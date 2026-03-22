Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Chiều 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ cuối tháng Hai đến nay trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông và khó khăn trên thị trường năng lượng thế giới, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Đến nay, tình hình cơ bản được kiểm soát, an ninh năng lượng được bảo đảm.

Chính phủ đã ban hành 1 nghị định, 2 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 chỉ thị cùng nhiều văn bản, công điện để xử lý các diễn biến mới ngay trong ngày. Đồng thời, Thủ tướng đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm, gửi thư tới lãnh đạo các nước, làm việc với các tập đoàn và đại sứ một số quốc gia liên quan đến lĩnh vực năng lượng, xăng dầu nhằm thúc đẩy hợp tác ứng phó với khủng hoảng.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan bám sát tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhiều biện pháp hỗ trợ giá xăng dầu được triển khai như trích Quỹ bình ổn giá và điều chỉnh thuế, phí đối với các mặt hàng xăng dầu. Hiện giá xăng, dầu trong nước thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước về năng lượng.

Thống nhất với các ý kiến của các đại biểu đánh giá tại cuộc họp về việc khủng hoảng xăng dầu trên thế giới lần này rất phức tạp, khó định đoán, Thủ tướng yêu cầu vừa triển khai các giải pháp trước mắt, vừa thực hiện các giải pháp căn cơ, lâu dài, từng bước chắc chắn, trên tinh thần bình tĩnh, kiên trì, kiên định các nguyên tắc lớn và linh hoạt trong điều hành.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu lớn gồm: (i) dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào; (ii) phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; (iii) phục vụ cho tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo; (iv) quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về đảm bảo nguồn cung và giá nguyên liệu ổn định.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá cung-cầu, giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả, thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật; chủ động xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Hai bộ phối hợp đẩy nhanh bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời xây dựng hệ thống kho dự trữ về lâu dài.

Thủ tướng nhấn mạnh dứt khoát không để thiếu xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Ảnh: VGP.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tài khóa, quản lý giá; theo dõi sát thị trường, phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu, bảo đảm mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nhiên liệu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện về lãi suất, vốn vay, ngoại tệ cho doanh nghiệp xăng dầu phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh. Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý theo thẩm quyền các đề xuất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Tài chính được giao chủ động trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn cung nguyên, nhiên liệu.

Các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đội giá, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp khuyến khích tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, nhiên liệu sinh học; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính xác, khách quan, góp phần ổn định tâm lý xã hội.

Các tập đoàn năng lượng, xăng dầu được yêu cầu duy trì sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu, khí; tối ưu hóa vận hành nhằm tăng nguồn cung cho thị trường trong nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo.