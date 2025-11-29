Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 29/11/2025
Đỗ Như
29/11/2025, 10:03
Công an TP. Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Bước đầu, lực lượng công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng.
Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Theo cơ quan điều tra, quy mô rửa tiền được chứng minh với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD; 1,5 triệu Euro; 1 triệu CAD.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất khoảng 12 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại một số địa phương. Trong đó, có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện cấp chuyên sâu...
Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh...
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật cơ khí, biên - phiên dịch… với các mức thu nhập hấp dẫn. Đây là cơ hội để lao động đi làm việc tại các thị trường này có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp khi trở về Việt Nam...
Tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội năm 2026 gồm 117.555 biên chế, trong đó chỉ tiêu biên chế phân bổ 117.061 chỉ tiêu; chỉ tiêu biên chế dự phòng 494 chỉ tiêu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: