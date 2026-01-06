Thứ Ba, 06/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thu nhập của người lao động tăng mạnh vào thời điểm cuối năm

Thu Hằng

06/01/2026, 18:43

Mức tăng thu nhập trong quý cuối năm 2025 cao hơn so với mức tăng ở quý trước phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động…

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tạo điều kiện gia tăng việc làm cho người lao động. Ảnh minh họa: TH.
Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tạo điều kiện gia tăng việc làm cho người lao động. Ảnh minh họa: TH.

Theo báo cáo về tình hình dân số, lao động, việc làm quý 4 và năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý 4/2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, phản ánh đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4 là 8,7 triệu đồng, tăng 323 nghìn đồng (tương ứng tăng 3,9%) so với quý trước, và tăng 508 nghìn đồng (tương ứng tăng 6,2%) so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,32 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,8 triệu đồng so với 7,4 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,38 lần khu vực nông thôn (10,4 triệu đồng so với 7,6 triệu đồng).

Cục Thống kê lý giải mức tăng thu nhập trong quý 4 cao hơn so với mức tăng ở quý trước (3,9% so với 1,3%) phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động.

Thu nhập và tốc độ tăng/giảm bình quân tháng của lao động quý 4 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2020 - 2025. Nguồn: Cục Thống kê. 
Thu nhập và tốc độ tăng/giảm bình quân tháng của lao động quý 4 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2020 - 2025. Nguồn: Cục Thống kê. 

Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,4 triệu đồng, tăng 8,9%, tương ứng tăng 685 nghìn đồng so với năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam gấp 1,32 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,5 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (10,1 triệu đồng so với 7,3 triệu đồng).

Xét theo khu vực kinh tế, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4/2025 tăng lên ở ba khu vực kinh tế.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng cao nhất ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với 5,2 triệu đồng, tăng 7,5% (tương ứng tăng 363 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 8,4% (tương ứng tăng 403 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ với 10,3 triệu đồng, tăng 4% (tương ứng tăng 399 nghìn đồng) so với quý trước, và tăng 6,8% (tương ứng tăng 659 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,3 triệu đồng, tăng 2% (tương ứng tăng 180 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 3,6% (tương ứng tăng 323 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng/giảm thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế, quý 4 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2021 - 2025 (%). Nguồn: Cục Thống kê. 
Tốc độ tăng/giảm thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế, quý 4 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2021 - 2025 (%). Nguồn: Cục Thống kê. 

Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 9,5 triệu đồng, tăng 9,1%, tương tứng tăng 789 nghìn đồng so với năm 2024. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,11 lần (9,9 triệu đồng so với 8,9 triệu đồng).

Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 10,5 triệu đồng, gấp 1,23 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (8,5 triệu đồng).

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tính chung cả năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,5 triệu người, tăng khoảng 589,5 nghìn người so với năm 2024. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị đạt 20,9 triệu người, chiếm 39,1% lực lượng lao động của cả nước; lực lượng lao động nữ đạt gần 25,1 triệu người, chiếm 46,8%.

Đến hết năm 2025, lực lượng lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ước tính đạt 29,2%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với năm trước.

Thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đạt 8,31 triệu đồng/tháng

16:34, 29/12/2025

Thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đạt 8,31 triệu đồng/tháng

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

14:21, 26/12/2025

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Chính phủ yêu cầu phải thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

10:19, 25/12/2025

Chính phủ yêu cầu phải thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

Từ khóa:

lao động lao động qua đào tạo thu nhập việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Hơn 3,5 triệu người sẽ nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

Hơn 3,5 triệu người sẽ nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

Cơ quan Bảo hiểm xã hội ước tính sẽ có hơn 3,5 triệu người hưởng được nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người thụ hưởng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc...

Hà Nội sắp có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Hà Nội sắp có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Về việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi xe xăng sang xe sử dụng nguyên liệu sạch, Sở Xây dựng cho biết đã lấy ý kiến để xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi, hay đầu tư trạm sạc, tủ đổi pin cho xe máy. Dự kiến các giải pháp sẽ được đưa ra trong quý I/2026.

Xét xử 55 bị cáo trong vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Xét xử 55 bị cáo trong vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Trong các ngày 5-6/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng

Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng

Ngày 6/1, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và 8 bị cáo khác trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà).

Dự kiến phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Dự kiến phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Bộ Y tế dự kiến sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ sẽ giảm 22 đơn vị, trong đó chuyển 6 đơn vị về địa phương quản lý, và sắp xếp tổ chức lại 16 đơn vị sự nghiệp khác...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh “bội thu” trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026

Du lịch

2

Hà Nội công bố 39 dự án được xác định đầu tư nhà ở xã hội

Bất động sản

3

Quy hoạch phục hồi Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn tại Đắk Lắk

Bất động sản

4

Lạng Sơn sắp có khu đô thị xanh tiêu chuẩn quốc tế

Dự án

5

Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính "dẫn dắt tăng trưởng" trong năm 2026

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy