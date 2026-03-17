Ngày 17/3, Bộ Tư pháp công khai hồ sơ thẩm định dự thảo
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản
về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điểm cốt lõi của dự thảo là quy định về nội dung, trình tự cơ
quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến đối với đề
nghị của Thẩm phán hoặc khi xét thấy cần thiết (Điều 3).
Theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản thì thẩm phán có
quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp khi mở thủ tục phục hồi hoặc sau khi tòa án có quyết định mở thủ tục phá
sản. Nhằm xử lý tình huống phát sinh, dự thảo đề xuất
chi tiết các trường hợp cụ thể.
Theo Bộ Tài chính, yêu cầu thực tiễn phải rà soát, ban hành
nghị định hướng dẫn về việc thay đổi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có
vốn nhà nước sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản.
Nghị định này đóng vai trò là công cụ pháp lý then chốt để
thi hành Luật Phục hồi, phá sản; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Luật Doanh
nghiệp và Luật Quản lý vốn nhà nước.
Đối với trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu nhận được đề
nghị có ý kiến về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Thẩm phán.
Nếu
không thống nhất, đại diện chủ sở hữu nêu rõ lý do và thực hiện như sau:
- Với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cơ
quan đại diện chủ sở hữu đề nghị Thẩm phán lựa chọn người đại diện theo pháp luật
trong nhóm người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc đề xuất lựa
chọn người khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp,
pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn
nhà nước tại doanh nghiệp;
- Với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ
và người đại diện theo pháp luật hiện tại của doanh nghiệp là người đại diện phần
vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu đề xuất lựa chọn người
khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu
tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định pháp luật về quản lý người giữ danh,
chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Quá trình lấy ý kiến, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - VCCI lo ngại hướng tiếp cận này có thể
khiến cho quy trình giải quyết phá sản bị kéo dài. Do đó, VCCI đề xuất thẩm phán sẽ chủ động
lựa chọn người đại diện doanh nghiệp và gửi quyết định đến cơ quan đại diện chủ
sở hữu phần vốn nhà nước.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính lý giải cơ quan đại
diện chủ sở hữu là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý phần vốn
nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Do đó, việc cơ quan quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến là cần
thiết để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Cùng với đó, đảm bảo tránh các vi phạm
như người đại diện theo pháp luật là người thân thích của quản tài viên (điểm b
khoản 2 Điều 11 Luật Phục hồi, phá sản); hành vi lợi dụng thủ tục phục hồi, phá
sản để xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước (khoản 19 Điều 13 Luật
Phục hồi, phá sản);
“Việc cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến về người thay thế
người đại diện theo pháp luật nhằm đảm bảo chuyên môn, trình độ, am hiểu về quản
trị, hoạt động của doanh nghiệp, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp
trong quá trình phục hồi, phá sản”, dự thảo tờ trình nêu rõ.
Còn với trường hợp Thẩm phán quyết định lựa chọn người khác là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhưng không lấy ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Dự thảo quy định, trong trường hợp này, cơ quan đại diện chủ sở hữu theo thẩm quyền vẫn có trách nhiệm xem xét, có ý kiến đề nghị thẩm phán thay đổi người khác nếu xét thấy người được thẩm phán lựa chọn không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.