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Đề xuất cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ

B Bạch Dương

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng đề nghị quy định rõ phương thức hậu kiểm, dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa, dịch vụ và khả năng liên thông dữ liệu...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Ảnh: Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Ảnh: Quốc hội.

Ngày 7/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Dự thảo Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn. 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, dự thảo Luật bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47, đơn giản hóa 4 và sửa đổi, bổ sung 3 điều kiện kinh doanh; bãi bỏ 4 văn bản quy định chi tiết; sửa đổi, bổ sung 78 thủ tục hành chính.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Đối với Luật Chuyển giao công nghệ, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, phê duyệt và ban hành chương trình, chính sách về nhập khẩu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ. 

Việc phân cấp này nhằm nâng cao tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các pháp luật có liên quan.

Thứ ba, hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, dự thảo Luật sửa đổi quy định về cấp phép sử dụng băng tần trong trường hợp đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo hướng điều chỉnh thời hạn cấp phép ban đầu từ 3 năm lên 5 năm và điều chỉnh thời gian đánh giá hiệu quả thực hiện đề án trước khi cho phép gia hạn cấp giấy phép để tiếp tục thực hiện đề án.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, từ thực tiễn triển khai các mạng di động thời gian qua cho thấy việc kéo dài này là cần thiết để có đủ dữ liệu đánh giá khách quan, toàn diện hiệu quả sử dụng băng tần, hiệu quả đầu tư và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tránh nguy cơ đánh giá quá sớm và quyết định chấm dứt đề án dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đối với Luật Viễn thông, dự thảo Luật hoàn thiện cơ sở pháp lý về chia sẻ hạ tầng viễn thông nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể chính sách sử dụng chung miễn phí hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và cơ chế đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Việc giao cho Chính phủ quy định vấn đề này là phù hợp với thẩm quyền, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong thực hiện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo từng thời kỳ.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban tán thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng đề nghị quy định rõ phương thức hậu kiểm, dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa, dịch vụ và khả năng liên thông dữ liệu.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội. 

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện (Điều 1 dự thảo Luật), về cấp băng tần cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (khoản 3), Ủy ban tán thành việc kéo dài thời hạn giấy phép cấp lần đầu từ 3 lên 5 năm, rút ngắn thời hạn tiếp tục thực hiện đề án làm cơ sở gia hạn từ 12 xuống 10 năm và chuyển thời điểm đánh giá hiệu quả sử dụng băng tần từ 03 lên 09 tháng trước khi giấy phép hết hạn; tổng thời hạn tối đa không đổi, không quá 15 năm.

Đối với Luật Giao dịch điện tử (Điều 3 dự thảo Luật), về bãi bỏ thủ tục “gia hạn”, “thay đổi nội dung” giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, nội dung này còn 2 loại ý kiến: tán thành bỏ thủ tục gia hạn như Chính phủ trình, hoặc giữ thủ tục “gia hạn” như Luật Giao dịch điện tử hiện hành. 

Ủy ban nhận thấy dịch vụ tin cậy tác động trực tiếp đến hệ thống thanh toán, tài chính, ngân hàng và dịch vụ công trực tuyến; chuyển sang thủ tục cấp lại bảo đảm mỗi chu kỳ giấy phép đều được đánh giá lại đầy đủ điều kiện kinh doanh theo Điều 29, đồng thời doanh nghiệp chỉ phải thực hiện 01 thủ tục thay vì 02. 

Trên cơ sở kết quả lấy Phiếu xin ý kiến sau Phiên họp toàn thể lần thứ Ba, đa số thành viên Ủy ban (38/50, bằng 76%) tán thành loại ý kiến thứ nhất; do đó, Ủy ban tán thành bỏ cụm từ “gia hạn” tại khoản 4 Điều 28 như phương án Chính phủ trình. Đề nghị khi sửa đổi Nghị định số 23/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định thủ tục “cấp lại” đơn giản hơn, rút ngắn thời gian giải quyết, không làm gián đoạn dịch vụ.

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