Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Bán hàng trên nhiều kênh, mỗi nơi một kiểu xuất hóa đơn khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng. Trong bối cảnh đó, câu chuyện hóa đơn điện tử trở thành áp lực không nhỏ với người bán online…

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Đồng thời, Nghị định 117/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân quy định các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng.

Dù vậy, sau hơn nửa năm triển khai, quy định xuất hóa đơn điện tử cho từng giao dịch trên sàn thương mại điện tử đã bộc lộ nhiều bất cập. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định mới về hóa đơn, chứng từ điện tử. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất miễn lập hóa đơn điện tử, trong đó có người bán hàng qua sàn thương mại điện tử khi sàn đã thực hiện kê khai và nộp thuế thay.

Theo dự thảo, đối với hoạt động bán hàng qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nếu sàn đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch thì người bán cũng không phải lập hóa đơn điện tử. Nếu người mua có nhu cầu, sàn sẽ là đơn vị lập và cung cấp hóa đơn cho khách hàng.

Tại Hội nghị “Đồng hành cùng hộ kinh doanh Thủ đô” do Thuế TP.Hà Nội tổ chức ngày 23/3, nhiều hộ kinh doanh vẫn bày tỏ băn khoăn về việc thực hiện các quy định mới, đặc biệt là nghĩa vụ kê khai thuế và xuất hóa đơn điện tử.

Các hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho biết dù đã được khấu trừ thuế tại nguồn 1,5% nhưng chưa rõ có phải tiếp tục kê khai định kỳ hay không.

Bên cạnh đó, các trường hợp kinh doanh đa kênh, kết hợp giữa nền tảng số và bán trực tiếp hoặc bán trên nhiều nền tảng khác nhau cũng lúng túng trong việc xác định nghĩa vụ xuất hóa đơn, nhất là việc phải xuất theo từng đơn hàng hay được phép xuất gộp khi khách hàng không có nhu cầu.

Bà Lê Thị Chinh, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) “Tuy nhiên, nếu hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm hoặc lựa chọn phương pháp tính thuế theo doanh thu trừ chi phí thì cuối năm phải tổng hợp toàn bộ doanh thu từ tất cả các kênh bán hàng để thực hiện quyết toán thuế. Trên cơ sở đó, nếu số thuế đã được các sàn khấu trừ lớn hơn nghĩa vụ thực tế, hộ kinh doanh sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả phần nộp thừa theo quy định”.

Theo bà Lê Thị Chinh, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), căn cứ để xác định nghĩa vụ sử dụng hóa đơn là tổng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp tổng doanh thu từ mọi kênh bán hàng vượt 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Về nghĩa vụ kê khai thuế, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết đối với hộ kinh doanh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán và đã được khấu trừ, nộp thuế theo từng giao dịch, thì phần doanh thu này không phải kê khai lại theo quý.

Quy định này áp dụng đối với các trường hợp không thuộc diện phải tính thuế hoặc lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) nhấn mạnh,

Liên quan đến thời điểm xuất hóa đơn, bà Lê Thị Chinh cho biết theo quy định tại Nghị định số 70/2025, thời điểm lập hóa đơn là khi chuyển quyền sở hữu hàng hóa hoặc khi giao hàng cho người mua.

“Do đó, với các đơn hàng phát sinh ngoài giờ hành chính, hộ kinh doanh có thể lập hóa đơn tại thời điểm giao hàng hoặc khi hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu, tuỳ vào điều kiện phù hợp với hộ kinh doanh để lựa chọn thời điểm xuất hóa đơn” bà Lê Thị Chinh nêu rõ.

Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cũng cho biết các vướng mắc thực tế như xuất hóa đơn cho giao dịch nhỏ lẻ, xuất theo từng lần hay gộp theo ngày đang được tiếp thu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 70 và các văn bản liên quan, dự kiến có có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.