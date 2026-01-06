Thu nhập của người lao động tăng mạnh vào thời điểm cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 06/01/2026
Thu Hằng
06/01/2026, 18:43
Mức tăng thu nhập trong quý cuối năm 2025 cao hơn so với mức tăng ở quý trước phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động…
Theo báo cáo về tình hình dân số, lao động, việc làm quý 4 và năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý 4/2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, phản ánh đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt.
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4 là 8,7 triệu đồng, tăng 323 nghìn đồng (tương ứng tăng 3,9%) so với quý trước, và tăng 508 nghìn đồng (tương ứng tăng 6,2%) so với cùng kỳ năm trước.
Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,32 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,8 triệu đồng so với 7,4 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,38 lần khu vực nông thôn (10,4 triệu đồng so với 7,6 triệu đồng).
Cục Thống kê lý giải mức tăng thu nhập trong quý 4 cao hơn so với mức tăng ở quý trước (3,9% so với 1,3%) phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động.
Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,4 triệu đồng, tăng 8,9%, tương ứng tăng 685 nghìn đồng so với năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam gấp 1,32 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,5 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (10,1 triệu đồng so với 7,3 triệu đồng).
Xét theo khu vực kinh tế, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4/2025 tăng lên ở ba khu vực kinh tế.
Trong đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng cao nhất ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với 5,2 triệu đồng, tăng 7,5% (tương ứng tăng 363 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 8,4% (tương ứng tăng 403 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực dịch vụ với 10,3 triệu đồng, tăng 4% (tương ứng tăng 399 nghìn đồng) so với quý trước, và tăng 6,8% (tương ứng tăng 659 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,3 triệu đồng, tăng 2% (tương ứng tăng 180 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 3,6% (tương ứng tăng 323 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 9,5 triệu đồng, tăng 9,1%, tương tứng tăng 789 nghìn đồng so với năm 2024. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,11 lần (9,9 triệu đồng so với 8,9 triệu đồng).
Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 10,5 triệu đồng, gấp 1,23 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (8,5 triệu đồng).
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tính chung cả năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,5 triệu người, tăng khoảng 589,5 nghìn người so với năm 2024. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị đạt 20,9 triệu người, chiếm 39,1% lực lượng lao động của cả nước; lực lượng lao động nữ đạt gần 25,1 triệu người, chiếm 46,8%.
Đến hết năm 2025, lực lượng lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ước tính đạt 29,2%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với năm trước.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ước tính sẽ có hơn 3,5 triệu người hưởng được nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người thụ hưởng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc...
Về việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi xe xăng sang xe sử dụng nguyên liệu sạch, Sở Xây dựng cho biết đã lấy ý kiến để xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi, hay đầu tư trạm sạc, tủ đổi pin cho xe máy. Dự kiến các giải pháp sẽ được đưa ra trong quý I/2026.
Trong các ngày 5-6/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.
Ngày 6/1, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và 8 bị cáo khác trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà).
