Giao thông ở eo biển Hormuz đang cải thiện nhờ sự hỗ trợ của Mỹ

Các chủ tàu đang ngày càng lạc quan về sự gia tăng lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz, sau khi nhiều tàu đi qua được tuyến đường thủy này trong tuần vừa rồi với sự hỗ trợ thông tin từ Mỹ - hãng tin Bloomberg cho hay.

Ít nhất hai chủ tàu đề nghị không tiết lộ danh tính cho biết họ đã liên lạc với lực lượng Mỹ và đã được tư vấn về cách tốt nhất để điều hướng qua eo biển Hormuz. Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các phương tiện quân sự của Mỹ không hộ tống tàu, nhưng CENTCOM vẫn tiếp tục cung cấp sự tư vấn cho các tàu thương mại ở khu vực Hormuz.

Một nguồn thạo tin cho biết một nhóm tàu thương mại đã bị các tàu tốc độ cao nghi là của Iran tiếp cận trong suốt hành trình. Sau đó, các tàu bị nghi của Iran này đã bị trực thăng bất ngờ xuất hiện gần đó đẩy lùi, cho phép các tàu thương mại đó tiếp tục di chuyển ra khỏi Hormuz - nguồn tin tiết lộ với Bloomberg.

Trong một cuộc trao đổi với kênh Bloomberg TV vào 29/5, CEO của hãng dầu khí Chevron, ông Mike Wirth, nói rằng một số tàu đi qua Hormuz gần đây đã bị tấn công. Cùng ngày, Mỹ khẳng định rằng các thỏa thuận giữa các tàu với Iran để đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn - ngay cả những thỏa thuận không liên quan đến việc trả phí - đều bị cấm.

Theo các nguồn tin từ thị trường vận tải biển, một số tàu đi được qua eo biển Hormuz trong thời gian gần đây chủ yếu thuộc về các công ty vận chưa có tàu nào đi qua được eo biển này kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Nếu được duy trì, sự gia tăng số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz có thể báo hiệu rằng nhiều công ty vận tải biển đang sẵn sàng thực hiện hành trình này, thúc đẩy dòng chảy của mọi hàng hóa từ dầu khí đến hàng tiêu dùng.

Cho đến nay, việc đi qua eo biển Hormuz chủ yếu bị giới hạn ở các tàu hoạt động theo thỏa thuận song phương của chính phủ hoặc thuộc sở hữu của một nhóm nhỏ các nhà điều hành vận tải biển táo bạo hơn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi đi qua điểm nghẽn nhiều rủi ro này.

Các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả công ty dầu khí quốc doanh của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cũng đã để tàu của mình thực hiện hành trình đi qua Hormuz. Cùng với đó, Qatar đang âm thầm xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến các khách hàng chính của nước này.

Cũng theo Bloomberg, một số tàu đi qua eo Hormuz trong những ngày gần đây đã tắt thiết bị phát tín hiệu vệ tinh và vẫn chưa bật lại. Đây là dấu hiệu cho thấy các phương pháp theo dõi tàu thông thường có thể không thể phản ánh chính xác số lượng tàu đang thực hiện hành trình này. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy ít nhất 1/4 số tàu không thuộc Iran bị kẹt ở eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu đã thoát khỏi tình trạng mắc kẹt.

Trong suốt tháng 5, Nhà Trắng đã nhiều lần đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran. Một thỏa thuận mới giữa hai quốc gia có thể mở ra cánh cửa cho việc nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz một cách rộng rãi hơn. Tuy nhiên, việc Iran đòi nắm quyền kiểm soát eo biển này như một điều kiện để kết thúc chiến tranh là điều mà chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện tại kiên quyết không chấp nhận.

Các chủ tàu cho biết họ vẫn hy vọng sẽ có một thỏa thuận cho phép nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại qua Hormuz, nhưng sự bất định vẫn còn cho đến khi các chi tiết đầy đủ được công bố. Một số người cho rằng cho đến khi đạt được thỏa thuận đó, việc đi qua được eo biển Hormuz là điều có thể, nhưng nhiều chủ tàu vẫn sẽ ngần ngại điều tàu đi qua vùng biển này.

CEO của hãng dầu khí TotalEnergies, ông Patrick Pouyanne, ngày 29/5 nói rằng công ty của ông muốn thấy những dấu hiệu hòa bình bền vững trước khi đưa tàu trở lại Vịnh Ba Tư.

Việc nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz một cách bền vững cũng có khả năng thúc đẩy lợi nhuận của các tàu chở dầu, vốn đã ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, ít nhất là trong ngắn hạn. Một thỏa thuận hòa bình được thiết lập sẽ khiến các chủ tàu cảm thấy thoải mái hơn khi vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này.

“Chúng tôi dự báo sẽ có một giai đoạn sôi động ngay khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại”, ông Gerasimos Kalogiratos, CEO của công ty Capital Tankers Corp., nhận định. Ông nói thêm rằng giá cước tàu chở dầu sẽ vẫn ở mức cao trong dài hạn, khi các quốc gia đẩy mạnh nhập khẩu dầu để bù đắp lượng dầu dự trữ đã được rút ra để sử dụng trong thời gian chiến tranh.