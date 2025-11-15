Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù để phát triển Đà Nẵng

Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chính sách như phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố; bổ sung thẩm quyền đối với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng...

Chiều ngày 14/11/2025, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng (Nghị quyết 136).

Báo cáo tại Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm - đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết việc ban hành chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả hơn; đồng thời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Nghị quyết 136 để xây dựng, phát triển TP. Đà Nẵng xứng đáng là hạt nhân của khu vực, động lực phát triển của Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Phấn đấu để TP. Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu, với khát vọng biến TP. Đà Nẵng thành trung tâm khoa học - công nghệ, giao thông quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính công nghệ với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển có thể cạnh tranh với các thành phố lớn, hiện đại của khu vực và thế giới…

Theo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 9 về quản lý đầu tư.

Trong đó, bổ sung khoản 4, Điều 9 về chính sách đối với mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Chính sách này nhằm tối đa hóa giá trị kinh tế của đất công và hạ tầng hiện hữu, tăng khả năng kết nối đô thị đồng thời mở ra không gian phát triển mới theo xu hướng của các dự án đường sắt trên thế giới;

Bổ sung khoản 5, Điều 9 về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố; bổ sung thẩm quyền đối với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 11 Nghị quyết 136 về quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường. Trong đó, bổ sung khoản 8, Điều 11 về thẩm quyền cho thuê đất của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Theo đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng được quyền quyết định, cho thuê đất trong phạm vi Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 12 Nghị quyết 136 về thu hút nhà đầu tư chiến lược; sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 13 về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, trong đó, sửa đổi, bổ sung về chính sách ưu đãi đầu tư; chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật hải quan; chính sách quản lý tài chính và hỗ trợ đầu tư…. tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, ông Nguyễn Quốc Trung, đại diện Bộ Xây dựng, cho biết việc bổ sung khoản 5, Điều 9 cho phép HĐND thành phố quyết định việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị là rất cần thiết. Bộ Xây dựng ủng hộ quan điểm này, bởi TP. Đà Nẵng cũ là thành phố trực thuộc Trung ương, nay sáp nhập thêm tỉnh Quảng Nam, không gian rộng, nhu cầu đường sắt đô thị là rất cấp thiết.

Đại diện Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại một số nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị cho phù hợp…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết Hội đồng thẩm định nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo những lý do nêu trong dự thảo Tờ trình. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ hơn tính cấp bách để xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để có thể áp dụng quy trình, thủ tục rút gọn.