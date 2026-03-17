Trang chủ Dân sinh

Thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Đỗ Mến

17/03/2026, 09:56

Luật Phục hồi, phá sản quy định thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi mở thủ tục phục hồi hoặc sau khi tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản. Vì vậy, dự thảo quy định trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh minh họa.

Ngày 17/3, Bộ Tư pháp công khai hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điểm cốt lõi của dự thảo là quy định về nội dung, trình tự cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến đối với đề nghị của Thẩm phán hoặc khi xét thấy cần thiết (Điều 3).

Theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản thì thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi mở thủ tục phục hồi hoặc sau khi tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản. Nhằm xử lý tình huống phát sinh, dự thảo đề xuất chi tiết các trường hợp cụ thể.

Theo Bộ Tài chính, yêu cầu thực tiễn phải rà soát, ban hành nghị định hướng dẫn về việc thay đổi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản.

Nghị định này đóng vai trò là công cụ pháp lý then chốt để thi hành Luật Phục hồi, phá sản; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý vốn nhà nước.

Đối với trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu nhận được đề nghị có ý kiến về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Thẩm phán.

Nếu không thống nhất, đại diện chủ sở hữu nêu rõ lý do và thực hiện như sau:

- Với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cơ quan đại diện chủ sở hữu đề nghị Thẩm phán lựa chọn người đại diện theo pháp luật trong nhóm người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc đề xuất lựa chọn người khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật hiện tại của doanh nghiệp là người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu đề xuất lựa chọn người khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định pháp luật về quản lý người giữ danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Quá trình lấy ý kiến, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - VCCI lo ngại hướng tiếp cận này có thể khiến cho quy trình giải quyết phá sản bị kéo dài. Do đó, VCCI đề xuất thẩm phán sẽ chủ động lựa chọn người đại diện doanh nghiệp và gửi quyết định đến cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính lý giải cơ quan đại diện chủ sở hữu là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Do đó, việc cơ quan quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến là cần thiết để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Cùng với đó, đảm bảo tránh các vi phạm như người đại diện theo pháp luật là người thân thích của quản tài viên (điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Phục hồi, phá sản); hành vi lợi dụng thủ tục phục hồi, phá sản để xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước (khoản 19 Điều 13 Luật Phục hồi, phá sản);

“Việc cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến về người thay thế người đại diện theo pháp luật nhằm đảm bảo chuyên môn, trình độ, am hiểu về quản trị, hoạt động của doanh nghiệp, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phá sản”, dự thảo tờ trình nêu rõ.

Còn với trường hợp Thẩm phán quyết định lựa chọn người khác là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhưng không lấy ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Dự thảo quy định, trong trường hợp này, cơ quan đại diện chủ sở hữu theo thẩm quyền vẫn có trách nhiệm xem xét, có ý kiến đề nghị thẩm phán thay đổi người khác nếu xét thấy người được thẩm phán lựa chọn không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Luật Phục hồi, phá sản: Trách nhiệm mới của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội

15:41, 11/12/2025

Luật Phục hồi, phá sản: Trách nhiệm mới của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội

Tránh việc lạm dụng thủ tục phá sản để cạnh tranh không lành mạnh

10:25, 23/11/2025

Tránh việc lạm dụng thủ tục phá sản để cạnh tranh không lành mạnh

Đề xuất cơ quan thuế, bảo hiểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp khi đủ điều kiện

15:51, 23/10/2025

Đề xuất cơ quan thuế, bảo hiểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp khi đủ điều kiện

Đề xuất tăng mức phụ cấp hàng tháng với nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố

Đề xuất tăng mức phụ cấp hàng tháng với nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố

Nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố hiện đang hưởng mức phụ cấp là 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu. Trong bối cảnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều thay đổi, Bộ Y tế đang đề xuất tăng mức hỗ trợ hằng tháng cho nhóm này...

Một số giám đốc công ty ký khống hồ sơ vay vốn khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng

Một số giám đốc công ty ký khống hồ sơ vay vốn khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng

Viện kiểm sát cáo buộc một số giám đốc công ty đã giúp sức, ký khống hợp đồng kinh tế, chứng từ, hồ sơ cho Vũ Thị Thu Hà khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước. Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu bầu hợp lệ.

Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển

Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển, không phải là rào cản”. Trên tinh thần đó, tư duy lập pháp cần tiếp tục được đổi mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế

Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định tại các tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô khi chờ đến giờ được phép lưu thông vào khu vực hạn chế...

