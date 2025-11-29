Thứ Bảy, 29/11/2025

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng

Đỗ Như

29/11/2025, 10:03

Công an TP. Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Đà Nẵng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Đà Nẵng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Bước đầu, lực lượng công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi. 

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Theo cơ quan điều tra, quy mô rửa tiền được chứng minh với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD; 1,5 triệu Euro; 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất khoảng 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền

14:12, 22/08/2025

Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền

Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

15:02, 14/03/2025

Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Kinh nghiệm quốc tế về xử lý tội phạm rửa tiền và bài học với Việt Nam

17:20, 03/02/2025

Kinh nghiệm quốc tế về xử lý tội phạm rửa tiền và bài học với Việt Nam

Từ khóa:

chiến dịch lừa đảo trực tuyến lừa đảo rửa tiền

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy