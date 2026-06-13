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Khởi tố Chủ tịch CCV Group

Như Nguyệt

13/06/2026, 14:15

Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cam kết trả lãi suất cao (từ 3% đến 7%/tháng)...

Đối tượng Mai Hà Trang tại Cơ quan Công an. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.
Đối tượng Mai Hà Trang tại Cơ quan Công an. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Mai Hà Trang (SN 1988, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện các vụ việc liên quan đến việc tham gia góp vốn đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc hợp tác các sản phẩm từ rau má.

Qua xác minh, vào tháng 10/2020, Mai Hà Trang mua lại Công ty CP Xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng và đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.

Ngày 24/3/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng, Mai Hà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động công ty.

Mặc dù với số vốn điều lệ lớn nhưng Trang và các thành viên không góp tiền thực vào công ty. Việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp giúp Trang có thể huy động vốn của các nhà đầu tư.

Công ty CCV đã mở văn phòng đại diện tại: Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao.

Ngoài ra, Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là hệ sinh thái CCV gồm: Công ty CP Đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP Vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land.

Tuy nhiên, các công ty hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cam kết trả lãi suất cao (từ 3% đến 7%/tháng).

Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này.

Ngoài ra, đối tượng còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.

Do tin tưởng vào các dự án của công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền 1.038 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, đối tượng chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng). Còn lại Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và các khoản chi tiêu…).

Đến tháng 04/2023, công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

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Từ khóa:

Chủ tịch CCV Group hợp tác đầu tư huy động vốn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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