Đầu tư

Đề xuất đầu tư công 3.600 tỷ xây trung tâm logistics ở Tây Ninh

Thiên Ân

25/08/2025, 23:44

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã quyết định chấm dứt hoạt động Dự án trung tâm logistics tỉnh, sau hơn 5 năm chưa thể triển khai vì chậm tiến độ; đồng thời kiến nghị trung ương xem xét hỗ trợ xây dựng lại dự án bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030...

Phối cảnh Trung tâm Logistics - ICD Tây Ninh. Ảnh: Portcoast
Phối cảnh Trung tâm Logistics - ICD Tây Ninh. Ảnh: Portcoast

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính kiến nghị hỗ trợ vốn để triển khai dự án Trung tâm logistics, cảng cạn (ICD), cảng tổng hợp và nạo vét luồng tuyến sông Sài Gòn.

ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ BẰNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Dự án Trung tâm logistics, ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tọa lạc tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng trước đây, đã được phê duyệt chủ trương từ năm 2020, với nhà đầu tư là liên danh gồm Công ty cổ phần Logistics Tây Ninh (TANIL), Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Quốc Tế (ILS), Công ty cổ phần Logistics ASG (ASGL). 

Sau 5 năm khởi động, đến nay dự án vẫn không thể triển khai vì nhiều lý do: liên danh nhà đầu tư chưa ký quỹ, không bố trí nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Đến tháng 6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định chấm dứt dự án đối với nhà đầu tư; đồng thời kiến nghị liên Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét hỗ trợ địa phương xây dựng lại dự án bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Với định hướng là “hạt nhân” của chiến lược logsitics; Dự án trung tâm logistics, ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng (nay là xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh) là một tổ hợp đa chức năng với quy mô 259,22 ha, bao gồm ICD rộng 48,94 ha; trung tâm logistics rộng 150,7 ha và cảng tổng hợp có diện tích 50,58 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 3.626,8 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động vào năm 2035.

Khi phê duyệt vào năm 2020, dự án được kêu gọi theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, như đã nói, hiện nay đã được đề xuất chuyển sang đầu tư công nhằm thúc đẩy triển khai dự án. Mục tiêu của dự án nhằm hình thành hệ thống hạ tầng logistics, cảng cạn và cảng tổng hợp kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông trong khu vực, giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa; từ đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

PHÁT TRIỂN HÀNH LANG THỦY NỘI ĐỊA SÔNG SÀI GÒN

Về luồng sông Sài Gòn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ Xây dựng xem xét triển khai dự án nạo vét, cải tạo và nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi đến cầu Bến Củi, dài 130 km. Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách trung ương, thời gian thực hiện: giai đoạn 2025 - 2026.

Khơi thông tuyến đường thủy sông Sài Gòn - Vàm Cỏ Đông sẽ giúp giảm tải đáng kể cho quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh minh họa
Khơi thông tuyến đường thủy sông Sài Gòn - Vàm Cỏ Đông sẽ giúp giảm tải đáng kể cho quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh minh họa

Theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hành lang vận tải thủy Tây Ninh - TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong bốn hành lang quan trọng quốc gia, với khối lượng vận tải 31,5 - 35,5 triệu tấn/năm. Tuyến hành lang có chức năng kết nối hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ qua TP.HCM đến cảng biển Cái Mép - Thị Vải; đồng thời gắn với các trung tâm logistics và ICD tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An.

Trước đó, trong hai ngày 11 và 12/8/2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã có chuyến khảo sát thực địa ở Tây Ninh. Lộ trình khảo sát bao gồm tuyến sông Sài Gòn từ Bến Dược (Củ Chi, TP.HCM) đi qua Bến Súc, Bến Củi, tới hạ lưu đập thủy điện Dầu Tiếng; đồng thời kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát là hai điểm thông thương chủ lực của tỉnh với Campuchia.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã đánh giá rằng nếu khơi thông tuyến đường thủy sông Sài Gòn - Vàm Cỏ Đông, Tây Ninh sẽ giảm tải đáng kể cho quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; đồng thời mở ra hành lang vận tải đường thủy hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian tiếp cận các cảng biển lớn như Cái Mép - Thị Vải, Tân Cảng Cát Lái, cảng Long An…

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cần xây dựng lộ trình đầu tư đồng bộ, huy động tối đa vốn xã hội hóa để phát triển hạ tầng thủy, song song với việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ kết nối. Trường hợp cần thiết thì tỉnh nên kiến nghị đưa dự án vào danh mục đầu tư công để bảo đảm nguồn lực.

Đặt mục tiêu khởi công sớm và đưa vào khai thác từ năm 2027, ông Sang cho rằng đây là một bước đi quan trọng, vì dự án khi đi vào hoạt động sẽ là “trái tim” của mạng lưới vận tải liên phương thức Tây Ninh - Campuchia, giúp gom hàng hóa từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tập kết và phân loại tại trung tâm, sau đó vận chuyển nhanh chóng đến các cảng biển quốc tế, hoặc ngược lại.

