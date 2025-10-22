Quy hoạch cảng hàng không phải có tầm nhìn dài hạn và kết nối đồng bộ để tránh lãng phí đầu tư

Thảo luận tại Tổ 2 và Tổ 8 sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần hoàn thiện dự thảo Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi) để bảo đảm quy hoạch cảng hàng không có tầm nhìn dài hạn, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông và kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư; đề xuất bổ sung quy định về đường đẳng ồn…

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao sự cần thiết sửa đổi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam nhằm khắc phục vướng mắc trong thực tiễn thi hành và đáp ứng yêu cầu phát triển mới của ngành.

QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG PHẢI CÓ TẦM NHÌN XA, HIỆU QUẢ

Thảo luận tại Tổ 2 sáng nay, 22/10, các đại biểu Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đồng tình cao với sự cần thiết của dự án Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam (sửa đổi) nhằm khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn thi hành.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung quy hoạch kết nối cảng hàng không dân dụng, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn xa; tính toán, đánh giá được hiệu quả khai thác và bảo đảm khai thác, vận hành tốt nhất các cảng hàng không dân dụng.

Về kết nối cảng hàng không dân dụng, Chủ tịch nước đề nghị, cần tính toán để bảo đảm kết nối giữa cảng hàng không với các dịch vụ và mạng lưới giao thông vận tải khác như đường bộ, đường sắt, đường biển...

"Dự thảo Luật cần bảo đảm các mục tiêu về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng các dự án cảng hàng không dân dụng; đồng thời, bảo đảm nguồn vốn đầu tư (kể cả tư nhân) đều phải được kiểm soát, quản lý chặt chẽ và bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các dự án cảng hàng không dân dụng", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường góp ý tại tổ.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, “địa phương nào cũng muốn có sân bay” với mục đích tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, song không phải sân bay nào đưa vào vận hành, khai thác cũng mang lại hiệu quả. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị, cơ quan hoạch định kế hoạch cần phải rất kiên định trong quy hoạch và tránh "cả nể" trước các đề xuất từ địa phương hoặc nhà đầu tư tư nhân.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhận định ngành Hàng không dân dụng nước ta đã phát triển tích cực, thể hiện qua sự đa dạng của các hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines… đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho hàng không dân dụng phát triển hơn nữa trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho rằng cần quan tâm tới việc nâng cấp kết cấu hạ tầng đường hàng không đồng bộ với các hạ tầng giao thông - vận tải khác như: hạ tầng đường bộ, hạ tầng đường sắt, đặc biệt là đường sắt về đô thị. Cùng với đó, cần nâng cao tính cạnh tranh của ngành hàng không dân dụng trong nước, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, mở rộng công nghiệp hàng không dân dụng của Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nhận thấy dự thảo Luật đã bao quát các khía cạnh quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhưng chưa đề cập đến nguyên tắc về an toàn và an ninh hàng không. Do vậy, đại biểu đề nghị bổ sung một khoản tại Điều 10 dự thảo Luật về bảo đảm an toàn an ninh hàng không ở mức cao nhất; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin kinh nghiệm, ứng phó với các mối đe dọa an ninh và sự cố tai nạn hàng không; tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh hàng không quốc tế.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cũng đề nghị, bổ sung khoản 4 vào Điều 16 dự thảo Luật, yêu cầu người khai thác tàu bay Việt Nam cả thương mại và phi thương mại phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn hàng không, an ninh hàng không, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan trong suốt quá trình khai thác. Quy định này nhằm nhấn mạnh nghĩa vụ cơ bản và ưu tiên hàng đầu về an toàn an ninh trong khai thác hàng không.

Quan tâm tới quy định về kết nối giao thông cảng hàng không (Điều 30 dự thảo Luật), đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng cảng hàng không phải phù hợp với quy hoạch kết nối giao thông. Điều 30 cần tính bài toán kết nối các tuyến giao thông để tạo thuận lợi cho việc di chuyển của hành khách. Đại biểu đề nghị, các sân bay cần có sự kết nối từ ga nội địa sang ga quốc tế bằng những tuyến monorail hoặc tàu điện để bảo đảm thuận tiện, hiện đại và đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG ĐẲNG ỒN

Về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), các đại biểu tại Tổ 8 cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi luật theo Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Góp ý cụ thể vào dự án Luật nêu trên, đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Ninh) đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các điều khoản nhằm bảo đảm tính toàn diện và nguyên tắc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực mới nổi như: phương tiện bay không người lái, bảo vệ môi trường trước tiếng ồn sân bay...

Đặc biệt, theo đại biểu Phạm Văn Thịnh, dự thảo luật cần thiết phải bổ sung quy định về đường đẳng ồn vì hiện tại chưa được đề cập đầy đủ trong các quy định về quản lý chướng ngại vật bảo đảm an toàn hoạt động bay tại Điều 43.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh cho rằng đường đẳng ồn là cơ sở kỹ thuật bắt buộc trong quy hoạch không gian sân bay và vùng phụ cận. Việc này giúp phân vùng sử dụng đất hợp lý, tránh khiếu nại và tranh chấp môi trường, đồng thời là tiêu chí cần thiết để thẩm định quy hoạch sử dụng đất, cấp phép xây dựng và thực hiện việc di dời dân cư.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Ninh) góp ý tại tổ.

Đề xuất này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế của ICAO, yêu cầu các quốc gia thành viên phải có bản đồ đẳng ồn cho các cảng hàng không lớn; kiến nghị cơ quan soạn thảo bổ sung điều khoản về hàng không tầm thấp và khuyến khích phát triển kinh tế tầm thấp.

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở quản lý an toàn mà còn nhằm mở đường cho các ngành công nghiệp mới như: Drone logistic, cứu hộ, nông nghiệp và du lịch, góp phần mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho đất nước…

Liên quan đến dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Ninh) đã nêu ý kiến về nguyên tắc áp dụng (khoản 1 Điều 3). Đại biểu cho rằng, quy định trong dự thảo “trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác... thì áp dụng quy định của Luật này” là chưa thống nhất với khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu đề nghị chỉnh sửa lại theo hướng: Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về hàng không dân dụng Việt Nam khác với quy định của Luật này thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật này, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó.

Về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng (Điều 12), đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị đánh giá kỹ lưỡng và lược bỏ bớt hành vi để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật hiện hành và bảo đảm tính khả thi.

Đại biểu chỉ ra một số quy định bị trùng lặp hoặc chưa phù hợp như: Quy định cấm “nhân viên hàng không thực hiện nhiệm vụ mà trong cơ thể có nồng độ cồn, hoặc các chất kích thích” (khoản 16) đã được quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Quy định cấm “sử dụng thương hiệu... gây nhầm lẫn với doanh nghiệp hàng không khác” (khoản 14) đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Sở hữu trí tuệ.

Các hành vi quy định tại các khoản 2, 12, 13 chỉ với lỗi “cố ý” là chưa phù hợp, vì kể cả trường hợp lỗi “vô ý” cũng phải cấm, đồng thời việc quy định lỗi “cố ý” sẽ dẫn đến rất khó để chứng minh khi xảy ra hành vi. Vì vậy, đại biểu đề nghị các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 12 phải là những hành vi có tính đặc thù, phổ biến trong hoạt động hàng không dân dụng và chưa được quy định trong các luật hiện hành.