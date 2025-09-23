Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Đề xuất hai gói giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Tính toán chi phí y tế, giáo dục và nhà ở

Lan Nhi

23/09/2025, 17:22

Tại Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Văn phòng Chính phủ đưa ra hai lựa chọn giảm trừ gia cảnh cho phép người nộp thuế được lựa chọn phương án phù hợp và có lợi nhất...

Đề xuất hai gói giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Tính toán chi phí y tế, giáo dục và nhà ở
Đề xuất hai gói giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Tính toán chi phí y tế, giáo dục và nhà ở

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đề xuất gói giảm trừ tiêu chuẩn vẫn được thiết kế như trong dự thảo Luật.

Trong khi đó, gói còn lại được thiết kế theo hướng mở rộng khi tính thêm các khoản giảm trừ khác: (i) chi phí chỗ; (ii) chi phí di chuyển; (iii) chi phí y tế, chi phí giáo dục cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc (vượt mức chi cơ bản); (iv) chi trả tín dụng học sinh sinh viên; (v) chi phí đặc thù cho nhà giáo cũng như (vi) chi phí rủi ro, bất khả kháng trong trường hợp người nộp thuế gặp phải thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, phương tiện đi lại, cần phải sửa chữa, đầu tư mới.

Điều 12. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác

2. Người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chỉ cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và của bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con đang là người phụ thuộc của người nộp thuế theo mức do Chính phủ quy định.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) 

Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, gói mở rộng vẫn bao gồm giảm trừ chi phí y tế và chi phí giáo dục ở mức cơ bản cho người nộp thuế, người phụ thuộc để sống, làm việc, học tập và sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên bù lại, mức giảm trừ này có thể sẽ thấp hơn so với gói giảm trừ tiêu chuẩn do không bao gồm chi phí chỗ ở, chi phí đi lại phục vụ công việc.

Các khoản chỉ quy định tại khoản này phải đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và không được chỉ trả từ các nguồn khác, Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Trong khi đó, Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tính nhân văn của chính sách, khi cho phép giảm trừ chi phí y tế và giáo dục cho người nộp thuế và người phụ thuộc bao gồm: cha, mẹ, con, đồng thời giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện.

Tuy nhiên, Hội cũng lưu ý, để tránh lạm dụng và bám sát với thực tế, chi phí giáo dục – đào tạo nên chỉ tính cho người nộp thuế và con của họ, trong khi chi phí y tế chỉ tính cho người nộp thuế và những người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị mở rộng phạm vi giảm trừ bao gồm chi phí thuê nhà và một số khoản chi thiết yếu khác của người nộp thuế, nhằm phản ánh đúng gánh nặng tài chính mà họ phải gánh.

Đồng quan điểm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhấn mạnh cần bổ sung thêm chi phí lãi vay tại các tổ chức tín dụng để chi trả cho nhu cầu y tế, giáo dục – đào tạo và mua nhà ở xã hội vào danh mục khoản chi được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Vietcombank, trên thực tế nhiều cá nhân buộc phải vay tiền từ ngân hàng để trang trải chi phí y tế và giáo dục, dẫn đến phát sinh lãi vay đáng kể. Đây là khoản chi phí thực tế, cần được khấu trừ để phản ánh đúng thu nhập ròng của người dân, đồng thời góp phần giảm bớt áp lực tài chính trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.

Ngoài ra, nếu chính sách giảm trừ lãi vay mua nhà ở xã hội, được chấp thuận, điều này sẽ giúp người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, phù hợp với định hướng “tiếp tục tích cực triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội” mà Quốc hội đã đặt ra tại Nghị quyết số 161/2024/QH15, Vietcombank cho biết.

Mặc dù vậy, để đảm bảo chính sách được áp dụng đúng đối tượng và tránh lợi dụng, cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ như yêu cầu xác nhận của ngân hàng hoặc cơ quan đăng ký đất đai, có thể tích hợp qua mã số định danh điện tử.

Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam LAWS cũng nhấn mạnh, chi phí lãi vay mua căn nhà đầu tiên là gánh nặng lớn nhất đối với các gia đình trẻ

Theo đơn vị này, “an cư phải đi trước lạc nghiệp”, vì vậy cần bổ sung chi phí lãi vay trả cho các tổ chức tín dụng khi mua nhà ở xã hội hoặc căn nhà thương mại đầu tiên và duy nhất vào danh mục các khoản được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Phản hồi về các kiến nghị trên, Bộ Tài chính thừa nhận hiện nay cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký, chuyển nhượng đất đai, bất động sản vẫn chưa đồng bộ. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc xác định chính xác cá nhân nào thuộc diện mua nhà lần đầu, cá nhân nào đang thuê nhà do chưa sở hữu bất động sản, hay người đã có nhà nhưng vẫn thuê để phục vụ kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc xác định chi phí thuê nhà hay các khoản chi khác cần đảm bảo đồng bộ với quá trình hoàn thiện chính sách quản lý đất đai và nhà ở, nhằm tránh bất cập và đảm bảo tính khả thi trong triển khai, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Đối với các trường hợp mua nhà ở xã hội, người dân đã được hưởng ưu đãi về lãi suất vay mua nhà, cùng với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, sửa đổi biểu thuế lũy tiến và bổ sung các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục, chưa nên mở rộng thêm các khoản giảm trừ khác.

Kiến nghị hạ trần thuế thu nhập cá nhân xuống 25% và nâng ngưỡng bậc cao nhất lên 200 triệu đồng

13:59, 15/09/2025

Kiến nghị hạ trần thuế thu nhập cá nhân xuống 25% và nâng ngưỡng bậc cao nhất lên 200 triệu đồng

Bộ Tài chính đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân xuống 5 bậc

21:47, 21/07/2025

Bộ Tài chính đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân xuống 5 bậc

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Khó triển khai phương án giảm trừ gia cảnh theo vùng miền

07:24, 08/08/2025

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Khó triển khai phương án giảm trừ gia cảnh theo vùng miền

Từ khóa:

chi phí giáo dục chi phí y tế giảm trừ gia cảnh giảm trừ thuế hỗ trợ nhà ở xã hội lãi vay Luật Thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế tài chính Văn phòng Chính phủ Vneconomy

Đọc thêm

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Dù thị trường vàng xuất hiện một số tín hiệu bong bóng giá khi lập kỷ lục lần thứ 36 năm nay vào phiên giao dịch ngày 22/9, nhưng một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn chưa tăng giá quá mức...

Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư sau 5 quý thâm hụt liên tiếp

Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư sau 5 quý thâm hụt liên tiếp

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, đến cuối quý 2/2025, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam thặng dư gần 1,49 tỷ USD, đảo chiều so với mức thâm hụt của 5 quý liên tiếp trước đó (từ quý 1/2024 đến quý 1/2025)…

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế tính trên doanh thu.

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế tính trên doanh thu.

Chi phí tuân thủ tăng, rủi ro bị xử phạt và áp lực quản lý sổ sách là những vấn đề khiến nhiều hộ kinh doanh lo lắng sau khi Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực. Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế doanh thu...

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chạm mức 1 triệu đồng mỗi lượng

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chạm mức 1 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên sáng ngày 23/9, chênh lệch giá mua/bán vàng miếng SJC phổ biến trên thị trường từ 2 đến 2,6 triệu đồng mỗi lượng, thu hẹp từ mức 3 triệu đồng của tuần trước…

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính nhằm hợp nhất các quy định báo cáo, hiện đại hóa hệ thống thu thập dữ liệu và cung cấp một bức tranh toàn diện, chính xác hơn về "sức khỏe" tài chính quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Đầu tư

2

Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Tiêu điểm

3

Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An

Đầu tư

4

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Thế giới

5

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy