Siết quản lý giá cước vận tải, không để “té nước theo mưa” khi giá nhiên liệu tăng

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và cơ quan chuyên ngành kiểm soát chặt giá cước, xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý trước biến động của thị trường nhiên liệu...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và các cục chuyên ngành về việc tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Theo Bộ Xây dựng, diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông đã khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, qua đó tạo áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Thực hiện Nghị quyết Chính phủ ban hành ngày 6/3/2026 về các giải pháp bình ổn giá nhiên liệu, Bộ yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải.

Cụ thể, các cục quản lý chuyên ngành gồm Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cùng UBND các tỉnh, thành phố phải theo dõi sát tác động của giá nhiên liệu đến giá cước, đặc biệt đối với vận tải hành khách và hàng hóa thiết yếu; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá đúng quy định, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, tập trung vào các đơn vị có mức tăng giá lớn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu rà soát, tối ưu phương án tổ chức vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả khai thác; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch.

Đối với các dịch vụ vận tải thực hiện theo khung giá do Nhà nước ban hành, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý chuyên ngành chỉ đạo doanh nghiệp xem xét giảm giá, áp dụng mức giá sàn đối với các dịch vụ ít chịu tác động của giá nhiên liệu. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, tổng hợp và đề xuất giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống người dân.