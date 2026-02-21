Thứ Bảy, 21/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

21/02/2026, 09:48

Dự thảo Thông tư quy định 5 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình; dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet 4G; và dịch vụ truy nhập Internet 5G...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT, quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. 

Việc sửa đổi Thông tư được đặt ra trong bối cảnh một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được thay thế hoặc cập nhật, như QCVN 34:2022/BTTTT thay thế QCVN 34:2019/BTTTT; QCVN 36:2022/BTTTT thay thế QCVN 36:2015/BTTTT.

Do đó, Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng cần được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo và phù hợp với hệ thống quy chuẩn mới.

Dự thảo Thông tư quy định 5 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình; dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet 4G; và dịch vụ truy nhập Internet 5G.

Các dịch vụ thuộc Danh mục phải thực hiện công bố chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và chịu sự kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định pháp luật.

So với Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT, dự thảo lần này có một số điểm mới đáng chú ý: Cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý theo Luật Viễn thông 2023 và các luật sửa đổi năm 2025; bổ sung dịch vụ truy nhập Internet 5G vào diện bắt buộc quản lý chất lượng; đồng thời bỏ quản lý đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động công nghệ 2G và 3G.

Điều chỉnh này phản ánh đúng thực tiễn phát triển công nghệ, khi số lượng thuê bao 3G giảm mạnh, trong khi 4G và 5G trở thành nền tảng chủ lực của hạ tầng số quốc gia.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thị trường viễn thông Việt Nam giai đoạn 2024-2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng thuê bao di động đạt trên 121 triệu; thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động trên 108 triệu; thuê bao băng rộng cố định hơn 25 triệu. 

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang FTTH đạt xấp xỉ 90%, cho thấy mức độ phổ cập cao của hạ tầng băng rộng cố định. 

Tốc độ truy nhập Internet của Việt Nam duy trì ở nhóm cao trên các bảng xếp hạng quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

Việc bổ sung dịch vụ 5G vào Danh mục bắt buộc quản lý chất lượng được đánh giá là bước đi cần thiết, khi mạng 5G đang được mở rộng nhanh tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và có vai trò nền tảng cho các ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo/tăng cường trong thời gian tới.

Theo dự thảo, Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và thay thế toàn bộ Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được dẫn chiếu có sự thay đổi, bổ sung, việc áp dụng sẽ thực hiện theo văn bản mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư, bảo đảm quy định ban hành sát thực tiễn, khả thi và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trong giai đoạn phát triển mới.

Nhà mạng nào đang dẫn đầu tốc độ mạng di động 5G?

18:21, 17/02/2026

Nhà mạng nào đang dẫn đầu tốc độ mạng di động 5G?

EU lên lộ trình loại bỏ thiết bị 5G của Huawei trong vòng 3 năm

08:12, 22/01/2026

EU lên lộ trình loại bỏ thiết bị 5G của Huawei trong vòng 3 năm

Chất lượng mạng 5G toàn quốc đã có tín hiệu phục hồi đáng kể

07:35, 14/01/2026

Chất lượng mạng 5G toàn quốc đã có tín hiệu phục hồi đáng kể

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ FTTH dịch vụ viễn thông 5G hạ tầng số internet băng rộng kinh tế số quản lý chất lượng viễn thông quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tăng trưởng viễn thông thị trường viễn thông Việt Nam

Đọc thêm

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Ước tính tổng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu năm 2025 có thể đạt khoảng 12.000 tỷ USD, trong đó giao dịch bất hợp pháp chiếm khoảng 1% tổng khối lượng...

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc cho biết 320 Bitcoin, từng bị đánh cắp khỏi ví do cơ quan chức năng Hàn Quốc quản lý, bất ngờ được hoàn trả...

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

Thế hệ nhà khoa học trẻ đang trở thành động lực dẫn dắt quyền lực công nghệ của Trung Quốc...

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

Khảo sát do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Hoa Kỳ) thực hiện và được tạp chí Fortune dẫn lại, dựa trên ý kiến của hơn 6.000 giám đốc điều hành tại châu Âu và Mỹ, cho thấy phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận tác động rõ rệt từ AI...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Kinh tế số

2

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Thế giới

3

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Kinh tế số

4

UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới

Chứng khoán

5

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy