khu công nghiệp, khu công nghệ cao từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

Các dự án thuộc nhóm ngành nghề ưu tiên sẽ được phép áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm lợi ích quốc gia. Nhà đầu tư chiến lược phải giải ngân vốn tối thiểu trong vòng 10 năm kể từ ngày bàn giao đất, đồng thời không được chuyển nhượng dự án trong thời gian này.

Một nội dung quan trọng là bổ sung quy định về FTZ Cái Mép Hạ, với diện tích hơn 3.700 ha, gồm 8 phân khu chức năng như cảng biển, logistics, sản xuất công nghệ cao, thương mại dịch vụ và nhà ở. FTZ sẽ áp dụng chính sách khu phi thuế quan, trong đó giao dịch với bên ngoài được xem là xuất nhập khẩu. Các dự án đầu tư trong FTZ được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước (trừ dự án nhà ở và thương mại dịch vụ) và hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn thuê đất và dự án hạ tầng tối đa là 70 năm.

TP.HCM tăng cường bảo đảm an toàn đường sắt, xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở

00:00, 29/08/2025

TP.HCM tăng cường bảo đảm an toàn đường sắt, xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

00:00, 28/08/2025

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

18:19, 23/08/2025

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

Từ khóa:

cơ chế đặc thù đầu tư dự án hạ tầng Nghị quyết 98 TP.HCM Vneconomy

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ việc giành độc lập, mở cửa thu hút FDI, bình thường hóa quan hệ quốc tế, đến cuộc “đại cải cách” thể chế năm 2024, kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên trở thành điểm sáng kinh tế trong khu vực và thế giới. a/b đã có cuộc trao đổi với TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, để cùng nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; đồng thời, chỉ ra những điểm nghẽn lớn cần giải quyết để thực hiện khát vọng 2045.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025

Gói thầu xây lắp số 1, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài hơn 31 km nối Bình Phước qua Bình Dương (nay là TP.HCM) đến Long An (nay là Tây Ninh), đang tăng tốc để kịp hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2025 theo kế hoạch...

Vietnam Airlines mở bán sớm hơn 3,5 triệu vé bay dịp Tết Nguyên đán 2026

Vietnam Airlines mở bán sớm hơn 3,5 triệu vé bay dịp Tết Nguyên đán 2026

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026...

Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM hiện đang còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu...

Các tuyến đường sắt đô thị vận chuyển an toàn gần 1,8 triệu lượt hành khách trong dịp Quốc khánh 2/9

Các tuyến đường sắt đô thị vận chuyển an toàn gần 1,8 triệu lượt hành khách trong dịp Quốc khánh 2/9

Qua dịp Quốc khánh, đường sắt đô thi dần trở thành một phương tiện công cộng được nhiều người tin tưởng chọn lựa...

