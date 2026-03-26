Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...

Theo thông tin từ Vietjet Air, hãng đã xây dựng phương án khai thác phù hợp theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam nhằm đảm bảo ổn định hoạt động trên toàn mạng bay. Trong giai đoạn tháng 4–5, đặc biệt là dịp cao điểm lễ 30/4 – 1/5, hãng vẫn duy trì khai thác 64 đường bay quốc tế theo lịch đã công bố, đồng thời điều chỉnh tần suất một số đường bay để phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hãng cũng thông tin kịp thời đến hành khách về các thay đổi lịch bay thông qua các kênh bán, đồng thời triển khai các phương án hỗ trợ theo chính sách hiện hành. Hành khách có thể chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay trên website và ứng dụng của hãng.

Trong khi đó, Vietnam Airlines xác định mục tiêu ưu tiên là duy trì các đường bay có ý nghĩa kết nối hàng không quốc gia, phục vụ giao thương, du lịch và đối ngoại. Theo kế hoạch, từ ngày 1/4/2026, hãng dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay như Hải Phòng – Buôn Ma Thuột, Hải Phòng – Cam Ranh, Hải Phòng – Phú Quốc, Hải Phòng – Cần Thơ, TP.HCM – Vân Đồn, TP.HCM – Rạch Giá và TP.HCM – Điện Biên, với tổng số khoảng 23 chuyến mỗi tuần.

Đối với Bamboo Airways, trong hai tháng tới, hãng tập trung nguồn lực khai thác các đường bay trục chính như Hà Nội – TP.HCM – Đà Nẵng và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh. Hãng vẫn duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc và Philippines, đồng thời điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp với diễn biến chi phí và thị trường.

Trong khi đó, Vietravel Airlines cho biết vẫn duy trì khai thác ổn định các đường bay hiện hữu dù chi phí nhiên liệu tăng. Hiệu suất sử dụng ghế trong tháng 3 đạt xấp xỉ 90%, cho thấy nhu cầu vận tải vẫn duy trì ở mức cao.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm lễ 30/4 – 1/5, Vietravel Airlines dự kiến nhận thêm một tàu bay mới trong tháng 4, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM và Vinh. Hãng cũng sẽ khai thác trở lại đường bay Hà Nội – Bangkok từ ngày 24/4 với tần suất hàng ngày.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu Jet A-1 đã tăng mạnh trong thời gian qua, từ mức khoảng 89 USD/thùng vào tháng 2 lên trên 220 USD/thùng hiện nay, kéo theo chi phí khai thác của các hãng hàng không gia tăng đáng kể.

Vietravel Airlines ước tính chi phí hoạt động có thể tăng thêm 20–30% so với thời điểm trước khi giá nhiên liệu biến động. Bamboo Airways cũng cho biết chi phí đầu vào tăng nhanh, trong khi hoạt động khai thác phụ thuộc lớn vào khả năng đảm bảo nguồn cung nhiên liệu.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá vé đang được các hãng hàng không cân nhắc, song vẫn phải tuân thủ khung giá trần theo quy định của cơ quan quản lý. Bamboo Airways cho biết hãng đang triển khai dải giá vé linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời có thể điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đang xây dựng phương án áp dụng phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể triển khai từ đầu tháng 4/2026.

Khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam đối với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực cho thấy hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh giá vé từ trung tuần tháng 3. Các hãng áp dụng hai hình thức chính gồm điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ bản với mức tăng phổ biến từ 5–20% hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng với mức điều chỉnh linh hoạt theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Trước áp lực chi phí, các hãng hàng không cũng kiến nghị Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ như giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhiên liệu hàng không trong một thời gian nhất định, duy trì mức thuế nhập khẩu nhiên liệu 0% đối với nguồn ngoài ASEAN, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính như giãn, hoãn thuế, hỗ trợ lãi suất và cơ cấu lại các khoản vay.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam xây dựng kịch bản điều hành vận tải hàng không trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh khung giá vé nội địa theo hướng linh hoạt gắn với diễn biến của giá nhiên liệu Jet A-1.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, hoạt động khai thác của các hãng hàng không được dự báo sẽ tiếp tục có những điều chỉnh nhằm thích ứng với diễn biến của thị trường năng lượng, đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian tới.