Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ công bố vào ngày 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026. Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 34 Hội đồng thi, nhằm bảo đảm việc chấm thi khách quan, công bằng và chính xác nhất cho thí sinh...

Chiều 12/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2026.

CHƯA GHI NHẬN LỘ LỌT ĐỀ THI

Thông tin về 2 ngày thi (11-12/6), Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Lê Mỹ Phong, cho biết kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025; trong đó 1.213.695 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,18%.

Kỳ thi được tổ chức tại 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi trên cả nước. Việc bố trí điểm thi tại địa phương nơi học sinh theo học giúp giảm áp lực đi lại, ăn ở và giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Đánh giá bước đầu cho thấy đề thi các môn bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đúng cấu trúc, định dạng đã công bố; có sự phân hóa phù hợp, đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá chất lượng dạy học và cung cấp dữ liệu tin cậy phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công tác chấm thi, đối sánh dữ liệu, công bố kết quả thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng thời, phân tích kết quả thi, trong đó có điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi để phục vụ công tác đánh giá và tuyển sinh. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Lê Mỹ Phong. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác phòng, chống gian lận bằng công nghệ cao cũng được được triển khai đồng bộ. Nhiều địa phương sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay tại các điểm thi. Các trường hợp vi phạm đều được phát hiện và xử lý theo quy định.

Toàn quốc có 74 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó 69 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi và 5 trường hợp sử dụng tài liệu. Không có giám thị vi phạm quy chế thi. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện hiện tượng lộ, lọt đề thi trên mạng internet và chưa ghi nhận các vụ việc tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết trong số 69 thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi, các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Trao đổi về đề thi trong kỳ thi năm nay, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nguyễn Ngọc Hà, cho biết công tác ra đề được chỉ đạo chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm tính công bằng giữa các vùng miền và đánh giá đúng năng lực người học.

Đối với môn Ngữ văn, câu nghị luận xã hội được xác định là phần có vai trò phân hóa thí sinh. Đây là dạng câu hỏi mở nhằm đánh giá khả năng hiểu biết, tư duy và lập luận của học sinh.

Ngay trong ngữ liệu và lệnh hỏi đã có các thông tin cần thiết để thí sinh triển khai bài làm, không yêu cầu ghi nhớ máy móc hay hiểu biết chi tiết về nhân vật. Hình ảnh “Steve Jobs Việt Nam” được sử dụng như một biểu tượng cho tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Theo ông Hà, môn Ngữ văn vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật, vì vậy cần có độ mở nhất định trong đánh giá. Đây cũng là định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm hạn chế học thuộc văn mẫu, khuyến khích năng lực cảm thụ, tư duy và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh: Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên quan đến công tác chấm thi, ông Hà cho biết năm nay là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng phương pháp chấm bài tự luận môn Ngữ văn theo rubric (bảng tiêu chí đánh giá), giúp giảm tính cảm tính, tăng tính thống nhất và khách quan trong quá trình chấm thi. Nội dung này đã được tập huấn cho giáo viên trên toàn quốc trước kỳ thi.

Đối với các môn thi khác, đề Toán được xây dựng phù hợp với đối tượng học sinh trung học phổ thông và yêu cầu của chương trình. Trong khi đó, đề Tiếng Anh được điều chỉnh theo hướng bảo đảm độ khó hợp lý và tương đồng hơn giữa các năm.

THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHẤM THI TẠI 34 HỘI ĐỒNG THI

Tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quy mô của nhiều hội đồng thi tăng lên đáng kể, địa bàn quản lý rộng hơn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, nguy cơ gian lận bằng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây cũng là năm thứ hai tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo điều kiện để đối sánh, đánh giá sâu hơn kết quả đổi mới giáo dục.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi được bảo mật tuyệt đối; không xảy ra sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi.

Thứ trưởng cho biết việc đánh giá đề thi và chất lượng kỳ thi cần được thực hiện trên cơ sở đầy đủ dữ liệu, đặc biệt là kết quả làm bài của thí sinh và phổ điểm sau khi hoàn thành công tác chấm thi.

Đối với đề thi Ngữ văn, ông nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh.

Với những câu hỏi mang tính mở, đáp án cũng phải được tiếp cận theo hướng mở, tôn trọng chính kiến, tư duy độc lập và sự sáng tạo của thí sinh. Học sinh hoàn toàn có thể trình bày những góc nhìn khác nhau, thậm chí phản biện vấn đề được đặt ra trong đề thi nếu có lập luận phù hợp và thuyết phục.

Để bảo đảm công bằng trong chấm thi môn Ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương cập nhật thường xuyên tiến độ và kết quả chấm thi theo từng buổi. Những trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường về điểm số sẽ được rà soát, kiểm tra ngay từ đầu.

Đồng thời, Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 34 Hội đồng thi, nhằm bảo đảm việc chấm thi khách quan, công bằng và chính xác nhất cho thí sinh.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác chấm thi, công bố kết quả, phúc khảo, đồng thời phân tích dữ liệu kỳ thi để phục vụ việc đánh giá chất lượng giáo dục và tiếp tục đổi mới công tác dạy học, kiểm tra, đánh giá trong thời gian tới.