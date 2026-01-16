Sửa 7 nghị định để cắt giảm thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Trọng tâm của lần sửa đổi này là cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc số hóa quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 nghị định 76/2018/NĐ-CP; 65/2023/NĐ-CP; 63/2023/NĐ-CP; 115/2025/NĐ-CP; 163/2024/NĐ-CP; 23/2025/NĐ-CP; 133/2025/NĐ-CP nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trọng tâm của lần sửa đổi này là cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc số hóa quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Theo đó, Nghị định số 15/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 18 và Điều 20 của Nghị định 76/2018/NĐ-CP. Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do mình tự nghiên cứu, hoặc đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu, có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Nghị định cũng sửa đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 76/2018/NĐ-CP, yêu cầu về kinh nghiệm làm việc của chuyên gia được điều chỉnh theo hướng giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ chỉ cần có ít nhất 2 chuyên gia trình độ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp, với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cần đánh giá.

Tương tự, điều kiện đối với hoạt động dịch vụ giám định công nghệ cũng được nới lỏng. Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ chỉ cần có ít nhất 2 giám định viên chính thức, với kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực công nghệ cần giám định, thay vì 3 năm như trước đây.

Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Nghị định số 15/2026/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp từ 2 tháng xuống còn 30 ngày. Đồng thời, thời gian xử lý thủ tục đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm cũng được giảm từ 3 tháng xuống còn 2 tháng (sửa đổi Điều 42 Nghị định 65/2023/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, thời gian xử lý thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp tại Điều 63 Nghị định 65/2023/NĐ-CP được rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 15 ngày. Nghị định số 15/2026/NĐ-CP cũng bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến việc giao quyền đăng ký và cho phép sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, qua đó giảm bớt các khâu trung gian và thủ tục chồng chéo.

Đối với lĩnh vực tần số vô tuyến điện, Nghị định số 15/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 28 và 29 Nghị định 133/2025/NĐ-CP, làm rõ thẩm quyền thực hiện các thủ tục cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Theo quy định mới, việc cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá và đài vô tuyến điện nghiệp dư được giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của bất kỳ địa phương nào thực hiện. Các thủ tục cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoặc xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số sẽ do chính Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã cấp giấy phép trước đó thực hiện.

Với hàng loạt điều chỉnh theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp mạnh mẽ, Nghị định số 15/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ góp phần tạo lập môi trường pháp lý thông thoáng hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.