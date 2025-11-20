Việt Nam, Nhật Bản, New Zealand thúc đẩy mở rộng và nâng cấp CPTPP

Trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kazuchika Iwata và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay…

Tham dự các cuộc họp có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương. Các buổi làm việc tập trung vào các nội dung trọng tâm của tiến trình CPTPP hiện nay: mở rộng thành viên, đàm phán nâng cấp một số nội dung của Hiệp định và ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch 2026.

MỞ RỘNG THÀNH VIÊN CPTPP VIỆT NAM – NHẬT BẢN

Tại cuộc họp với Quốc vụ khanh Kazuchika Iwata, hai bên trao đổi về tiến triển mở rộng thành viên CPTPP, chương trình thảo luận nâng cấp Hiệp định và định hướng ưu tiên của Việt Nam trong năm 2026.

Quốc vụ khanh Nhật Bản nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu gặp nhiều thách thức, việc tăng cường kết nối thông qua các hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao như CPTPP có ý nghĩa quan trọng. Nhật Bản kỳ vọng các thành viên sớm thống nhất số lượng các nền kinh tế đủ điều kiện khởi động đàm phán gia nhập.

Về đàm phán nâng cấp CPTPP, ông Iwata đánh giá cao quan điểm của Việt Nam và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong các nội dung ưu tiên, đặc biệt là thương mại điện tử và tạo thuận lợi thương mại. Nhật Bản cũng đánh giá vai trò quan trọng của Việt Nam trong năm giữ cương vị Chủ tịch CPTPP 2026.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng song song với vấn đề mở rộng, các thành viên cần tăng cường hiệu quả thực thi Hiệp định. Việt Nam ủng hộ việc kết nạp thành viên mới nhưng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy trình lựa chọn minh bạch, có thể dự đoán và bố trí nguồn lực phù hợp nếu quá trình đàm phán gia nhập được kích hoạt.

Về nâng cấp CPTPP, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận “cân bằng, tính đến lợi ích và quan điểm của tất cả thành viên”, đồng thời chia sẻ các ưu tiên Việt Nam sẽ thúc đẩy trong năm 2026 và cam kết duy trì tham vấn chặt chẽ với Nhật Bản.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thảo luận nâng cấp Hiệp định phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

VIỆT NAM -NEW ZEALAND TRAO ĐỔI VỀ THUẾ ĐỐI ỨNG HOA KỲ

Tại cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, hai bên tập trung trao đổi về chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, mở rộng CPTPP và chương trình nghị sự nâng cấp Hiệp định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại & Đầu tư New Zealand Todd McClay.

Bộ trưởng McClay chia sẻ đánh giá và cách tiếp cận của New Zealand đối với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, một nội dung đang tác động trực tiếp đến nhiều nền kinh tế trong khu vực. Đối với việc mở rộng thành viên, ông cho rằng việc khởi động đàm phán với một số nền kinh tế là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh CPTPP tiếp tục khẳng định vai trò kết nối thương mại khu vực.

Bộ trưởng McClay cũng nêu kiến nghị về giải pháp xử lý hạn chế nguồn lực trong trường hợp các thành viên CPTPP nhất trí mở đàm phán với nhiều nền kinh tế cùng lúc. Về nâng cấp Hiệp định, ông đề xuất xây dựng chương trình nghị sự toàn diện, bao quát các nội dung mà các thành viên quan tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các thông tin phía New Zealand chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc thực thi đầy đủ Hiệp định vẫn là ưu tiên hàng đầu của các thành viên. Bộ trưởng đề nghị CPTPP cần xây dựng quy trình kết nạp minh bạch, khách quan, phù hợp nguyên tắc đồng thuận và thống nhất cơ chế phối hợp nguồn lực trong trường hợp đàm phán với nhiều nền kinh tế được kích hoạt.

Về đàm phán nâng cấp CPTPP, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tái khẳng định Việt Nam ủng hộ nguyên tắc “cân bằng, tính đến lợi ích chung của tất cả các thành viên”.

Hai Bộ trưởng thống nhất giao cấp kỹ thuật tiếp tục trao đổi trong thời gian tới, phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên CPTPP nhằm thúc đẩy các thảo luận liên quan trong giai đoạn chuẩn bị cho năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch CPTPP 2026.