Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 12 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân mới

Thủ tục bao gồm cấp giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vận hành nhà máy điện hạt nhân...

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Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3097/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2026 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo Quyết định, có 12 thủ tục hành chính mới ở cấp trung ương được ban hành.



(1) Phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân; (2) Cấp Giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân; (3) Phê duyệt Chương trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân; (4) Cấp Giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân; (5) Cấp Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân; (6) Cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân.



(7) Phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; (8) Cấp Giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; (9) Phê duyệt Chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; (10) Cấp Giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; (11) Cấp Giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; (12) Cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.



Trong đó, để được phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải đáp ứng yêu cầu với địa điểm như sau.



Một là, việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, quy định kỹ thuật nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế do đối tác thực hiện đề xuất áp dụng cho dự án, nhưng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.

Hai là, địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân chỉ được phê duyệt khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu cơ bản sau đây: Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan; Bảo đảm an toàn cho dân cư trên địa bàn và bảo vệ môi trường; Bảo đảm quốc phòng, an ninh nhà máy điện hạt nhân, phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; Bảo đảm khả năng thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân để giảm thiểu hậu quả khi xảy ra sự cố,...



Ba là, việc khảo sát, đánh giá địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải xem xét đầy đủ các yếu tố: điều kiện tự nhiên và nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an toàn nhà máy; đặc điểm địa điểm và môi trường liên quan đến nguy cơ phát tán phóng xạ; mật độ, phân bố dân cư và khả năng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; đồng thời đánh giá các yếu tố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn, bao gồm nguy cơ xâm nhập trái phép, phá hoại, khủng bố và các điều kiện bảo đảm an ninh trong suốt vòng đời của nhà máy.



Bốn là, địa điểm chỉ được xác định phù hợp để xây dựng nhà máy điện hạt nhân khi không có yếu tố loại trừ, có giải pháp khắc phục các yếu tố bất lợi và bảo đảm kế hoạch ứng phó sự cố khả thi, hiệu quả. Việc đánh giá phải dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, xem xét đặc điểm của nhà máy, nguy cơ phát thải phóng xạ, khả năng cấp nước làm mát, điều kiện môi trường khắc nghiệt và các yếu tố bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, liên tục.



Năm là, các yếu tố loại trừ đối với địa điểm gồm: có đứt gãy hoạt động trong lân cận địa điểm; có khả năng rung động nền đất do động đất gây nguy hiểm cho nhà máy điện hạt nhân nhưng không có giải pháp khắc phục.



Sáu là, các yếu tố bất lợi phải được đánh giá, luận chứng biện pháp khắc phục gồm: có đứt gãy hoạt động ngoài lân cận địa điểm nhưng có khả năng gây nguy hiểm cho nhà máy điện hạt nhân; Có hiện tượng khí tượng như bão, lốc xoáy, gió mạnh có khả năng gây nguy hiểm cho nhà máy điện hạt nhân; Khoảng cách nhỏ hơn 10 km từ địa điểm đến sân bay có đường băng dài hơn 1.800 m và trung bình không quá 5.000 chuyến bay trên tuần; khoảng cách nhỏ hơn 16 km đối với sân bay có đường băng dài hơn 1.800 m và trung bình trên 5.000 chuyến bay trên tuần; Không có đủ nguồn nước làm mát cho vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân;...

