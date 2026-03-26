Trang chủ Đầu tư

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đan Tiên

26/03/2026, 16:41

Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Vietjet Air, hãng đã xây dựng phương án khai thác phù hợp theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam nhằm đảm bảo ổn định hoạt động trên toàn mạng bay. Trong giai đoạn tháng 4–5, đặc biệt là dịp cao điểm lễ 30/4 – 1/5, hãng vẫn duy trì khai thác 64 đường bay quốc tế theo lịch đã công bố, đồng thời điều chỉnh tần suất một số đường bay để phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hãng cũng thông tin kịp thời đến hành khách về các thay đổi lịch bay thông qua các kênh bán, đồng thời triển khai các phương án hỗ trợ theo chính sách hiện hành. Hành khách có thể chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay trên website và ứng dụng của hãng.

Trong khi đó, Vietnam Airlines xác định mục tiêu ưu tiên là duy trì các đường bay có ý nghĩa kết nối hàng không quốc gia, phục vụ giao thương, du lịch và đối ngoại. Theo kế hoạch, từ ngày 1/4/2026, hãng dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay như Hải Phòng – Buôn Ma Thuột, Hải Phòng – Cam Ranh, Hải Phòng – Phú Quốc, Hải Phòng – Cần Thơ, TP.HCM – Vân Đồn, TP.HCM – Rạch Giá và TP.HCM – Điện Biên, với tổng số khoảng 23 chuyến mỗi tuần.

Đối với Bamboo Airways, trong hai tháng tới, hãng tập trung nguồn lực khai thác các đường bay trục chính như Hà Nội – TP.HCM – Đà Nẵng và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh. Hãng vẫn duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc và Philippines, đồng thời điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp với diễn biến chi phí và thị trường.

Trong khi đó, Vietravel Airlines cho biết vẫn duy trì khai thác ổn định các đường bay hiện hữu dù chi phí nhiên liệu tăng. Hiệu suất sử dụng ghế trong tháng 3 đạt xấp xỉ 90%, cho thấy nhu cầu vận tải vẫn duy trì ở mức cao.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm lễ 30/4 – 1/5, Vietravel Airlines dự kiến nhận thêm một tàu bay mới trong tháng 4, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM và Vinh. Hãng cũng sẽ khai thác trở lại đường bay Hà Nội – Bangkok từ ngày 24/4 với tần suất hàng ngày.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu Jet A-1 đã tăng mạnh trong thời gian qua, từ mức khoảng 89 USD/thùng vào tháng 2 lên trên 220 USD/thùng hiện nay, kéo theo chi phí khai thác của các hãng hàng không gia tăng đáng kể.

Vietravel Airlines ước tính chi phí hoạt động có thể tăng thêm 20–30% so với thời điểm trước khi giá nhiên liệu biến động. Bamboo Airways cũng cho biết chi phí đầu vào tăng nhanh, trong khi hoạt động khai thác phụ thuộc lớn vào khả năng đảm bảo nguồn cung nhiên liệu.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá vé đang được các hãng hàng không cân nhắc, song vẫn phải tuân thủ khung giá trần theo quy định của cơ quan quản lý. Bamboo Airways cho biết hãng đang triển khai dải giá vé linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời có thể điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đang xây dựng phương án áp dụng phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể triển khai từ đầu tháng 4/2026.

Khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam đối với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực cho thấy hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh giá vé từ trung tuần tháng 3. Các hãng áp dụng hai hình thức chính gồm điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ bản với mức tăng phổ biến từ 5–20% hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng với mức điều chỉnh linh hoạt theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Trước áp lực chi phí, các hãng hàng không cũng kiến nghị Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ như giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhiên liệu hàng không trong một thời gian nhất định, duy trì mức thuế nhập khẩu nhiên liệu 0% đối với nguồn ngoài ASEAN, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính như giãn, hoãn thuế, hỗ trợ lãi suất và cơ cấu lại các khoản vay.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam xây dựng kịch bản điều hành vận tải hàng không trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh khung giá vé nội địa theo hướng linh hoạt gắn với diễn biến của giá nhiên liệu Jet A-1.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, hoạt động khai thác của các hãng hàng không được dự báo sẽ tiếp tục có những điều chỉnh nhằm thích ứng với diễn biến của thị trường năng lượng, đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian tới.

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

10:12, 22/03/2026

Siết quản lý giá cước vận tải, không để “té nước theo mưa” khi giá nhiên liệu tăng

14:18, 20/03/2026

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông điện và nhiên liệu sinh học

15:06, 20/03/2026

Đọc thêm

Cú bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam trong kỷ nguyên Net Zero

Sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu chuyển đổi bền vững…

TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và nâng cao năng lực hạ tầng liên vùng trong thời gian tới...

Chuyên gia châu Âu đề xuất biến ga metro thành không gian đô thị đa chức năng

Không gian ngầm, mô hình TOD và hợp tác công – tư được các chuyên gia nhấn mạnh là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả phát triển nhà ga đường sắt đô thị tại Hà Nội...

Bài 2: Hệ sinh thái phát triển có chủ đích và cấu trúc quyền lực kinh tế

Tăng trưởng kinh tế không chỉ là câu chuyện của vốn, lao động hay công nghệ, cốt lõi của tăng trưởng nằm ở cách nền kinh tế thiết kế và phân bổ quyền lực đối với các nguồn lực chiến lược. Quyền lực không chỉ được hiểu theo nghĩa quyền lực kinh tế thuần túy, mà rộng hơn là quyền lực thể chế trong thiết kế luật chơi và phân bổ các nguồn lực chiến lược của nền kinh tế...

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, chia sẻ về những tiềm năng lợi thế sau khi được mở rộng không gian của thành phố cảng…

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

