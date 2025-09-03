Hơn 1.300 ca khám chữa bệnh, cấp cứu trong ngày chính lễ Quốc khánh 2/9

Trong tổng số 1.315 ca được xử trí kịp thời, có 113 ca nặng, chuyển viện. Một số bệnh viện lớn thuộc Bộ Y tế cũng bố trí lực lượng ứng trực kịp thời...

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức, số liệu tổng hợp đến trưa 2/9, đã có 1.315 ca khám, chữa bệnh, cấp cứu được xử trí vào ngày lễ chính của Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) – sự kiện A80.

Theo báo cáo tổng hợp công tác cấp cứu, khám chữa bệnh Lễ kỷ niệm A80 (số liệu tính riêng ngày lễ chính 2/9), có 211 tổ y tế, 1.097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương được huy động ứng trực cấp cứu, khám, chữa bệnh phục vụ nhiệm vụ A80.

Trong đó, Sở Y tế Hà Nội giữ vai trò chủ lực, bố trí 370 nhân viên y tế, 37 xe cứu thương, 88 tổ y tế ứng trực, xử trí 664 ca, trong đó có 75 ca nặng, chuyển viện.

Như vậy, so với buổi Tổng duyệt cấp nhà nước ngày 30/8, số trường hợp khám, chữa bệnh, cấp cứu mà Y tế Hà Nội can thiệp tăng hơn 3 lần (tại buổi tổng duyệt, có 213 trường hợp bệnh nhân được Y tế Hà Nội can thiệp, gồm 194 trường hợp xử trí tại chỗ và 19 trường hợp chuyển viện).

Lực lượng Quân y bố trí 61 tổ y tế ứng trực, với 364 nhân viên y tế, 68 xe cứu thương, xử trí 301 ca, trong đó có 27 ca nặng phải chuyển viện.

Lực lượng y tế Công an phục vụ Đại lễ có 40 tổ trực, 264 nhân viên y tế, 17 xe cứu thương, xử trí 317 ca, trong đó có 10 ca nặng, phải chuyển viện.

Một số bệnh viện lớn thuộc Bộ Y tế cũng bố trí lực lượng ứng trực kịp thời. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam đều bố trí 7 tổ y tế trực. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai cử 38 nhân viên y tế phục vụ A80, bố trí 5 xe cấp cứu, thực hiện xử trí cho 7 ca.

Còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử 28 nhân viên y tế phục vụ A80, bố trí 3 xe cứu thương, xử trí 26 ca khám, chữa bệnh, cấp cứu, có 1 ca nặng, chuyển viện.

Cùng với đó, Bệnh viện E bố trí 5 tổ y tế trực A80, 21 nhân viên y tế tham gia phục vụ, 3 xe cứu thương; Bệnh viện Hữu nghị bố trí 3 tổ y tế trực, 12 nhân viên y tế, 1 xe cứu thương phục vụ A80…Trong tổng số 1.315 ca được xử trí kịp thời, có 113 ca nặng, chuyển viện.