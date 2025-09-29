Thứ Hai, 29/09/2025

DHG Pharma giữ vững vị thế Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 14 năm liền

Khánh Huyền

29/09/2025, 16:08

Ngày 27/9/2025, tại Hội nghị Quản trị doanh nghiệp 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, DHG Pharma tiếp tục được vinh danh là 1 trong 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025, Top 5 công ty được vinh danh 14 năm liên tiếp, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng dược nội địa lớn nhất cả nước.

14 năm liên tiếp, DHG Pharma trong Top "50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025".
14 năm liên tiếp, DHG Pharma trong Top “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025”.

“NGÔI SAO” TRONG BẢNG XẾP HẠNG KINH DOANH HIỆU QUẢ

DHG Pharma vừa được xướng tên trong bảng xếp hạng Top 5 công ty 14 năm liên tiếp Top “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025” (TOP50), do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Chứng khoán Thiên Việt đánh giá thường niên. Đây là năm thứ 14 liên tiếp doanh nghiệp ghi dấu ấn trên bảng vàng này, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng dược nội địa lớn nhất cả nước.

“Trong 14 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển đầy tự hào của Dược Hậu Giang, đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh không ngừng của nền kinh tế Việt Nam”, bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng biên tập Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư nhấn mạnh.

Bà Bích Ngọc cũng cho biết thêm, bảng xếp hạng được thực hiện với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ), nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty hoạt động hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

DHG Pharma được đánh giá cao về kết quả kinh doanh trong 3 năm qua, trên toàn bộ 3 chỉ số tăng trưởng: Doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên cổ phiếu. Các con số đo lường phản ánh khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp, xứng đáng là niềm tự hào cho đất nước.

Hội Nghị Khách Hàng năm 2025 với chủ đề "Mạnh mẽ chuyển mình - Vững bước vươn xa", DHG Pharma mong muốn mang lại thịnh vượng cho các khách hàng và xã hội.
Hội Nghị Khách Hàng năm 2025 với chủ đề “Mạnh mẽ chuyển mình - Vững bước vươn xa”, DHG Pharma mong muốn mang lại thịnh vượng cho các khách hàng và xã hội.

Trước đó ngày 21/8, DHG Pharma cũng được Forbes vinh danh “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm thứ 13 liên tiếp. Không chỉ được đánh giá cao về “sức khỏe tài chính”, DHG Pharma còn giữ vị thế số 1 ngành, trong 3 doanh nghiệp dược phẩm vào Top 50 Forbes 2025.

Chia sẻ về loạt giải thưởng uy tín liên tục được nhận, Tổng Giám đốc Toshiyuki Ishii của DHG Pharma cho hay: “Bên cạnh chiến lược tăng trưởng, DHG Pharma có được thành tựu ngày nay còn nhờ niềm tin yêu lớn lao của khách hàng. 51 năm qua, chúng tôi tự hào nhận được sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc lớn nhất cả nước, bền bỉ gắn bó cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều biến động của thị trường”.

Ông Toshiyuki Ishii cũng nhấn mạnh thêm, khách hàng chính là “cánh tay nối dài” đưa doanh nghiệp chạm đến thị phần hàng đầu trong mảng thuốc không kê đơn. Nhờ vậy, DHG Pharma đã giữ vững doanh thu số 1 thị trường dược phẩm kênh bán lẻ (không bao gồm vaccines) suốt 5 năm liền 2020-2024, theo IQVIA.

DHG Pharma hiện sở hữu 2 nhà máy Betalactam và NonBetalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế JAPAN GMP và EU GMP, củng cố tầm nhìn sản xuất “thuốc nội chất lượng quốc tế”. Bên cạnh hơn 150 sản phẩm sản xuất tại nhà máy và các dây chuyền đạt chuẩn này, doanh nghiệp cũng đang mở rộng và chuyển giao nhiều sản phẩm từ tập đoàn Taisho (Nhật Bản) về phục vụ nội địa.

Nhà máy Betalactam và Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế JAPAN GMP và EU GMP.
Nhà máy Betalactam và Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế JAPAN GMP và EU GMP.

“Chúng tôi kỳ vọng các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và Châu Âu, sẽ thúc đẩy con tàu DHG Pharma tiến gần hơn, gắn kết hơn với khách hàng. Trong mọi bước đi, DHG luôn giữ vững cam kết về chất lượng, uy tín và sự tận tâm để mang lại giá trị bền vững cho đối tác và xã hội”, Tổng giám đốc Toshiyuki Ishii cho hay.

Việc được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín đã khẳng định, minh chứng cho năng lực quản trị vượt trội, cùng cam kết phát triển bền vững của DHG Pharma. Trong nửa thế kỷ qua, DHG Pharma luôn hướng đến mục tiêu không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng với việc hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế.

Cùng với việc đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng với nhiều chinh sách, dịch vụ tiện ích, DHG Pharma chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và hội nhập quốc tế.

Trong hành trình 51 năm giữ trọn niềm tin, DHG Pharma luôn luôn cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn.

DHG Pharma

1

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Địa phương

2

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Tài chính

3

Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tài chính

4

Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

5

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Thế giới

