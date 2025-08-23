Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dự án

Diễn biến mới của dự án hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An

Nguyễn Thuấn

23/08/2025, 11:34

Dự án Nhà máy điện khí LNG hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tập đoàn năng lượng quốc tế, trở thành tâm điểm trong “đường đua” của các nhà đầu tư Hàn Quốc và nhiều tập đoàn lớn khác...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tập đoàn SK Innovation, Hàn Quốc vừa trình Dự thảo Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) lên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đề xuất triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập – Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD.

Theo đề xuất doanh nghiệp này, Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập – Nghi Sơn sẽ được xây dựng tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (cũ), trên diện tích 210 – 360 ha. Dự án có công suất 1.500 MW với hai tổ máy (mỗi tổ 750 MW), dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm.

Cùng với nhà máy điện, dự án còn bao gồm kho chứa LNG, cảng nhập khẩu LNG có khả năng tiếp nhận tàu 100.000 – 150.000 DWT, đê chắn sóng và hệ thống phụ trợ đồng bộ. SK Group cho biết, dự án sẽ vận hành trước năm 2030, cung cấp khoảng 10,5 tỷ kWh điện/năm, tương đương gần 4% sản lượng điện quốc gia năm 2024.

Nguồn điện từ Quỳnh Lập được đánh giá sẽ góp phần giảm áp lực truyền tải Bắc – Nam, ổn định tần số lưới điện, đồng thời bổ sung nguồn nền tin cậy trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng nhanh. So với các dự án LNG lớn khác như Long An I & II (3.000 MW, 3,1 tỷ USD) hay Bạc Liêu (3.200 MW, 4 tỷ USD), dự án tại Nghệ An có lợi thế gần đường dây 500 kV, cảng nước sâu và khu vực phụ tải đang gia tăng mạnh mẽ.

Ngoài dự án tại Nghệ An, SK Group cũng đang nghiên cứu phát triển các dự án LNG tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Cà Ná (Ninh Thuận), hình thành cụm năng lượng – công nghiệp công nghệ cao trải dài từ Bắc đến Nam Trung Bộ. Điều này cho thấy chiến lược dài hạn của tập đoàn trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển hạ tầng năng lượng xanh.

SK Group hiện là tập đoàn đa ngành lớn thứ hai của Hàn Quốc, sở hữu khoảng 200 công ty con, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ năng lượng, hóa chất, logistics đến công nghệ thông tin, dược phẩm và y tế. Tập đoàn có vốn hóa gần 200 tỷ USD và kinh nghiệm phát triển LNG tại Mỹ, Hàn Quốc, Singapore.

Tính đến nay, SK Group đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ sinh học, logistics và công nghệ thông tin. Việc đề xuất dự án LNG Quỳnh Lập – Nghi Sơn cho thấy cam kết lâu dài của tập đoàn trong việc mở rộng hiện diện và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Vị trí thực hiện dự án
Vị trí thực hiện dự án

Sự xuất hiện của SK Innovation diễn ra trong bối cảnh một “đại bàng” khác của Hàn Quốc là POSCO International cũng đang quan tâm mạnh mẽ tới các dự án LNG tại Bắc Trung Bộ.

Đầu tháng 7 vừa qua, POSCO International đã có văn bản gửi Bộ Công thương đề xuất được chỉ định trực tiếp làm nhà đầu tư phát triển tích hợp hai dự án điện khí LNG Quỳnh Lập (Nghệ An) và Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo tiến độ.

Trong văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, ông Lee Kye-In – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc POSCO International nhắc lại cuộc gặp hồi tháng 2 tại Hàn Quốc và khẳng định năng lực, cam kết đồng hành của tập đoàn với thị trường năng lượng Việt Nam.

POSCO cũng là doanh nghiệp đã gắn bó với dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập 2 từ năm 2015, được cấp chủ trương đầu tư năm 2020. Trên cơ sở đó, tập đoàn mong muốn chuyển hướng sang phát triển điện khí LNG, đã nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án LNG Quỳnh Lập từ tháng 10/2023 và hồ sơ đề xuất đầu tư tháng 10/2024.

Không chỉ SK Innovation và POSCO, cuối năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An (nay đã sáp nhập vào Sở Tài chính) đã tiếp nhận tới nhiều bộ hồ sơ dự thầu cho dự án LNG Quỳnh Lập, đến từ nhiều tập đoàn trong và ngoài nước: Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Tổng Công ty Phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Bamboo Việt Thành và Gulf Petroleum Limited (Qatar)

Từ khóa:

dự án nhà máy điện khí LNG nghệ an thu hút đầu tư Vneconomy

Đọc thêm

Hàng loạt dự án lớn sẽ được Huế triển khai trong quý 3/2025

Hàng loạt dự án lớn sẽ được Huế triển khai trong quý 3/2025

Trong quý 3/2025, thành phố Huế sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành và đưa vào vận hành nhiều công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, hạ tầng, giáo dục và giao thông.

Diễn biến mới của dự án hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An

Diễn biến mới của dự án hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An

Dự án Nhà máy điện khí LNG hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tập đoàn năng lượng quốc tế, trở thành tâm điểm trong “đường đua” của các nhà đầu tư Hàn Quốc và nhiều tập đoàn lớn khác...

Khởi công khu công nghiệp 200 ha, vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ tại Ninh Bình

Khởi công khu công nghiệp 200 ha, vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ tại Ninh Bình

Sáng 21/8, tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành với quy mô 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ đồng.

Diễn biến mới tại dự án 47.000 tỷ đồng sau một thập kỷ “sa lầy” tại Thanh Hóa

Diễn biến mới tại dự án 47.000 tỷ đồng sau một thập kỷ “sa lầy” tại Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh và Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2, vừa ký kết thỏa thuận nguyên tắc triển khai dự án Nhà máy điện LNG Công Thanh công suất 4.500 MW tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa...

Tây Ninh khẳng định sức hút khi đón loạt dự án nghìn tỷ đồng

Tây Ninh khẳng định sức hút khi đón loạt dự án nghìn tỷ đồng

Sau khi sáp nhập, Tây Ninh hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics hiện đại của vùng. Mới đây, sức hút đầu tư của tỉnh được khẳng định qua loạt dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: