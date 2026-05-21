Bộ Y tế thông tin kết quả rà soát lô sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược
phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi một
số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn
hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt, tại thị trường Hoa Kỳ.
Nguyên nhân thu hồi là phát hiện
sản phẩm có chứa cereulide, loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn
Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại đối với trẻ nhỏ.
Ngày 4/5/2026, Cục An toàn thực phẩm
(Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố, đề nghị rà soát việc tự công bố và kiểm
tra giám sát thị trường đối với sản phẩm trên.
Cục cũng có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh
tế số - Bộ Công Thương đề nghị rà soát việc kinh doanh sản phẩm này trên các
sàn thương mại điện tử.
Mới đây, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Chi
cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình về kết quả rà soát, kiểm tra đối với sản
phẩm trên.
Theo đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình không tiếp nhận
hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sữa
công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum
Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt.
Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh
và thương mại dịch vụ Sống Lành
(phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản
phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang
nhãn hiệu “a2”.
Do sản phẩm thuộc diện cảnh báo có
cùng nhãn hiệu “a2”, ngày 15/5/2026, Chi cục đã làm việc với công ty để rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm
liên quan.
Căn cứ các hồ sơ, tài liệu của công ty cung cấp, Chi cục
chưa phát hiện công ty
nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng
tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt do Công ty Sữa
A2 (A2 Milk Company) sản xuất, thuộc diện cảnh báo theo công văn của Cục An toàn thực phẩm.
Ngày 20/5, công ty tiếp tục có báo cáo gửi cơ quan chức năng,
cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống
phân phối. Kết quả xác định công
ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam
đối với 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ nêu trên.
Các sản phẩm sữa a2 hiện do công ty kinh doanh tại Việt
Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc/New Zealand và
không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Hoa Kỳ.
Các sản phẩm sữa a2 do công ty phân phối tại
Việt Nam được
nhập khẩu chính ngạch; có
đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật; có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát
mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin
cảnh báo, công ty đã chủ
động gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện
Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia – Bộ Y tế, để kiểm nghiệm.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các
mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus (vi khuẩn
sinh độc tố cereulide) và độc tố cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm
nghiệm.
Cục An toàn thực phẩm tiếp tục đề
nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); Sở Y tế, Sở An toàn
thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố tiếp tục rà
soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường, việc kinh doanh trên các
sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm trên. Qua đó, để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người tiêu
dùng - nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.