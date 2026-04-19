Đề nghị Trung Quốc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không ổn định nhằm hỗ trợ các hãng bay Việt Nam duy trì hoạt động trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động từ xung đột Trung Đông...

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa có thư gửi Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đề nghị phối hợp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến hoạt động vận tải hàng không.

Theo nội dung thư, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu và khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không do thiếu hụt nhiên liệu. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang chịu tác động tương tự.

Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết, trên cơ sở các trao đổi cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục được củng cố, trong đó có lĩnh vực hàng không.

Trong bối cảnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Tổng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc xem xét chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu như Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký kết.

Theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu sẽ giúp các hãng hàng không Việt Nam duy trì ổn định hoạt động khai thác các đường bay đến Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai nước.

Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Trong kịch bản giá nhiên liệu duy trì quanh mức 200 USD/thùng, chi phí vận hành có thể tăng thêm khoảng 40% so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung ứng nhiên liệu đánh giá khả năng cung ứng nhiên liệu trong ngắn hạn và trung hạn, đồng thời xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp trong trường hợp giá nhiên liệu tiếp tục biến động hoặc nguồn cung bị gián đoạn.

Các đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp về tần suất và mạng đường bay, bảo đảm duy trì hoạt động vận tải hàng không an toàn, hiệu quả, đồng thời sử dụng tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.