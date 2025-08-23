Diễn biến mới của dự án hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An

Dự án Nhà máy điện khí LNG hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tập đoàn năng lượng quốc tế, trở thành tâm điểm trong “đường đua” của các nhà đầu tư Hàn Quốc và nhiều tập đoàn lớn khác...
Tập đoàn SK Innovation, Hàn Quốc
vừa trình Dự thảo Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) lên Ủy ban nhân dân tỉnh
Nghệ An, đề xuất triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập – Nghi Sơn với
tổng vốn đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD.
Theo đề xuất doanh nghiệp này,
Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập – Nghi Sơn sẽ được xây dựng tại xã Quỳnh Lập, thị
xã Hoàng Mai (cũ), trên diện tích 210 – 360 ha. Dự án có công suất 1.500 MW với
hai tổ máy (mỗi tổ 750 MW), dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm.
Cùng với nhà máy điện, dự án còn
bao gồm kho chứa LNG, cảng nhập khẩu LNG có khả năng tiếp nhận tàu 100.000 –
150.000 DWT, đê chắn sóng và hệ thống phụ trợ đồng bộ. SK Group cho biết, dự án
sẽ vận hành trước năm 2030, cung cấp khoảng 10,5 tỷ kWh điện/năm, tương đương gần
4% sản lượng điện quốc gia năm 2024.
Nguồn điện từ Quỳnh Lập được đánh
giá sẽ góp phần giảm áp lực truyền tải Bắc – Nam, ổn định tần số lưới điện, đồng
thời bổ sung nguồn nền tin cậy trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng
nhanh. So với các dự án LNG lớn khác như Long An I & II (3.000 MW, 3,1 tỷ
USD) hay Bạc Liêu (3.200 MW, 4 tỷ USD), dự án tại Nghệ An có lợi thế gần đường
dây 500 kV, cảng nước sâu và khu vực phụ tải đang gia tăng mạnh mẽ.
Ngoài dự án tại Nghệ An, SK Group
cũng đang nghiên cứu phát triển các dự án LNG tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Cà Ná
(Ninh Thuận), hình thành cụm năng lượng – công nghiệp công nghệ cao trải dài từ
Bắc đến Nam Trung Bộ. Điều này cho thấy chiến lược dài hạn của tập đoàn trong
việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển hạ tầng năng lượng xanh.
SK Group hiện là tập đoàn đa
ngành lớn thứ hai của Hàn Quốc, sở hữu khoảng 200 công ty con, hoạt động trong
nhiều lĩnh vực từ năng lượng, hóa chất, logistics đến công nghệ thông tin, dược
phẩm và y tế. Tập đoàn có vốn hóa gần 200 tỷ USD và kinh nghiệm phát triển LNG
tại Mỹ, Hàn Quốc, Singapore.
Tính đến nay, SK Group đã đầu tư
hơn 3,5 tỷ USD vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng sạch, công
nghệ sinh học, logistics và công nghệ thông tin. Việc đề xuất dự án LNG Quỳnh Lập
– Nghi Sơn cho thấy cam kết lâu dài của tập đoàn trong việc mở rộng hiện diện
và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Sự xuất hiện của SK Innovation diễn
ra trong bối cảnh một “đại bàng” khác của Hàn Quốc là POSCO International cũng
đang quan tâm mạnh mẽ tới các dự án LNG tại Bắc Trung Bộ.
Đầu tháng 7 vừa qua, POSCO
International đã có văn bản gửi Bộ Công thương đề xuất được chỉ định trực tiếp
làm nhà đầu tư phát triển tích hợp hai dự án điện khí LNG Quỳnh Lập (Nghệ An)
và Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo tiến độ.
Trong văn bản gửi Bộ trưởng Bộ
Công thương Nguyễn Hồng Diên, ông Lee Kye-In – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
POSCO International nhắc lại cuộc gặp hồi tháng 2 tại Hàn Quốc và khẳng định
năng lực, cam kết đồng hành của tập đoàn với thị trường năng lượng Việt Nam.
POSCO cũng là doanh nghiệp đã gắn
bó với dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập 2 từ năm 2015, được cấp chủ trương đầu
tư năm 2020. Trên cơ sở đó, tập đoàn mong muốn chuyển hướng sang phát triển điện
khí LNG, đã nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án LNG Quỳnh Lập từ
tháng 10/2023 và hồ sơ đề xuất đầu tư tháng 10/2024.
Không chỉ
SK Innovation và POSCO, cuối năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An (nay đã
sáp nhập vào Sở Tài chính) đã tiếp nhận tới nhiều bộ hồ sơ dự thầu cho dự án
LNG Quỳnh Lập, đến từ nhiều tập đoàn trong và ngoài nước: Liên danh Tổng Công
ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Tổng Công ty Phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng
Bamboo Việt Thành và Gulf Petroleum Limited (Qatar)
