Siết quản lý giá cước vận tải, không để “té nước theo mưa” khi giá nhiên liệu tăng

20/03/2026, 14:18

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và cơ quan chuyên ngành kiểm soát chặt giá cước, xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý trước biến động của thị trường nhiên liệu...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và các cục chuyên ngành về việc tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Theo Bộ Xây dựng, diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông đã khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, qua đó tạo áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Thực hiện Nghị quyết Chính phủ ban hành ngày 6/3/2026 về các giải pháp bình ổn giá nhiên liệu, Bộ yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải.

Cụ thể, các cục quản lý chuyên ngành gồm Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cùng UBND các tỉnh, thành phố phải theo dõi sát tác động của giá nhiên liệu đến giá cước, đặc biệt đối với vận tải hành khách và hàng hóa thiết yếu; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá đúng quy định, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, tập trung vào các đơn vị có mức tăng giá lớn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu rà soát, tối ưu phương án tổ chức vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả khai thác; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch.

Đối với các dịch vụ vận tải thực hiện theo khung giá do Nhà nước ban hành, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý chuyên ngành chỉ đạo doanh nghiệp xem xét giảm giá, áp dụng mức giá sàn đối với các dịch vụ ít chịu tác động của giá nhiên liệu. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, tổng hợp và đề xuất giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống người dân.

Đêm ngày 19/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố tăng giá các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít (tăng 4.673 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 3.513 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít (tăng 5.115 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít (tăng 6.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít (tăng 8.994 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg (tăng 3.528 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ưu tiên nguồn cung xăng dầu cho cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và khu vực lân cận

Tăng cường kiểm soát buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường biến động

Giá xăng dầu lập đỉnh mới, giảm mức chi Quỹ bình ổn để giữ dư địa

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

