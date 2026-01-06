Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Ngày 6/1, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và 8 bị cáo khác trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà).
Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Thượng tá Phan Hồng Chính. Có hơn 10 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo thông báo của Hội đồng xét xử, tại phiên tòa sáng nay có 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt gồm Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa).
Chủ tọa cho biết cả 3 bị cáo đều vắng mặt do tình trạng sức khỏe không bảo đảm để tham gia phiên tòa kéo dài nhiều ngày. Các bị cáo đều đã có luật sư tham gia bào chữa theo quy định. Cũng tại phiên tòa, một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy việc vắng mặt của các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến việc làm rõ nội dung vụ án nên quyết định tiếp tục xét xử.
Trong vụ án này, có 3 bị cáo hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn). Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Cáo trạng thể hiện, theo quy định, việc chuyển giao diện tích 186,2 ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và được Bộ Quốc phòng cùng UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất; bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.
UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Tháng 6/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án Khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, Khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn.
Tập đoàn Phúc Sơn đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.
Theo cáo trạng, mặc dù dự án chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép… song bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng, trong đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị cáo Trần Hữu Định để chuyển nhượng lại cho khách hàng nhằm thu tiền chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Hậu chiếm đoạt hơn 7.032 tỷ đồng. Bị cáo Định và Hằng giữ vai trò giúp sức tích cực.
Mức tăng thu nhập trong quý cuối năm 2025 cao hơn so với mức tăng ở quý trước phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động…
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ước tính sẽ có hơn 3,5 triệu người hưởng được nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người thụ hưởng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc...
Về việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi xe xăng sang xe sử dụng nguyên liệu sạch, Sở Xây dựng cho biết đã lấy ý kiến để xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi, hay đầu tư trạm sạc, tủ đổi pin cho xe máy. Dự kiến các giải pháp sẽ được đưa ra trong quý I/2026.
Trong các ngày 5-6/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.
