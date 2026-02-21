Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Dự thảo Thông tư quy định 5 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình; dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet 4G; và dịch vụ truy nhập Internet 5G...

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT, quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Việc sửa đổi Thông tư được đặt ra trong bối cảnh một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được thay thế hoặc cập nhật, như QCVN 34:2022/BTTTT thay thế QCVN 34:2019/BTTTT; QCVN 36:2022/BTTTT thay thế QCVN 36:2015/BTTTT.

Do đó, Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng cần được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo và phù hợp với hệ thống quy chuẩn mới.

Dự thảo Thông tư quy định 5 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình; dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet 4G; và dịch vụ truy nhập Internet 5G.

Các dịch vụ thuộc Danh mục phải thực hiện công bố chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và chịu sự kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định pháp luật.

So với Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT, dự thảo lần này có một số điểm mới đáng chú ý: Cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý theo Luật Viễn thông 2023 và các luật sửa đổi năm 2025; bổ sung dịch vụ truy nhập Internet 5G vào diện bắt buộc quản lý chất lượng; đồng thời bỏ quản lý đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động công nghệ 2G và 3G.

Điều chỉnh này phản ánh đúng thực tiễn phát triển công nghệ, khi số lượng thuê bao 3G giảm mạnh, trong khi 4G và 5G trở thành nền tảng chủ lực của hạ tầng số quốc gia.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thị trường viễn thông Việt Nam giai đoạn 2024-2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng thuê bao di động đạt trên 121 triệu; thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động trên 108 triệu; thuê bao băng rộng cố định hơn 25 triệu.

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang FTTH đạt xấp xỉ 90%, cho thấy mức độ phổ cập cao của hạ tầng băng rộng cố định.

Tốc độ truy nhập Internet của Việt Nam duy trì ở nhóm cao trên các bảng xếp hạng quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

Việc bổ sung dịch vụ 5G vào Danh mục bắt buộc quản lý chất lượng được đánh giá là bước đi cần thiết, khi mạng 5G đang được mở rộng nhanh tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và có vai trò nền tảng cho các ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo/tăng cường trong thời gian tới.

Theo dự thảo, Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và thay thế toàn bộ Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được dẫn chiếu có sự thay đổi, bổ sung, việc áp dụng sẽ thực hiện theo văn bản mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư, bảo đảm quy định ban hành sát thực tiễn, khả thi và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trong giai đoạn phát triển mới.