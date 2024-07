Đến tháng 4/2024, cả nước tuyển dụng được 19.474 giáo viên 

Sáng 17/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

CẢ NƯỚC TUYỂN DỤNG ĐƯỢC 19.474 GIÁO VIÊN

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 11 văn bản; ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư, 5 quyết định cá biệt.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trình Thường trực Ban Bí thư xem xét ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết nhằm thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định đối với dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới Chương trình giáo dục mầm non, đề nghị xây dựng Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 06 đến 36 tháng tuổi là con công nhân tại địa bàn có khu công nghiệp giai đoạn 2024-2030.

Để chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành thẩm định và phê duyệt danh mục sách giáo khoa. Đồng thời chỉ đạo các Sở, các nhà xuất bản và các đơn vị liên kết tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và cung ứng đầy đủ, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2024-2025.

Giáo dục phổ thông mũi nhọn tiếp tục đạt thành tích vượt trội tại các hội thi, kỳ thi quốc tế và khu vực. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo nghiêm túc và an toàn, với tổng số thí sinh dự thi là 1.071.393.

Giáo dục đại học tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng và hiệu quả. Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang triển khai xây dựng Đề án tự chủ đại học ở Việt Nam giai đoạn 2024-2030; đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp chip bán dẫn tại Việt Nam…

Bộ Giáo dục và Đào tạo gấp rút triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo hồ sơ dự án Luật Nhà giáo để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) Quốc hội khóa XV.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp; hoàn thiện và trình Chính phủ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tính đến tháng 4/2024, cả nước tuyển dụng được 19.474 giáo viên trong tổng số 27.826 biên chế được bổ sung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc xây dựng 100% các cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục từ mầm non, phổ thông cho đến đại học, với dữ liệu số hóa của hơn 26 triệu hồ sơ người học, gần 2 triệu hồ sơ của đội ngũ giáo viên và cán bộ ngành giáo dục, của 53 ngàn cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và gần 500 cơ sở đào tạo đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện thí điểm học bạ số đối với cấp Tiểu học. Đến nay, đã có 55/63 sở thực hiện kết nối báo cáo học bạ số về cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

CẦN QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ còn một số khó khăn, vướng mắc như tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn tồn tại hầu hết các địa phương; tình trạng thiếu phòng học tại các khu vực có mật độ dân cư cao, vùng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn có được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách, giúp ban hành chính sách phù hợp, giảm được thấp nhất rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi. Cùng với đó, quan tâm đến chính sách tài chính trong giáo dục.

Theo Bộ trưởng, nếu không đầu tư kinh phí ráo riết sẽ tăng nguy cơ bất bình đẳng trong giáo dục vì hiện vẫn còn gần 20% trường học chưa được kiên cố hóa. Các cơ sở giáo dục đại học không được quan tâm đầu tư đúng mức cũng khó có thể đáp ứng được nhu cầu nhân lực, đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ, sự bứt tốc của nền kinh tế…

"LÀM VIỆC NÀO LÀM DỨT VIỆC ĐÓ"

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Giáo dục đạt được trong thời gian qua. Trong đó, cùng với nhận định chính sách được làm kỹ hơn, tầm nhìn xa hơn và từng bước cải thiện chất lượng; kiểm tra, đánh giá, chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng thực chất hơn… Phó Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khẳng định giáo dục và đào tạo là lĩnh vực hết sức quan trọng, là một trong 3 đột phá chiến lược và được xã hội đặc biệt coi trọng, Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận, chia sẻ về đặc thù ngành Giáo dục. Theo đó, với giáo dục và đào tạo, để có được kết quả từ chính sách là cả một quá trình, kết quả đào tạo con người phải tính cả trăm năm, không dễ dàng đột phá. Điều này đòi hỏi sự bình tĩnh, bản lĩnh, nhất quán trong quan điểm.

Chia sẻ với khó khăn của ngành Giáo dục, Phó Thủ tướng cho rằng đây là một lĩnh vực khó lượng hóa, trong thời gian dài mới có kết quả và luôn có khoảng cách nhất định giữa nhu cầu và khả năng. Có những việc thống nhất được chủ trương, nhưng để đi được đến kết quả là cả một quá trình thỏa thuận, trao đổi, không thể tự quyết…

Từ những nhận định chung này, Phó Thủ tướng đã có những trao đổi về cách thức để triển khai các công việc có hiệu quả, bảo đảm tính khả thi; trong đó nhấn mạnh quan điểm “làm việc nào làm dứt việc đó”.