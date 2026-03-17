Một số giám đốc công ty ký khống hồ sơ vay vốn khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng

Viện kiểm sát cáo buộc một số giám đốc công ty đã giúp sức, ký khống hợp đồng kinh tế, chứng từ, hồ sơ cho Vũ Thị Thu Hà khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Hà (SN 1957, thường trú tại Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, phiên phải tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo, một số người tham gia tố tụng khác.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Thị Thu Hà đã chết, cơ quan tố tụng làm rõ sai phạm của các giám đốc giúp sức, ký khống để hợp thức hồ sơ vay vốn.

Trong đó, bị can Vũ Thiện Lộc (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thiên Hà), Trần Văn Toàn (SN 1959, cựu Giám đốc Công ty CP thép Vinh Đa), Mai Thị Hoàng Yến (SN 1975, cựu Giám đốc Công ty cổ phần thép Ngân Phong), Đặng Thị Linh (SN 1986), Phạm Lê Anh (SN 1982) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân 2 công ty. Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật. Hệ sinh thái của Hà gồm Công ty Thiên Hà, Công ty Vinh Đa, Công ty Thiên Lộc, Công ty Ngân Phong và Công ty Kim Đỉnh.

Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các công ty chỉ là hình thức. Các thành viên công ty không góp vốn, công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động của các công ty. Từ tháng 10/2007, Công ty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với ngân hàng.

Ngoài ra, còn một số giám đốc khác do tin tưởng nên đã ký giúp Hà vào các hóa đơn, chứng từ. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý họ vì xác định những người này không biết mục đích của việc ký khống hợp đồng.

Từ năm 2010 – 2012, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Thiên Hà vay hơn 182 tỷ đồng. Công ty đã trả nợ 26 khế ước, còn lại 9 khế ước phát sinh từ tháng 2 – 4/2012, công ty còn nợ hơn 38 tỷ đồng.

Đối với 9 khế ước này, cơ quan điều tra làm rõ thực tế Công ty Thiên Hà không mua bán hàng hóa. Để vay được tiền ngân hàng, Hà đã chỉ đạo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán là Phạm Lê Anh và Đặng Thị Linh lập khống giấy đề nghị giải ngân, hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…

Theo đó, Hà chỉ đạo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846,536 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Công ty Kao Hùng, Công ty Ngân Phong và Công ty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỷ đồng.

Sau khi ngân hàng giải ngân tiền, Hà chỉ đạo các công ty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Công ty CP thép Vinh Đa (do Trần Văn Toàn làm giám đốc); sau đó chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỷ đồng tiền nợ gốc; còn chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng của ngân hàng.

Viện kiểm sát cáo buộc, bị can Lộc, Yến và Toàn biết các hợp đồng đã ký là hợp đồng khống, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty.

Các cá nhân này biết mục đích Hà sử dụng các bộ hồ sơ khống này để làm thủ tục vay vốn ngân hàng và giúp sức cho Hà chiếm đoạt tiền ngân hàng. Quá trình điều tra làm rõ, các bị can này không được hưởng lợi.