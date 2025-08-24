Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Ngày 24/8/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết ước tính đến hết tháng 8, giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố sẽ là 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Tuy nhiên, giá trị giải ngân vốn đầu tư công này thấp hơn so với mục tiêu mà thành phố đề ra, nguyên nhân là do vướng mắc giải phóng mặt bằng, khan hiếm vật liệu xây dựng, giá vật liệu tăng cao.

NHIỀU CHỦ ĐẦU TƯ CÓ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG THẤP

Theo Sở Tài chính TP. Hải Phòng, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2025 của Hải Phòng được Thủ tướng giao là 35.893 tỷ đồng, thành phố giao là 39.298 tỷ đồng. Thành phố giao cho 50 đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện tổng cộng 1.643 dự án với số vốn đầu tư công được bố trí là 34.647 tỷ đồng (trong đó có 35 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng).

Đối với 1.643 dự án đầu tư công thành phố quyết định đầu tư, có 837 dự án đã thi công hoàn thành với kế hoạch vốn 3.877 tỷ đồng, 656 dự án đang thi công với kế hoạch vốn 27.046 tỷ đồng, 150 dự án đang chuẩn bị đầu tư với kế hoạch vốn 3.724 tỷ đồng. Trong các dự án chuẩn bị đầu tư và đang tổ chức thi công (tổng cộng 806 dự án), có 223 dự án còn phải thực hiện giải phóng mặt bằng với vốn bố trí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là 5.136 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực III, tính đến hết tháng 7/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng là 15.799 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch Thủ tướng giao, bằng 40,2% kế hoạch thành phố giao. Sở Tài chính thành phố Hải Phòng xác định tính đến ngày 10/8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 16.557 tỷ đồng, bằng 46,1% so với kế hoạch Thủ tướng giao, bằng 42,1% kế hoạch thành phố giao.

Cơ quan chức năng xác định, đến hết tháng 7/2025, Hải Phòng có 384 dự án giải ngân chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Trong số này, các ban quản lý dự án khu vực như Thanh Hà, Cẩm Giàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Vĩnh Bảo, An Lão, Hồng Bàng, Thuỷ Nguyên, Đồ Sơn, UBND 2 đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng, Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng là những chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 10/8/2025 thấp hơn mục tiêu giải ngân 7 tháng thành phố đề ra (tại kế hoạch số 175/KH-UBND) là 257 tỷ đồng (tương ứng 0,7%). Dự kiến, luỹ kế giá trị giải ngân 8 tháng năm 2025 là 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao, 48,5% kế hoạch thành phố giao. Tuy nhiên, giá trị giải ngân 8 tháng thấp hơn kế hoạch thành phố đề ra khoảng 175 tỷ đồng (tương đương 0,5%).

“BẮT ĐÚNG MẠCH, ĐÚNG BỆNH” THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Sờ Tài chính TP. Hải Phòng xác định nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm là do các dự án đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó là do tình trạng khó khăn, khan hiếm vật liệu san lấp, cát xây dựng và giá các loại vật liệu chính trong xây lắp như cát, đá, bê tông đều tăng đột biến so với thời điểm mời thầu.

Các hoạt động lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết phục vụ cho cấp phép xây dựng tại một số dự án bị chậm. Ngoài ra, việc tổ chức sắp xếp tổ chức, chuyển sang mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng là một nguyên nhân gây chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tại cuộc tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công hôm 22/8 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo đến hết tháng 8/2025, các sở Tài chính, Xây dựng phải tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án trước đây áp dụng suất vốn đầu tư chưa hợp lý do giá vật liệu tăng đột biến.

Các sở Tài chính, Xây dựng cũng được giao tham mưu cho thành phố kịp thời công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu phù hợp với giá thị trường để các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xác định giá xây dựng công trình.

Cùng với đó là tham mưu cho UBND thành phố ban hành quy định mới về đơn giá bồi thường tài sản, vật liệu kiến trúc để thay thế các quy định của Hải Phòng và Hải Dương trước đây. Đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhất là chủ đầu tư các xã phường đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Ngoài ra, sở Tài chính còn được giao chủ trì phối hợp cùng các sở ngành, địa phương tham mưu cho UBND thành phố thành lập các tổ đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Lê Ngọc Châu chỉ đạo sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu cho UBND TP. Hải Phòng ban hành quy định mới về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi để thay thế các quy định của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trước đây.

Các xã có dự án đầu tư công chưa thành lập thì thành lập ngay Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với các hộ dân có đất bị thu hồi, nếu không chấp hành quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng cần thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất.

Ông Châu yêu cầu các cấp, các ngành cần nghiên cứu “bắt đúng mạch, đúng bệnh” khiến cho việc giải ngân vốn đầu tư công bị chậm. Từ đó đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công được Thủ tướng và thành phố giao, tạo nền tảng, động lực cho mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 12,35% mà HĐND thành phố giao.