Bộ Y tế thông tin kết quả rà soát lô sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ

Nhật Dương

21/05/2026, 16:37

Bộ Y tế thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát sau khi cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi có chứa độc tố bị thu hồi tại Mỹ...

Ảnh minh họa.

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt, tại thị trường Hoa Kỳ.

Nguyên nhân thu hồi là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại đối với trẻ nhỏ.

Ngày 4/5/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố, đề nghị rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường đối với sản phẩm trên.

Cục cũng có công văn gửi ﻿Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đề nghị rà soát việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình về kết quả rà soát, kiểm tra đối với sản phẩm trên.

Theo đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình không tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt.

Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành (phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu “a2”.

Do sản phẩm thuộc diện cảnh báo có cùng nhãn hiệu “a2”, ngày 15/5/2026, Chi cục đã làm việc với công ty để rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu của công ty cung cấp, Chi cục chưa phát hiện công ty nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt do Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất, thuộc diện cảnh báo theo công văn của Cục An toàn thực phẩm.

Ngày 20/5, công ty tiếp tục có báo cáo gửi cơ quan chức năng, cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. Kết quả xác định công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ nêu trên.

Các sản phẩm sữa a2 hiện do công ty kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc/New Zealand và không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Hoa Kỳ.

Các sản phẩm sữa a2 do công ty phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch; có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật; có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, công ty đã chủ động gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia – Bộ Y tế, để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus (vi khuẩn sinh độc tố cereulide) và độc tố cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm tiếp tục đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố tiếp tục rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường, việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm trên. Qua đó, để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người tiêu dùng - nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát, lãng phí là hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước...

Với nhiều đền chùa linh thiêng làm nền tảng cho du lịch tâm linh, chợ Kỳ Lừa, phố cổ Háng Ngầu và chợ Bản Ngà đang được định hướng khai thác, nâng cấp nhằm phát triển du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh xứ Lạng và tạo sức hút mới cho du khách trong và ngoài nước...

Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình xem xét bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án...

Mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 500.000 đồng hiện nay lên 540.000 đồng (tăng 8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Hà Nội đề xuất mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định…

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

