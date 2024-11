Điểm danh 7 biệt thự nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam

Theo dự báo của nền tảng Booking.com, xu hướng "nghỉ dưỡng chữa lành" (Reboot Retreats) không chỉ phổ biến trong năm 2024 mà sẽ còn tiếp tục trong những năm tiếp theo. Xu hướng này giống như một “liều thuốc tinh thần” cho mỗi người trong cuộc sống hiện đại, khuyến khích du khách “ngắt kết nối” khỏi những công việc bận rộn và áp lực mỗi ngày để dành thời gian kết nối lại với chính mình.

Một số xu hướng nổi bật gắn với nghỉ dưỡng chữa lành bao gồm: kỳ nghỉ tập trung vào giấc ngủ (hay còn gọi là xu hướng du lịch ngủ), kỳ nghỉ lãng mạn cho “hội” độc thân, kỳ nghỉ riêng tư cho các bậc phụ huynh, kỳ nghỉ cặp đôi… Trong khi đó, theo khảo sát của AppotaPay, du khách ngày càng có tiêu chuẩn khắt khe hơn, với 73% du khách tìm kiếm những cơ sở lưu trú có kiến trúc độc đáo, sáng tạo, tính thẩm mỹ cao nhưng vẫn hài hòa cùng không gian xanh nguyên bản.

AMANOI RESORT NINH THUẬN

Nổi tiếng với danh hiệu "resort đắt nhất Việt Nam", Amanoi Ninh Thuận sở hữu các biệt thự lý tưởng cho gia đình với giá dao động từ 4.500 USD đến 6.700 USD/căn/đêm (khoảng 112 triệu đồng đến 167 triệu đồng). Trong đó, giá cao nhất là một dinh thự gia đình 5 phòng ngủ có giá lên tới 7.400 USD/đêm (185 triệu đồng/căn/đêm), giá này chưa bao gồm thuế phí.

Các biệt thự dành cho gia đình thường có diện tích lớn 700 - 1.000m2, chia thành 3 - 5 phòng ngủ, có hồ bơi riêng, tầm nhìn hướng biển hoặc núi non hùng vĩ. Amanoi nằm trong vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển UNESCO Núi Chúa. Các hoạt động du khách có thể trải nghiệm khi ở Amanoi: Khám phá vịnh biển bằng thuyền kayak, thuyền buồm catamaran, lặn ngắm san hô, khám phá văn hóa người Chăm, chinh phục đỉnh núi Chúa. Dịch vụ quản gia 24/7 cũng được cung cấp nhằm đảm bảo kỳ nghỉ riêng tư và thoải mái.

INTERCONTINENTAL DA NANG SUN PENINSULA RESORT

Với biệt thự 4 phòng ngủ của Intercontinental Da Nang Sun Peninsula Resort, du khách sẽ muốn dành mọi khoảnh khắc tại sân thượng rộng lớn, tận hưởng sự thư giãn trong hai hồ bơi riêng của biệt thự. Mỗi phòng ngủ đều được thiết kế tách biệt và có phòng khách riêng, đảm bảo bạn có được những giây phút yên tĩnh dù đang đi du lịch cùng nhóm.

Sân hiên với bàn ăn lớn thích hợp cho những bữa tiệc ngoài trời, trong khi đầu bếp riêng sẵn sàng phục vụ các bữa tiệc bên hồ bơi hoặc những sự kiện nhỏ. Tất cả các yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng tận tình bởi quản gia riêng, đảm bảo bạn nhận được dịch vụ hoàn hảo nhất. Đặc biệt, bạn còn được hưởng tất cả các lợi ích độc quyền từ Club InterContinental.

MELIÁ VINPEARL PHÚ QUỐC

Dưới sự quản lý của tập đoàn khách sạn Tây Ban Nha Meliá Hotels International, Meliá Vinpearl Phú Quốc vừa chính thức đưa vào hoạt động 95 căn biệt thự với tên gọi The Level Villas at Meliá Vinpearl Phú Quốc, mang đến cho du khách nhiều dịch vụ, tiện nghi và trải nghiệm đặc quyền, trong đó có cả bãi biển riêng.

The Level Villas at Meliá Vinpearl Phú Quốc gồm 56 căn tiếp giáp biển được bố trí dọc theo cung đường biển và bãi cát trắng mịn và 39 căn có tầm nhìn hướng biển và hồ bơi. Điểm nhấn của The Level Villas là các dịch vụ tại biệt thự như danh mục gối được tuyển chọn kỹ lưỡng, hệ thống loa Bluetooth, nhiều loại cà phê và trà cao cấp, hoa tươi trang trí và dịch vụ chỉnh trang phòng buổi tối hàng ngày.

Nhân dịp ra mắt, The Level Villas at Meliá Vinpearl Phú Quốc có giá ưu đãi 19.000.000 đồng/đêm cho biệt thự 3 phòng ngủ hướng hồ và 21.000.000 đồng/đêm cho Biệt thự 3 phòng ngủ hướng biển.

AZERAI KÊ GÀ BAY

Khu nghỉ dưỡng Azerai Kê Gà Bay có 3 hạng biệt thự với không gian rộng rãi cho du khách lựa chọn. Biệt thự Hồ bơi rộng 130m2 và Biệt thự Hồ bơi Deluxe rộng 145m2 có bể ngâm, bàn làm việc, phòng tắm rộng rãi hướng ra khu vườn xanh mát. Với diện tích 185m2 và tầm nhìn hướng biển, Biệt thự Kê Gà Bay có 2 tầng với 2 phòng ngủ, hồ bơi và hành lang riêng. Tất cả các biệt thự đều được thiết kế sang trọng, trang nhã, kết hợp cùng tông màu trầm và nội thất gỗ mang đến cảm giác yên bình, riêng tư.

Cách TP.HCM khoảng 2,5 giờ lái xe, Azerai Kê Gà Bay nằm giữa khu vườn xanh tươi rộng 4,5 hecta trên bãi biển cát trắng dài 5 km. Khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi đảo Hòn Bà với ngọn hải đăng cổ kính ở phía Đông, và những cồn cát trắng dài ở phía Tây. Vị trí độc đáo của khu nghỉ dưỡng mang đến một không gian yên tĩnh, lý tưởng để thư giãn, phục hồi và tái tạo năng lượng.

ALMA RESORT CAM RANH

Biệt thự tiếp giáp biển ba phòng ngủ sang trọng và hiện đại của Alma Resort Cam Ranh có diện tích 224m2 và tầm nhìn không giới hạn ra đại dương. Chỉ cách bãi cát trắng mịn và vùng nước xanh ngọc của Bãi Dài vài bước chân, mỗi biệt thự đều có hồ bơi vô cực, bốn phòng tắm, phòng khách và bếp rộng rãi.

Thiết kế của biệt thự dành cho những kỳ nghỉ dài ngày của cả gia đình nhiều thế hệ. Chiếc sofa lớn trong phòng khách, hay chiếc bàn lớn trong phòng ăn đủ chỗ cho cả gia đình quây quần bên nhau cùng trò chuyện, chơi trò board game hay cùng thưởng thức những món ăn ngon.

LAGUNA LĂNG CÔ

Laguna Lăng Cô một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những khu nghỉ dưỡng tích hợp đẳng cấp nhất Việt Nam khi vừa ra mắt Biệt thự hồ bơi ba phòng ngủ Banyan Tree Seaview Pool Villa. Nằm dọc theo sườn núi phủ đầy cây xanh ở độ cao từ 45 đến 75 mét so với mực nước biển, những biệt thự siêu sang Seaview Pool Villa là điểm đến nghỉ dưỡng đáng mơ ước nhất Việt Nam.

Mỗi biệt thự có diện tích 260m2, ba phòng ngủ với cửa kính từ sàn đến trần với tầm nhìn không giới hạn ra đại dương. Với phong cách kiến ​​trúc truyền thống Huế, các biệt thự có nội thất sang trọng, trang nhã điểm xuyết bởi những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi căn đều có hồ bơi vô cực nước ấm ngoài trời với tầm nhìn ra đại dương và bãi biển riêng dài 3km.

THE ANAM

Khu nghỉ dưỡng biển The Anam rộng 12ha trên bán đảo Cam Ranh có hai Biệt thự Trăng mật (Honeymoon Villa) đẳng cấp có hồ bơi, bể sục jacuzzi và phòng xông hơi dành cho những cặp đôi đang tìm kiếm không gian lãng mạn và hoàn toàn riêng tư. Được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, hai Biệt thự Trăng mật rộng 180m2 tọa lạc trên sườn đồi xanh mướt rộng 400m2 cạnh khu chăm sóc spa 10 phòng trị liệu nép mình yên tĩnh bên Bãi Dài.

Khách lưu trú tại Biệt thự Trăng mật được thưởng thức trà chiều hàng ngày tại một trong những địa điểm yêu thích như ngay tại biệt thự, ở nhà hàng The Colonial sang trọng, trong khuôn viên ngắm cảnh lãng mạn giữa khu vườn xanh mướt hay trên bãi biển...