Vụ án tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2): Các bị cáo bị đề nghị bồi thường 803 tỷ đồng
Đỗ Mến
21/05/2026, 16:27
Bên cạnh trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị: các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát, lãng phí là hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước...
Ngày 21/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử đối với
10 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra rại Bệnh viện Bạch Mai và Việt
Đức (cơ sở 2).
MỘT BỊ CÁO BỊ ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG HƠN 394 TỶ ĐỒNG
Đại diện Viện kiểm sát đã xác định hành vi phạm tội, vai trò,
mức độ lỗi của từng bị cáo và đề nghị mức án. Các bị cáo cũng bị đề nghị phải
liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát, lãng phí là hơn 803 tỷ đồng cho
ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nguyên Giám đốc Ban Quản
lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) bị xác định là người giữ vai trò chính trong
vụ án. Tổng hợp hình phạt, Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Thắng mức án 30 năm
tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất
thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”; bồi thường hơn 394 tỷ đồng.
Cùng các tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc
Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý
điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị mức án từ 23-25 năm
tù, bồi thường hơn 223 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) bị đề nghị
mức án từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước gây thất thoát, lãng phí”, bồi thường hơn 108 tỷ đồng.
Chia theo tỷ phần, các bị cáo còn lại bị đề nghị bồi thường số
tiền còn lại, từ 702 triệu đồng đến hơn 30 tỷ đồng.
CÁCH XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO LÃNG PHÍ TÀI SẢN
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định hành vi sai phạm của
các bị cáo gây lãng phí cho Nhà nước là hơn 733 tỷ đồng gồm 2 nguồn.
Nguồn thứ nhất là từ năm 2014 – 2017, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC đã xuất Quỹ hỗ trợ
sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để tạm ứng kinh phí cho Ban Y tế trọng điểm
thực hiện 2 dự án là hơn 4.539 tỷ đồng.
Để tạm ứng, SCIC phải tất toán trước hạn
các hợp đồng, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng - 1 năm, lãi suất từ 4,5%/năm – 7,3%/năm tại
7 ngân hàng. Việc xác định hậu quả lãng phí được tính trên cơ sở lãi suất thấp
nhất của các hợp đồng, tài khoản tiền gửi mà SCIC đang gửi tại các ngân hàng.
Khoản này được tính là hơn 145 tỷ đồng.
Nguồn thứ hai là giá trị vốn đầu tư đã tạm ứng, thanh toán
cho 2 dự án trong thời gian dừng thi công từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2024. Khoản
này được tính trên cơ sở trung bình lãi suất tiền gửi VND có kỳ hạn 1 tháng của
4 ngân hàng là 2,9%/năm, xác định là hơn 588 tỷ đồng.
Quá trình xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến chấp nhận
khoản thất thoát 70 tỷ đồng từ sai phạm thuê tư vấn thiết kế, song với
733 tỷ đồng lãng phí theo cách tính trên thì "thời điểm đó không có văn bản
quy định". Còn bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cũng khai nhận trong thời gian quản
lý dòng vốn, không được cơ quan nào cảnh báo "tiền nếu không sử dụng hết
thì bị tính lãi".
Đại diện Bộ Y tế, đại diện Bộ Tài chính được triệu tập
đến phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự.
Trình bày tại tòa, đại diện Bộ Y tế đề nghị các bị cáo khắc phục
hơn 70 tỷ đồng từ sai phạm về thuê tư vấn nước ngoài và hơn 588 tỷ đồng mà vốn Nhà nước đã thanh toán thi công.
Đại diện Bộ Tài chính cũng đề nghị giải quyết thiệt hại theo
quy định pháp luật và cho biết được ủy quyền đến dự và nắm bắt thông tin, mọi
quyết định khác phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
Theo Viện kiểm sát, đây là vụ án điển hình về hành vi gây lãng phí được điều tra, truy tố, xét xử.
Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản: không chỉ gây thất thoát, chiếm đoạt mới bị xử lý mà kể cả gây lãng phí nguồn vốn, lãng phí nhân lực, cơ hội… cũng có thể phải chịu sự phán xét, chế tài của pháp luật hình sự.
