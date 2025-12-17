Đề nghị truy tố vụ nhận hối lộ hơn 94 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm

Từ năm 2018- 2024, các chuyên viên tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp “Giấy tiếp nhận” và “Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP”.

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 55 bị can về tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan.

Trong đó bị can Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế), Trần Việt Nga (Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018- 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm. Cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Kết luận điều tra thể hiện, vào tháng 9/2018, bị can Nguyễn Thanh Phong với cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã chủ trì họp cấp ủy, thống nhất giao cho Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm để thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5-10 triệu đồng/bộ hồ sơ; trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018- 2024, các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp “Giấy tiếp nhận” và “Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP”.

Trong đó, bị can Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Phong đã đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ với vai trò là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền các chuyên viên đã nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng và phải nộp sung công quỹ nhà nước số tiền hơn 43 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Phong đã chủ động giao tài sản để cơ quan điều tra kê biên đảm bảo thi hành án.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng; đồng thời yêu cầu cấp dưới thu tiền của các cá nhân 2 triệu đồng/1 hồ sơ “Giấy xác nhận nội dung quảng cáo”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Nga, các chuyên viên đã nhận hơn 12 tỷ đồng. Bản thân bị can Nga chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan đến lĩnh vực cấp “Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm”; “Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và thẩm định, hậu kiểm”, “Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước.

“Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Cục An toàn thực phẩm là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực thẩm là hàng giả diễn ra công khai, tổ chức sản xuất với quy mô lớn”, kết luận điều tra nêu rõ.