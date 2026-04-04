Đề xuất cho phép tăng công suất khai thác than

Trong bối cảnh biến động địa chính trị khiến nguồn năng cung năng lượng khan hiếm, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn năng lượng nền tảng. Việc rút gọn thủ tục điều chỉnh công suất khai thác than trong giai đoạn hiện nay là cần thiết...

Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản than.

Theo dự thảo tờ trình, trong thời gian gần đây, tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Trung Đông. Các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong nước, nhu cầu điện năng tiếp tục gia tăng, trong khi việc bảo đảm nguồn nhiên liệu nhập khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều yếu tố bất định về thị trường, logistics, giá cả và khả năng cung ứng.

Trong bối cảnh đó, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn năng lượng nền tảng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia, duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Do đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù, rút gọn thủ tục điều chỉnh công suất khai thác than trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.

Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về an ninh năng lượng, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ, có kiểm soát. Đồng thời không làm phát sinh khoảng trống pháp lý, không hợp thức hóa việc mở rộng khai thác ngoài giấy phép hoặc nới lỏng các yêu cầu cốt lõi về môi trường, an toàn và nghĩa vụ tài chính.

Về cơ chế đặc thù điều chỉnh công suất khai thác than, Nghị quyết dự kiến quy định cho phép điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản để tăng công suất khai thác than không quá 15% so với công suất ghi trong giấy phép đã cấp.

Việc điều chỉnh công suất được thực hiện theo trình tự rút gọn, trên cơ sở kế thừa các kết quả thẩm định về đầu tư, môi trường, kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tích hợp, thực hiện đồng thời các nội dung có liên quan trong cùng một quy trình xử lý hồ sơ; rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định thông thường;

Không yêu cầu thực hiện lại các thủ tục đã được thẩm định, phê duyệt, trừ trường hợp việc điều chỉnh công suất làm thay đổi đáng kể các yếu tố về môi trường, an toàn hoặc công nghệ khai thác theo quy định của pháp luật;

Việc xem xét điều chỉnh công suất không làm thay đổi quy hoạch đã được phê duyệt về phạm vi, ranh giới khu vực khai thác và các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến an toàn và môi trường.

Phát biểu tại Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định tập trung vào 6 nội dung: sự cần thiết; tiêu chí, nguyên tắc, quy trình, trình tự, thủ tục của soạn thảo dự thảo Nghị quyết quy phạm này theo cơ chế của Nghị quyết số 206; sự phù hợp với chủ trương, đường lối, tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, thống nhất đồng bộ để đảm bảo luật; tính tương thích với điều ước quốc tế; phân cấp, phân quyền…