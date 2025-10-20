Đề xuất tỷ lệ % trích từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra

Dự thảo Nghị quyết quy định Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 200 tỷ đồng/năm...

Chiều ngày 20/10/2025, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước...

Theo dự thảo, Nghị quyết gồm 9 điều, ngoài nội dung kế thừa còn có nhiều nội dung sửa đổi, hoàn thiện.

Cụ thể, dự thảo quy định về đối tượng được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước là các cơ quan thanh tra được quy định tại Điều 7 của Luật Thanh tra năm 2025, gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố…

Về mức trích, dự thảo quy định Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 200 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 200 tỷ đồng đến 320 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 320 tỷ đồng/năm.

Cơ quan thanh tra quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 7 của Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 30 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 30 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 60 tỷ đồng/năm.

Điều 6 dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng kinh phí trích nhằm mục đích chi tăng cường, hồ trợ cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra, trong đó bổ sung một số nội dung chi mới như chi tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thanh tra; đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra…

Dự thảo giữ nguyên tỷ lệ trích của các cơ quan thanh tra được kế thừa từ Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 nhưng có tăng biên độ trích cho phù hợp với thực tế hiện nay.

"Các cơ quan thanh tra sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thì số lượng biên chế của các cơ quan thanh tra về cơ bản đều tăng (khoảng từ 3 đến 8 lần).

Do việc tăng biên độ tương ứng với nhu cầu tăng cường, hỗ trợ các khoản chi cho hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các công tác khác cũng tăng theo tương ứng…", dự thảo nêu rõ.

Góp ý tại Hội đồng, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo. Mặt khác, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nội dung quy định tại khoản 3, Điều 6 về việc đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra; triển khai thực hiện thanh tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử.

Đại diện Cục Quản lý thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho rằng nội dung quan trọng trong Nghị quyết là sửa về mức chi và hoạt động chi. Tuy nhiên, câu từ tại một số chỗ chưa phù hợp; do đó, đề nghị chỉnh sửa lại câu từ cho phù hợp, đồng thời thay thế cụm từ “phù hợp với thực tiễn” thành những minh họa cụ thể…

Kết luận phiên họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết các thành viên Hội đồng thẩm định khẳng định việc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết là cần thiết; đồng thời đánh giá dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất; bảo đảm về vấn đề an ninh, quốc phòng.

Về phạm vi điều chỉnh, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại để đảm bảo cụ thể hóa, đúng và đầy đủ quy định tại khoản 3, Điều 39 của Luật Thanh tra; đề nghị thiết kế lại Điều 7 lập dự toán, giao dự toán và quyết toán kinh phí được trích cho rõ ràng, minh bạch, thuận lợi, tránh vướng mắc sau này; chỉnh sửa lại câu từ cho phù hợp; tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng lại Tờ trình một cách kỹ lưỡng, trong đó cần nêu rõ nội dung nào lược bỏ, nội dung nào bổ sung so với Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 ngày 6/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, cần hoàn thiện lại bảng so sánh, thuyết minh, trong đó nêu rõ lý do đề xuất, điều chỉnh.