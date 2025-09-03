Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hơn 1.300 ca khám chữa bệnh, cấp cứu trong ngày chính lễ Quốc khánh 2/9

Phúc Minh

03/09/2025, 15:45

Trong tổng số 1.315 ca được xử trí kịp thời, có 113 ca nặng, chuyển viện. Một số bệnh viện lớn thuộc Bộ Y tế cũng bố trí lực lượng ứng trực kịp thời...

Các y bác sĩ đưa người dân chờ xem diễu binh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Anh Đức.
Các y bác sĩ đưa người dân chờ xem diễu binh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Anh Đức.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức, số liệu tổng hợp đến trưa 2/9, đã có 1.315 ca khám, chữa bệnh, cấp cứu được xử trí vào ngày lễ chính của Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) – sự kiện A80.

Theo báo cáo tổng hợp công tác cấp cứu, khám chữa bệnh Lễ kỷ niệm A80 (số liệu tính riêng ngày lễ chính 2/9), có 211 tổ y tế, 1.097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương được huy động ứng trực cấp cứu, khám, chữa bệnh phục vụ nhiệm vụ A80.

Trong đó, Sở Y tế Hà Nội giữ vai trò chủ lực, bố trí 370 nhân viên y tế, 37 xe cứu thương, 88 tổ y tế ứng trực, xử trí 664 ca, trong đó có 75 ca nặng, chuyển viện.

Như vậy, so với buổi Tổng duyệt cấp nhà nước ngày 30/8, số trường hợp khám, chữa bệnh, cấp cứu mà Y tế Hà Nội can thiệp tăng hơn 3 lần (tại buổi tổng duyệt, có 213 trường hợp bệnh nhân được Y tế Hà Nội can thiệp, gồm 194 trường hợp xử trí tại chỗ và 19 trường hợp chuyển viện).

Lực lượng Quân y bố trí 61 tổ y tế ứng trực, với 364 nhân viên y tế, 68 xe cứu thương, xử trí 301 ca, trong đó có 27 ca nặng phải chuyển viện.

Lực lượng y tế Công an phục vụ Đại lễ có 40 tổ trực, 264 nhân viên y tế, 17 xe cứu thương, xử trí 317 ca, trong đó có 10 ca nặng, phải chuyển viện.

Một số bệnh viện lớn thuộc Bộ Y tế cũng bố trí lực lượng ứng trực kịp thời. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam đều bố trí 7 tổ y tế trực. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai cử 38 nhân viên y tế phục vụ A80, bố trí 5 xe cấp cứu, thực hiện xử trí cho 7 ca.

Còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử 28 nhân viên y tế phục vụ A80, bố trí 3 xe cứu thương, xử trí 26 ca khám, chữa bệnh, cấp cứu, có 1 ca nặng, chuyển viện.

Cùng với đó, Bệnh viện E bố trí 5 tổ y tế trực A80, 21 nhân viên y tế tham gia phục vụ, 3 xe cứu thương; Bệnh viện Hữu nghị bố trí 3 tổ y tế trực, 12 nhân viên y tế, 1 xe cứu thương phục vụ A80…Trong tổng số 1.315 ca được xử trí kịp thời, có 113 ca nặng, chuyển viện.

Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

16:07, 31/08/2025

Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Từ khóa:

cấp cứu dân sinh diễu binh khám chữa bệnh Quốc khánh 2/9

Đọc thêm

Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở hai xã miền núi

Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở hai xã miền núi

Tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt có gần trăm hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp; các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí, gây chia cắt; nhà ở, công sở xã, hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại đáng kể...

Chi tiết mức trợ cấp cho cán bộ cấp xã không chuyên trách

Chi tiết mức trợ cấp cho cán bộ cấp xã không chuyên trách

Theo quy định hiện hành, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Khoản này do ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả...

Từ 1/12/2025, tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Từ 1/12/2025, tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ được điều chỉnh từ 540.000 đồng/người/tháng lên mức 1 triệu đồng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/12/2025. Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Có một sự kiện diễn ra cách đây đã 80 năm tròn, nhưng người dân Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn vẫn không thể nào quên...

Hà Nội và chuyện củi lửa một thời gian khó

Hà Nội và chuyện củi lửa một thời gian khó

Hôm nay ôn lại cuộc sống của người dân Thủ đô “một thời đạn bom, một thời hòa bình”, tôi muốn kể với các bạn đôi câu chuyện hết sức đời thường: chuyện củi lửa, chuyện đun nấu của dân Hà Nội thuở ấy.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nếu không dùng chung hạ tầng viễn thông, ngân sách nhà nước sẽ tốn 2.100 tỷ đồng/năm

Kinh tế số

2

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Bất động sản

3

Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc

Kinh doanh

4

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Đầu tư

5

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: