Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề xuất cho phép tăng công suất khai thác than

Đỗ Như

04/04/2026, 08:39

Trong bối cảnh biến động địa chính trị khiến nguồn năng cung năng lượng khan hiếm, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn năng lượng nền tảng. Việc rút gọn thủ tục điều chỉnh công suất khai thác than trong giai đoạn hiện nay là cần thiết...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định. Ảnh: MOJ

Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản than.

Theo dự thảo tờ trình, trong thời gian gần đây, tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Trung Đông. Các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong nước, nhu cầu điện năng tiếp tục gia tăng, trong khi việc bảo đảm nguồn nhiên liệu nhập khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều yếu tố bất định về thị trường, logistics, giá cả và khả năng cung ứng.

Trong bối cảnh đó, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn năng lượng nền tảng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia, duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Do đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù, rút gọn thủ tục điều chỉnh công suất khai thác than trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.

Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về an ninh năng lượng, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ, có kiểm soát. Đồng thời không làm phát sinh khoảng trống pháp lý, không hợp thức hóa việc mở rộng khai thác ngoài giấy phép hoặc nới lỏng các yêu cầu cốt lõi về môi trường, an toàn và nghĩa vụ tài chính.

Về cơ chế đặc thù điều chỉnh công suất khai thác than, Nghị quyết dự kiến quy định cho phép điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản để tăng công suất khai thác than không quá 15% so với công suất ghi trong giấy phép đã cấp.

Việc điều chỉnh công suất được thực hiện theo trình tự rút gọn, trên cơ sở kế thừa các kết quả thẩm định về đầu tư, môi trường, kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tích hợp, thực hiện đồng thời các nội dung có liên quan trong cùng một quy trình xử lý hồ sơ; rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định thông thường;

Không yêu cầu thực hiện lại các thủ tục đã được thẩm định, phê duyệt, trừ trường hợp việc điều chỉnh công suất làm thay đổi đáng kể các yếu tố về môi trường, an toàn hoặc công nghệ khai thác theo quy định của pháp luật;

Việc xem xét điều chỉnh công suất không làm thay đổi quy hoạch đã được phê duyệt về phạm vi, ranh giới khu vực khai thác và các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến an toàn và môi trường.

Phát biểu tại Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định tập trung vào 6 nội dung: sự cần thiết; tiêu chí, nguyên tắc, quy trình, trình tự, thủ tục của soạn thảo dự thảo Nghị quyết quy phạm này theo cơ chế của Nghị quyết số 206; sự phù hợp với chủ trương, đường lối, tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, thống nhất đồng bộ để đảm bảo luật; tính tương thích với điều ước quốc tế; phân cấp, phân quyền…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy