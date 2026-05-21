Bộ Y tế thông tin kết quả rà soát lô sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ

Bộ Y tế thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát sau khi cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi có chứa độc tố bị thu hồi tại Mỹ...

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt, tại thị trường Hoa Kỳ.

Nguyên nhân thu hồi là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại đối với trẻ nhỏ.

Ngày 4/5/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố, đề nghị rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường đối với sản phẩm trên.

Cục cũng có công văn gửi ﻿Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đề nghị rà soát việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình về kết quả rà soát, kiểm tra đối với sản phẩm trên.

Theo đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình không tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt.

Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành (phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu “a2”.

Do sản phẩm thuộc diện cảnh báo có cùng nhãn hiệu “a2”, ngày 15/5/2026, Chi cục đã làm việc với công ty để rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu của công ty cung cấp, Chi cục chưa phát hiện công ty nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt do Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất, thuộc diện cảnh báo theo công văn của Cục An toàn thực phẩm.

Ngày 20/5, công ty tiếp tục có báo cáo gửi cơ quan chức năng, cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. Kết quả xác định công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ nêu trên.

Các sản phẩm sữa a2 hiện do công ty kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc/New Zealand và không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Hoa Kỳ.

Các sản phẩm sữa a2 do công ty phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch; có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật; có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, công ty đã chủ động gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia – Bộ Y tế, để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus (vi khuẩn sinh độc tố cereulide) và độc tố cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm tiếp tục đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố tiếp tục rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường, việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm trên. Qua đó, để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người tiêu dùng - nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.