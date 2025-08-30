Thứ Bảy, 30/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Song Hoàng

30/08/2025, 08:47

Tối 29/8, Bộ Công an cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đã phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế
Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 28/8/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm, cụ thể:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: 

Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; 

Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; 

Nguyễn Thị Hải Hà, Chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: 

Phùng Thị Thúy Hà, Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; 

Nguyễn Thị Việt Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; 

Trần Thị Lựu, Chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: 

Đậu Thị Giang, sinh năm 1994 trú tại Khối 5A, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; 

Nguyễn Thanh Uyên, sinh năm 1992 trú tại thôn 9, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với"

Quách Thị Trà My, sinh năm 1992 trú tại Căn hộ 12A07 Chung cư Tháp doanh nhân, số 01 Thanh Bình, phường Hà Đông, Hà Nội về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự; 

Trần Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992 trú tại Số 6A, ngõ 139/69, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự (do đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an trong vụ án khác).

Lệnh khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các địa phương.

Ngày 29/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: