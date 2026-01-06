Thu nhập của người lao động tăng mạnh vào thời điểm cuối năm

Mức tăng thu nhập trong quý cuối năm 2025 cao hơn so với mức tăng ở quý trước phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động…

Theo báo cáo về tình hình dân số, lao động, việc làm quý 4 và năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý 4/2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, phản ánh đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4 là 8,7 triệu đồng, tăng 323 nghìn đồng (tương ứng tăng 3,9%) so với quý trước, và tăng 508 nghìn đồng (tương ứng tăng 6,2%) so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,32 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,8 triệu đồng so với 7,4 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,38 lần khu vực nông thôn (10,4 triệu đồng so với 7,6 triệu đồng).

Cục Thống kê lý giải mức tăng thu nhập trong quý 4 cao hơn so với mức tăng ở quý trước (3,9% so với 1,3%) phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động.

Thu nhập và tốc độ tăng/giảm bình quân tháng của lao động quý 4 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2020 - 2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,4 triệu đồng, tăng 8,9%, tương ứng tăng 685 nghìn đồng so với năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam gấp 1,32 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,5 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (10,1 triệu đồng so với 7,3 triệu đồng).

Xét theo khu vực kinh tế, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4/2025 tăng lên ở ba khu vực kinh tế.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng cao nhất ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với 5,2 triệu đồng, tăng 7,5% (tương ứng tăng 363 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 8,4% (tương ứng tăng 403 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ với 10,3 triệu đồng, tăng 4% (tương ứng tăng 399 nghìn đồng) so với quý trước, và tăng 6,8% (tương ứng tăng 659 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,3 triệu đồng, tăng 2% (tương ứng tăng 180 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 3,6% (tương ứng tăng 323 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng/giảm thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế, quý 4 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2021 - 2025 (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 9,5 triệu đồng, tăng 9,1%, tương tứng tăng 789 nghìn đồng so với năm 2024. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,11 lần (9,9 triệu đồng so với 8,9 triệu đồng).

Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 10,5 triệu đồng, gấp 1,23 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (8,5 triệu đồng).

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tính chung cả năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,5 triệu người, tăng khoảng 589,5 nghìn người so với năm 2024. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị đạt 20,9 triệu người, chiếm 39,1% lực lượng lao động của cả nước; lực lượng lao động nữ đạt gần 25,1 triệu người, chiếm 46,8%.

Đến hết năm 2025, lực lượng lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ước tính đạt 29,2%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với năm trước.