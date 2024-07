Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khá tốt, thể hiện kết quả kỳ thi ổn định

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra vào cuối tháng 6/2024 với sự tham gia của hơn 1 triệu thí sinh. Năm nay, mức điểm cao nhất khối A, A1 là 29,6 điểm; khối B là 29,55 điểm; khối C 29,75 điểm, khối D 28,75 điểm. So với năm 2023, mức điểm khối A và C có sự tăng nhẹ.

ĐIỂM CÁC MÔN THI CÓ SỰ PHÂN HÓA PHÙ HỢP

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá, phổ điểm của các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vẫn giữ được sự ổn định và tương đồng với phổ điểm năm 2023 và các năm trước. Điểm trung bình và trung vị của các môn thi trên toàn quốc được giữ ổn định và tương đồng so với năm 2023.

Điểm các môn đều có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho công tác tuyển sinh ổn định như năm trước; các tổ hợp truyền thống trong công tác xét tuyển sinh cũng tương đối ổn định so với các năm trước.

Còn theo PGS. TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, về cơ bản phổ điểm năm nay khá tốt. Điều đó thể hiện kết quả của Kỳ thi khá ổn định so với những kỳ thi trước và kết quả đó phản ánh được chất lượng dạy học ở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, phổ điểm một số môn thi có sự phân bố rất tốt như môn Lịch sử. Ngoài ra, phổ điểm môn tiếng Anh cũng bắt đầu có chuyển biến tích cực hơn so với phổ điểm của các năm trước đây.

“Tôi cho rằng, kết quả ổn định của Kỳ thi năm nay thể hiện được cả quá trình tổ chức Kỳ thi và đánh giá sát được chất lượng dạy, học của Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Vì vậy, đây là một cơ sở rất tốt để có thể chuẩn bị, tiến hành đánh giá, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với cách thức đang triển khai như thay đổi định dạng đề thi, bổ sung định dạng đề thi mới sẽ phản ánh tốt hơn chất lượng dạy và học tại các trường phổ thông.

Một trong những mục tiêu đặt ra với Kỳ thi tốt nghiệp THPT là phải có sự phân hóa nhất định để các trường đại học có thể căn cứ vào kết quả đó tuyển sinh. Theo tôi, mục tiêu này bước đầu đã đạt được. Với nhiều khoảng điểm và sự phân hóa về kết quả giữa các môn học thì hoàn toàn đủ điều kiện cho các trường đại học căn cứ vào đó xét tuyển theo các tổ hợp tuyển sinh.

Riêng đối với công tác ra đề thi năm nay, tôi đánh giá đã làm tương đối đều tay và dần dần có thể tiếp cận được những công nghệ ra đề mới. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng đề thi ở các Kỳ thi sau sẽ có mức độ đồng đều hơn, không có độ vênh nhiều giữa điểm thi của các môn. Như vậy, sẽ tạo ra được mặt bằng chung để dễ đánh giá chất lượng dạy và học”, PGS. TS Nguyễn Đức Sơn chia sẻ.

CẦN CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG THI, XÉT TUYỂN Ở TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nhìn nhận về phổ điểm năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, từ đề thi cho đến kết quả đã ổn định so với những năm gần đây. Từ công tác tổ chức đến kết quả của Kỳ thi đã thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ ổn định về mặt tâm lý đối với thí sinh, phụ huynh cũng như ổn định ở công tác xét tuyển của các trường đại học.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: MOET.

Thông qua kết quả các môn thi, chúng ta thấy được ma trận đề thi cũng như độ khó dễ cơ bản đã giữ ở mức ổn định và tất cả các môn đều có chuyển biến rất tích cực.

Điều đó thể hiện ở việc điểm trung bình dưới 5 của tất cả các môn đều có sự cải thiện đáng kể. Kể cả các môn như Toán, Lịch sử, Vật lý là những môn thường có số điểm dưới trung bình tương đối lớn. Vì vậy, tôi cho rằng đây sự đáng mừng. Kết quả này cũng thể hiện sự ổn định, nỗ lực trong học tập, giảng dạy của các em học sinh và thầy cô giáo, kết quả tiến bộ rõ rệt hơn so với những năm trước. Đây là điểm đáng mừng về chất lượng giáo dục phổ thông của cả nước nói chung.

Với việc phổ điểm các môn như Toán, Vật lý, đặc biệt là môn Hoá học và Địa lý số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước. Do đó, dự báo tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 phổ điểm sẽ tăng.

Qua đánh giá phổ điểm thi vẫn thấy điểm khối Khoa học Xã hội, ví dụ môn Ngữ văn, Địa lý tỷ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp; trong khi đó môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Vật lý tỷ lệ điểm giỏi mặc dù đã cải thiện nhưng tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với môn khác.

Do đó, theo chuyên gia công tác định hướng thi, xét tuyển vào đại học ở tổ hợp Khoa học Tự nhiên cần được lưu ý, chú trọng hơn nữa.