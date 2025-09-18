Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Chuyển động xanh

Quỹ ngoại rót 22 triệu USD vào startup Việt, phát triển giao thông xanh

An Chi

18/09/2025, 11:29

Nguồn vốn mới 22 triệu USD của các nhà đầu tư quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe máy điện tại Việt Nam, hướng tới giao thông bền vững...

Ngành công nghiệp xe máy điện của Việt Nam đang trên đà phát triển cùng với xu hướng giao thông xanh.

Ngày 18/9/2025, Dat Bike - startup xe máy điện Việt Nam đã công bố huy động thành công 22 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, nâng tổng số vốn lên 47 triệu USD.

Vòng gọi vốn được đồng dẫn dắt bởi F.C.C - Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners có trụ sở tại Nhật Bản và Singapore, cùng với sự tiếp tục tham gia của Jungle Ventures - một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á. 

Vòng gọi vốn này cũng chào đón các nhà đầu tư mới gồm Cathay Venture - công ty con chuyên đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group), một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan, và AiViet Venture - quỹ đầu tư mới nổi tập trung vào các startup công nghệ và y tế, được hỗ trợ bởi các lãnh đạo trong ngành từ FPT, MoMo, Galaxy và Kyber Network.

Ngành công nghiệp xe máy điện của Việt Nam đang trên đà chuyển đổi, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ đối với xu hướng giao thông xanh và nỗ lực toàn cầu hướng tới mục tiêu giảm phát thải cacbon. Điển hình như triển khải thực hiện các giải pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 01 tháng 7 năm 2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1;

Đại diện F.C.C cho biết thông qua hợp tác này, hai bên sẽ cùng đóng góp vào việc xây dựng giao thông bền vững bằng cách đáp ứng nhu cầu địa phương, giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời tận dụng giá trị mang lại cho khách hàng, hệ thống vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu mà F.C.C đã gây dựng trong lĩnh vực sản xuất ly hợp.

Ông Rishab Malik, Partner - Seed Investments tại Jungle Ventures cho rằng Việt Nam đang ở thời điểm then chốt trong quá trình điện khí hóa hệ sinh thái xe hai bánh, và Dat Bike là một trong số ít công ty tự chủ toàn bộ công nghệ xe điện trong nước, mang đến sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý và hiệu suất vượt trội. 

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, CEO Dat Bike khẳng định với sự hậu thuẫn vững chắc từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới, chúng tôi có thêm động lực để tăng tốc, đưa phương tiện xanh đến với hàng triệu người dân Việt Nam và khu vực.

"Nguồn vốn mới sẽ giúp chúng tôi đẩy mạnh R&D, mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bán hàng và hậu mãi," ông Sơn chia sẻ

Với định hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm và tích hợp sâu rộng với chuỗi cung ứng nội địa, CEO Dat Bike cho biết "liên tục đổi mới để tạo ra những chiếc xe có hiệu suất sánh ngang xe có động cơ đốt trong (xe máy xăng). Đây chính là nền tảng để phát triển hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam và thúc đẩy sự chuyển đổi lớn hơn về giao thông bền vững trên khắp khu vực Đông Nam Á".

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thiệt hại khoảng 13 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí, tương đương 4% GDP. Đặc biệt, Hà Nội đứng thứ 8 trong số các đô thị ô nhiễm nhất thế giới với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 6-7 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngành giao thông vận tải hiện đang là nguồn phát thải khí nhà kính lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau năng lượng công nghiệp. Năm 2018, phát thải từ giao thông chiếm khoảng 12% tổng lượng khí nhà kính của cả nước. 

Tuy nhiên, nhờ sự gia tăng của các phương tiện thân thiện với môi trường như xe điện, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 9% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần có những bước đi mạnh mẽ hơn nữa trong việc cắt giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông.

Nhằm bắt kịp xu hướng xanh hóa của thời đại, thời gian qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã bắt đầu có những bước tiến trong công cuộc xanh hóa ngành giao thông. Các đô thị lớn, như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã chú trọng phát triển giao thông xanh với việc sẽ đầu tư mới xe buýt công cộng, hoặc thay thế xe cũ phải sử dụng năng lượng xanh.

Ngày 17/9/2025, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 490/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025- 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Thông báo nhấn mạnh việc công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân, doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện.

Mới đây, TP. Huế đã thí điểm triển khai mô hình xe đạp chia sẻ công cộng với 20 trạm ở tại địa phương, bình quân 10 - 20 xe/trạm; mô hình sử dụng xe điện phục vụ tham quan các điểm di tích…

Từ khóa:

chuyển động xanh Giao thông giao thông xanh Kinh tế xanh ô nhiễm phát thải Vneconomy xe máy điện

VnEconomy