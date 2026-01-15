Đầu tư hạ tầng hàng không đồng bộ, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển khu vực

Các hãng hàng không quốc tế cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để vươn lên thành trung tâm trung chuyển của khu vực, nhờ nhu cầu thị trường tăng mạnh và "cú hích" từ hạ tầng, đặc biệt là khi Sân bay Long Thành sắp vận hành…

Năm 2025 khép lại với những con số ấn tượng về hành khách và hàng hóa quốc tế, tạo đà để hàng không Việt Nam bước vào 2026 với tâm thế tăng tốc. Khi hạ tầng hàng không được đầu tư đồng bộ, gắn với đà phục hồi du lịch, thương mại, Việt Nam được đánh giá có cơ hội lớn trở thành trung tâm trung chuyển khu vực, đặc biệt khi Sân bay Long Thành sắp vận hành.

NỔI LÊN NHƯ MỘT ĐIỂM SÁNG CỦA KHU VỰC

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), năm 2025 cho thấy tổng lượng khách quốc tế đi và đến Việt Nam trong năm 2025 đạt 46,2 triệu lượt. Cùng với đó, thị trường đã cho thấy sự phục hồi rõ nét của mạng lưới đường bay quốc tế, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm.

Cụ thể, khu vực châu Âu ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng từ các thị trường như Đức, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, tại châu Á, sự sôi động trở lại của các thị trường Nhật Bản, Ấn Độ và Hồng Kông.

Trên nền tảng đó, năm 2026 được ngành hàng không đặt nhiều kỳ vọng với tiêu phấn đấu được đưa ra là đạt sản lượng vận chuyển 95 triệu hành khách (tăng 13%) và 1,6 triệu tấn hàng hóa (tăng 15%) so với năm 2025.

Nhận định về tiềm năng thị trường hàng không tại Việt Nam, đại diện các hãng hàng không quốc tế lớn có cái nhìn lạc quan, cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng của ngành hàng không khu vực. Ông Majid Al Falasi, Giám đốc quốc gia Emirates tại Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường trọng điểm của hãng tại Đông Nam Á. Sức hút của thị trường không chỉ đến từ quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ mà còn bởi tốc độ gia tăng nhu cầu di chuyển quốc tế vượt xa nhiều quốc gia trong khu vực.

Hiện hãng đang vận hành hơn 25 chuyến bay mỗi tuần đến và đi từ Việt Nam, kết nối hành khách Việt Nam với mạng lưới toàn cầu của Emirates qua trung tâm trung chuyển Dubai.

Dữ liệu của hãng cho thấy trong 12 tháng gần đây, Dubai là điểm đến được hành khách Việt lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 32% tổng lượng khách, tiếp theo là các thành phố lớn như Paris, London, Bangkok, Moscow và Frankfurt.

Nhu cầu du lịch thường tăng mạnh vào các tháng 4, 6, 8 và 12, trùng với các kỳ nghỉ dài trong năm, phản ánh sự gắn kết ngày càng rõ nét giữa thị trường Việt Nam với mạng bay liên lục địa.

Phân tích sâu hơn, ông Majid cho biết hành khách Việt Nam ngày càng năng động, am hiểu công nghệ và linh hoạt. Dữ liệu của hãng chỉ ra rằng có hơn 50% số vé được đặt trong vòng 30 ngày trước khởi hành, cho thấy mức độ linh hoạt cao và khả năng ra quyết định nhanh của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, nhu cầu trải nghiệm dịch vụ cao cấp đang gia tăng với tỷ lệ khách bay hạng thương gia đã đạt mức hai chữ số, mở ra tiềm năng lớn của nhóm khách doanh nhân và du lịch trải nghiệm. Để đáp ứng, Emirates cũng đã đưa dòng máy bay Airbus A350 với hạng ghế Phổ thông cao cấp (Premium Economy) vào khai thác, đưa Việt Nam thành thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai sản phẩm này.

Đồng quan điểm, bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc Quốc gia Korean Air tại Việt Nam, cho biết xét về nhu cầu và mạng lưới bay, Việt Nam hiện là thị trường lớn nhất của hãng tại Đông Nam Á.

“Chính phủ Việt Nam vừa đưa ra chính sách nới lỏng các yêu cầu thị thực nhập cảnh và lưu trú cho người Hàn Quốc, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2025 là đòn bẩy tích cực, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa ngành hàng không”, bà Kyoung Hee Kang nhận định.

Ông Majid Al Falasi, Giám đốc quốc gia Emirates tại Việt Nam. “Sự xuất hiện của một sân bay cửa ngõ hiện đại như Long Thành sẽ cho phép các hãng hàng không linh hoạt hơn trong việc bố trí đội tàu bay, tăng tần suất và mở thêm các đường bay mới. Trong 5 - 10 năm tới, với hàng loạt dự án hạ tầng từ Long Thành, sân bay Gia Bình đến việc mở rộng Phú Quốc, Việt Nam đang đứng trước cơ hội thu hút mạnh mẽ các hãng bay đường dài có yêu cầu cao về kỹ thuật và dịch vụ”

Cùng với đà tăng của phân khúc hành khách, vận tải hàng hóa hàng không (cargo) cũng ghi nhận vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Woo Young Hur, Giám đốc Vận chuyển Hàng hóa Korean Air, nhận định nhờ chiến lược cung ứng “Trung Quốc+1”, Việt Nam đã vươn mình trở thành căn cứ sản xuất toàn cầu trọng yếu. Điều này hình thành nên một thị trường đa dạng, với sự cân bằng giữa hàng hóa công nghiệp giá trị cao (như bán dẫn, linh kiện điện tử) và nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng.

Hiện tại, Hà Nội là nơi có hoạt động vận tải hàng hóa lớn nhất của Korean Air tại Đông Nam Á với 11 chuyến bay vận tải chuyên dụng mỗi tuần. Tại TP. Hồ Chí Minh, hãng duy trì 3 chuyến bay chuyên dụng kết hợp tải trọng từ khoang bụng máy bay hành khách.

Ông Woo Young Hur cho biết dù chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều biến số, nhu cầu vận chuyển hàng không tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định, đặc biệt với các mặt hàng mới nổi như linh kiện điện năng lượng mặt trời hay hàng thương mại điện tử xuyên biên giới.

“CÚ HÍCH” LỚN TỪ HẠ TẦNG

Bên cạnh các yếu tố về thị trường và nhu cầu, hạ tầng hàng không được xem là “chìa khóa” quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được các đối tác quốc tế kỳ vọng sẽ là “điểm kích hoạt” cho giai đoạn phát triển mới.

Đã trực tiếp đến thăm dự án và bày tỏ ấn tượng mạnh với quy mô cũng như tầm nhìn của công trình, ông Majid Al Falasi cho biết: “Theo đánh giá cá nhân tôi, Long Thành sẽ là sân bay tốt nhất khu vực cả về quy mô lẫn cơ sở hạ tầng. Đồng thời, Emirates cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam và đồng hành cùng định hướng phát triển của Chính phủ”.

Phối cảnh Sân bay Long Thành.

Mặt khác, bà Kyoung Hee Kang nhận định việc đưa sân bay Long Thành vào vận hành nửa cuối năm 2026 là bước ngoặt quan trọng. Dự án không chỉ giải quyết bài toán quá tải tại Tân Sơn Nhất mà còn tạo nền tảng để khu vực phía Nam bứt phá trở thành trung tâm trung chuyển thực sự của khu vực.

Để phát huy vai trò “siêu sân bay” và thu hút các tập đoàn logistics toàn cầu, theo ông Woo Young Hur, hạ tầng hiện đại của Long Thành là điều kiện then chốt để phát triển các nghiệp vụ chuyên biệt như chuỗi cung ứng lạnh cho dược phẩm và hàng dễ hỏng.

Bên cạnh đó, Korean Air cho rằng cần ưu tiên tập trung phát triển nhà ga hàng hóa đạt chuẩn quốc tế, hoàn thiện kết nối mặt đất đồng bộ; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch và duy trì chính sách hàng không minh bạch, ổn định nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.