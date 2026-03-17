Một số giám đốc công ty ký khống hồ sơ vay vốn khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng

Đỗ Mến

17/03/2026, 09:50

Viện kiểm sát cáo buộc một số giám đốc công ty đã giúp sức, ký khống hợp đồng kinh tế, chứng từ, hồ sơ cho Vũ Thị Thu Hà khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Hà (SN 1957, thường trú tại Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, phiên phải tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo, một số người tham gia tố tụng khác.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Thị Thu Hà đã chết, cơ quan tố tụng làm rõ sai phạm của các giám đốc giúp sức, ký khống để hợp thức hồ sơ vay vốn. 

Trong đó, bị can Vũ Thiện Lộc (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thiên Hà), Trần Văn Toàn (SN 1959, cựu Giám đốc Công ty CP thép Vinh Đa), Mai Thị Hoàng Yến (SN 1975, cựu Giám đốc Công ty cổ phần thép Ngân Phong), Đặng Thị Linh (SN 1986), Phạm Lê Anh (SN 1982) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân 2 công ty. Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật. Hệ sinh thái của Hà gồm Công ty Thiên Hà, Công ty Vinh Đa, Công ty Thiên Lộc, Công ty Ngân Phong và Công ty Kim Đỉnh.

Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các công ty chỉ là hình thức. Các thành viên công ty không góp vốn, công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động của các công ty. Từ tháng 10/2007, Công ty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với ngân hàng.

Ngoài ra, còn một số giám đốc khác do tin tưởng nên đã ký giúp Hà vào các hóa đơn, chứng từ. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý họ vì xác định những người này không biết mục đích của việc ký khống hợp đồng.

Từ năm 2010 – 2012, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Thiên Hà vay hơn 182 tỷ đồng. Công ty đã trả nợ 26 khế ước, còn lại 9 khế ước phát sinh từ tháng 2 – 4/2012, công ty còn nợ hơn 38 tỷ đồng.

Đối với 9 khế ước này, cơ quan điều tra làm rõ thực tế Công ty Thiên Hà không mua bán hàng hóa. Để vay được tiền ngân hàng, Hà đã chỉ đạo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán là Phạm Lê Anh và Đặng Thị Linh lập khống giấy đề nghị giải ngân, hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…

Theo đó, Hà chỉ đạo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846,536 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Công ty Kao Hùng, Công ty Ngân Phong và Công ty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỷ đồng.

Sau khi ngân hàng giải ngân tiền, Hà chỉ đạo các công ty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Công ty CP thép Vinh Đa (do Trần Văn Toàn làm giám đốc); sau đó chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỷ đồng tiền nợ gốc; còn chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng của ngân hàng.

Viện kiểm sát cáo buộc, bị can Lộc, Yến và Toàn biết các hợp đồng đã ký là hợp đồng khống, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty.

Các cá nhân này biết mục đích Hà sử dụng các bộ hồ sơ khống này để làm thủ tục vay vốn ngân hàng và giúp sức cho Hà chiếm đoạt tiền ngân hàng. Quá trình điều tra làm rõ, các bị can này không được hưởng lợi.

Trong vụ án này, bị can Tô Huyền Ngọc là người phụ trách khoản vay của Công ty Thiên Hà.

Đối với 9 khế ước trên, bị can Ngọc không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp. Bị can chỉ ký hợp đồng hồ sơ nên không phát hiện việc doanh nghiệp lập khống hồ sơ dẫn đến ngân hàng không thu hồi được nợ.

Quá trình vay vốn, Công ty Thiên Hà còn các tài sản đảm bảo cho khoản vay được xác định có tổng giá trị hơn 20,8 tỷ đồng.

Xét xử cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng

13:03, 10/01/2026

Xét xử cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng

Vụ "shark Thủy": Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

16:28, 19/11/2025

Vụ “shark Thủy”: Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền

14:12, 22/08/2025

Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền

Đọc thêm

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước. Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu bầu hợp lệ.

Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển

Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển, không phải là rào cản”. Trên tinh thần đó, tư duy lập pháp cần tiếp tục được đổi mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế

Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định tại các tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô khi chờ đến giờ được phép lưu thông vào khu vực hạn chế...

Cách đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2026

Cách đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 và các nghị định hướng dẫn chính thức có hiệu lực, trong đó quy định cụ thể cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp – yếu tố trực tiếp quyết định mức đóng và mức hưởng trợ cấp của người lao động khi mất việc.

Đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính 2.000.000 đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Song tùy khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, chính quyền địa phương cấp tỉnh có thể hỗ trợ cao hơn mức này cho người lao động...

