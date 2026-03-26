Đề xuất mở rộng diện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Mai Nhi

26/03/2026, 08:36

Tại dự thảo Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử mới đây, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng các trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn cũng như hạn chế tình trạng gian lận thuế…

Đề xuất mở rộng diện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
Đề xuất mở rộng diện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành thuế, giúp tối ưu chi phí và tăng cường tính minh bạch trong quản lý. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ một số bất cập, trong đó có tình trạng bị lợi dụng để lập hóa đơn không đúng thực tế hoặc phục vụ hành vi gian lận thuế.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định của Chính phủ về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đã bổ sung quy định liên quan đến việc ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Đáng chú ý, nội dung này trước đó chưa được đề cập trong Thông tư số 32/2025/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo nội dung dự thảo, các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn không có mã và hóa đơn được lập từ máy tính tiền vẫn kế thừa quy định tại Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, ngoài 10 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã được quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP, dự thảo bổ sung thêm hai trường hợp mới như sau:

Thứ nhất, áp dụng việc tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân đã được cấp mã số thuế trước ngày 1/7/2025 nhưng thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh chưa trùng khớp hoặc chưa đầy đủ so với dữ liệu dân cư quốc gia.

Bộ Tài chính cho biết trong trường hợp này, người nộp thuế phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế để đảm bảo thông tin khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định.

"Trên thực tế đã phát sinh trường hợp hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên khi kết thúc năm tính thuế, tổng doanh thu trong năm lại nằm trong diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nên việc bổ sung quy định này là cần thiết".

(Bộ Tài chính)

Thứ hai, bổ sung trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng khi kết thúc năm, tổng doanh thu trong năm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng loại bỏ quy định liên quan đến việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi phương pháp từ kê khai sang phương pháp khoán hoặc nộp thuế theo từng lần phát sinh theo thông báo của cơ quan thuế.

Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc Luật Quản lý thuế mới không còn duy trì phương pháp khoán đối với hộ và cá nhân kinh doanh”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Theo Bộ Tài chính, đối với các trường hợp đã bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, việc áp dụng trở lại sẽ được thực hiện sau khi người nộp thuế thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được khôi phục mã số thuế cơ quan thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, nếu tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh thì sẽ sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

